Poczta Polska szuka pomocników św. Mikołaja. Zatrudni 1500 osób

Poczta Polska ogłosiła przedświąteczne rekrutacje. Poszukuje pracowników do sortowni przesyłek oraz kierowców, którzy zapewnią terminowe doręczanie przesyłek przed Świętami. W sumie na chętnych czeka 1500 etatów.

Autor: KDS

23 lis 2021





Poczta Polska zamierza zatrudnić ok. 1500 pracowników do pracy w sortowniach oraz kierowców (Fot. Shutterstock)

Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce Poczta Polska spodziewa się dużego wzrostu zapotrzebowania na usługi kurierskie i paczkowe podczas najbliższego okresu świątecznego. Szacuje, że wyniesie on co najmniej 60 proc. w stosunku do miesięcy wcześniejszych. Spółka przygotowuje się do obsłużenia nawet dwukrotnie większej liczby przesyłek niż przeciętnie notowanych wielkości w roku – w tym również z okazji Black Friday.

– Poczta Polska zamierza zatrudnić ok. 1500 pracowników do pracy w sortowniach oraz kierowców, którym oferujemy umowy zlecenia. Oferta dotyczy przede wszystkim osób, które chciałyby podreperować swój budżet przed świętami. To dlatego istnieje opcja podjęcia pracy bez konieczności zmiany stałego miejsca zatrudniania, a więc interesująca dla osób, które poszukują dodatkowego źródła dochodów i chciałyby pracować w różnych porach dnia - mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Praca w sortowni nie wymaga dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia. Natomiast od kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t w zależności od wybranej oferty). W założeniach oferta dotyczy pracy do końca roku, ale w określonych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia nawiązanej współpracy.

Największe zapotrzebowanie na pracowników jest w sortowniach przesyłek w Warszawie, Lisim Ogonie (województwo kujawsko-pomorskie), Niepołomicach, Zabrzu, Łodzi, Wrocławiu i Komornikach. Kierowców zatrudnimy przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Toruniu, Niepołomicach, Gdyni, Katowicach, Łodzi.

Firma zwraca uwagę, że stawki dla pracowników są zależne od lokalizacji. Kierowcy do 3,5 t mogą liczy na stawkę od 19 do 24 zł za godzinę, kierowcy powyżej – 3,5 t od 20 do 26 zł za godzinę, pracownicy sortowni – od 18,50 do 24 zł za godzinę.

