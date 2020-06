Poczta Polska rekrutuje. Stawia na pracowników z niepełnosprawnościami

Od 2018 roku Poczta Polska uczestniczy w programie Praca – Integracja.

W ramach najnowszej umowy współpracy z PFRON i Fundacją „Aktywizacja” spółka chce zatrudnić w tym roku w sumie 360 osób z niepełnosprawnościami.

Pracowaliby oni na takich stanowiskach jak listonosze, pracownicy obsługi w placówkach pocztowych, a także w sortowniach.

W ciągu ostatnich lat zatrudnienie w Poczcie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o blisko 1000 osób. Na koniec grudnia 2014 roku wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił tylko 1,03 proc.. Pod koniec 2019 roku w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22 proc..

- Nasze doświadczenia związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością są bardzo pozytywne. To dobrzy, sumienni pracownicy, którzy korzystnie wpływają na zespoły, w jakich pracują. Działania, jakie podejmujemy, są doceniane przez organizacje skoncentrowane na przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Dzięki swoim prozatrudnieniowym działaniom Poczta Polska została m.in. laureatem IX edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Firma Przyjazna Niepełnosprawnym” - mówi Sylwia Gudzowska, koordynatorka Programu Praca – Integracja w Poczcie Polskiej.

Po przerwie spowodowanej epidemią ruszyły ponownie rekrutacje w Poczcie Polskiej na stanowiska eksploatacyjne, w tym także zatrudnienia kandydatów z niepełnosprawnościami pozyskiwanych przez wyspecjalizowanych rekruterów z Fundacji Aktywizacja.

- W ramach projektu specjaliści Fundacji rekrutują kandydatów pod hasłem „Aktywuj Pracę” oraz przygotowują ich do podjęcia pracy, do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Kandydaci mogą korzystać z konsultacji u specjalistów Fundacji, w tym doradców zawodowych, psychologów, prawnika. Wspieramy ich motywację oraz rozwój kompetencji pracowniczych i zawodowych, organizując jeszcze przed podjęciem przez nich pracy warsztaty i szkolenia zawodowe. Dlatego nasi kandydaci są bardzo dobrze przygotowani i zmotywowani do podjęcia zatrudnienia w Poczcie Polskiej - mówi Grażyna Jaśkiewicz, ekspertka ds. doradztwa zawodowego i rekrutacji w Fundacji Aktywizacja.

