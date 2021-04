Poczta Polska jak agencja celna. Szuka konkretnych pracowników

Do końca kwietnia Poczta Polska czeka na zgłoszenia od osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z obsługą celną.

PP zatrudnia obecnie ponad 80 tys. osób (Fot. Poczta Polska)

Nowe unijne regulacje celno-podatkowe dla przesyłek spoza UE, czyli tzw. „pakiet VAT dla e-commerce”, zaczną obowiązywać 1 lipca 2021 roku, a Poczta Polska przejmie proces składania elektronicznych zgłoszeń celnych importowych. W ten sposób Spółka stanie się „bramą podatkową” między UE, a krajami leżącymi poza jej granicami, w tym głównie Chinami.

Dlatego spółka poszukuje pracowników z określoną wiedzą lub chętnych do jej zdobycia. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia. Oferta jest skierowana do kandydatów z wykształceniem minimum średnim, mających co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe – najlepiej w logistyce operacji pocztowych, znających przepisy celne oraz przepisy dotyczące pobierania należności celno-podatkowych. Możliwe jest także zdobycie tej wiedzy i umiejętności podczas szkoleń.

Mile widziana jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym w piśmie. Oferta jest kierowana dwutorowo – do pracowników Poczty, którzy gotowi byliby się przekwalifikować, jak również do kandydatów z zewnątrz. Poczta ma do zaoferowania ponad 160 etatów w lubelskiej sortowni przy ul. Moritza 2 oraz 270 etatów w sortowni w Warszawie.

Poczta Polska to największy operator logistyczny na polskim rynku. Zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, a na jej sieć składa się 7600 placówek, filii i agencji pocztowych.

