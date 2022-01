Po rekordowym roku policja znowu rekrutuje. Ile można zarobić?

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zachęca do wzięcia udziału w naborze do policji. Najbliższy termin już 7 marca.

W ciągu minionego roku do śląskiej policji wstąpiło 875 osób (w tym 138 kobiet) (fot. slaska.policja.gov.pl)

W pierwszych dniach 2022 roku śląski garnizon rozpoczął postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w policji.

Podaje też, że w ciągu minionego roku do śląskiej policji wstąpiło 875 osób (w tym 138 kobiet). W całym kraju do służby przyjęto w sumie 6655 policjantek i policjantów.

W obydwu przypadkach były to rekordowe wyniki. Najwyższe od 10 lat.

- Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji – służba w policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję - zapewniają mundurowi.

W komunikacie podkreślono, że kandydaci do pracy w policji powinni mieć w sobie chęć niesienia pomocy, empatię, ale też dużą odporność psychiczną. Te cechy są konieczne, bo mundurowi na co dzień spotykają się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami mundurowi nie mogą mieć tatuaży w widocznych miejscach. Kiedy policjant ma taki tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub odsunąć od jej pełnienia.

Jakie warunki pracy w policji

Policja przekonuje, że praca w tej formacji jest stabilna i na długie lata. Daje możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego, skorzystania ze szkoleń oraz zdobycia wyższego wykształcenia. Dodatkowym atutem ma być możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach pracy.

Wynagrodzenie? Uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2 proc. po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jak wyżej (wszystkie kwoty są szacunkowe). To pensje dla początkujących mundurowcy. Górną granicę wynagrodzenia wyznaczają pensje komendantów. Te sięgają od ponad 8 tys. (komendant powiatowy) do ponad 16 tys. zł (komendant główny).

Poza tym policjanci otrzymują nagrodę roczną, tzw. trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe, coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę, coroczne dofinansowanie wypoczynku uzależnione od liczby członków rodziny, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, urlopy dodatkowe, zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania. Najbliższy termin przyjęć zaplanowano 7 marca. Kolejne odbędą się 14 czerwca, 2 sierpnia, 19 września oraz 29 grudnia. Rekrutacja do policji - jakie dokumenty Warto przypomnieć, że od 5 sierpnia 2020 r. zmieniły się wytyczne w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. Muszą oni składać odpowiedni kwestionariusz w jednostkach miejskich, powiatowych policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście. Kandydat musi przygotować następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach; - wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B) - kopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; - kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służb; - kopię książeczki wojskowej (jeśli podlega kwalifikacji wojskowej) lub legitymacji służbowej żołnierza zawodowego - uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w policji; - kopię prawa jazdy, jeżeli posiada uprawnienia do kierowania pojazdem; - kopię dowodu osobistego.

