Po pandemii nie ma śladu. Kolejny miesiąc ze spadkami

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,2 proc. w marcu 2022 r., co oznacza spadek z 6,3 proc. w lutym 2022 r. W przypadku Polski wskaźnik był na niezmienionym poziomie - rekordowo niskim.

KDS

3 maj 2022





W marcu bez pracy pozostawało więcej kobiet niż mężczyzn. (Fot. Pixabay)

Eurostat podał najnowsze dane na temat sytuacji na rynku pracy. Wynika z nich, że w marcu, w porównaniu z lutym bezrobocie spadło z 6,3 proc. do 6,2 proc. Dla Polski wskaźnik wyniósł 3 proc. tyle samo ile miesiąc wcześniej.

Urząd szacuje, że 13,374 mln mężczyzn i kobiet w UE, z czego 11,274 mln w strefie euro, było bezrobotnych. W porównaniu z lutym 2022 r. liczba ta zmniejszyła się o 85 tys. w UE i o 76 tys. w strefie euro. W porównaniu z marcem 2021 r. bezrobocie zmniejszyło się o 2,359 mln w UE i o 1,931 mln w strefie euro.

Z kolei bez pracy pozostawało 2,579 mln młodych osób (poniżej 25 roku życia), z czego 2,098 mln w strefie euro. W tej grupie stopa bezrobocia wynosiła 13,9 proc. zarówno w UE, jak i w strefie euro, co oznacza spadek z 14 proc. w obu obszarach w poprzednim miesiącu. Zestawiające te dane z marcem 2021 r. bezrobocie wśród młodzieży zmniejszyło się o 623 tys. w UE i o 507 tys. w strefie euro.

Bez pracy pozostawało więcej kobiet niż mężczyzn. W przypadku kobiet bezrobocie wyniosło 6,6 proc., czyli utrzymywało się na tym samym poziomie co w lutym. Wśród mężczyzn było to 5,9 proc., co oznacza spadek w porównaniu z 6 proc. w lutym 2022 r.

W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet spadła z 7,3 proc. w lutym 2022 r. do 7,2 proc. w marcu 2022 r., podczas gdy wśród mężczyzn pozostała na tym samym poziomie i wyniosła 6,5 proc.

