Po kilku latach pracy płacą kilkanaście tysięcy miesięcznie. Wakatów jest sporo

O tym, że branża IT potrzebuje pracowników, wiemy wszyscy. Rynek potrzebuje nie tylko programistów. Branża zgłasza zapotrzebowanie na UX designerów. To oni odpowiadają za to, żeby korzystanie ze stron internetowych było nie tylko płynne, ale też bezproblemowe i intuicyjne.

• 14 sty 2022 19:00





UX designerzy badają i analizują doświadczenia użytkowników (fot. Faizur Rehman/Unsplash)

UX designerzy badają i analizują doświadczenia użytkowników, a następnie wcielają je w życie, projektując optymalne strony internetowe i aplikacje mobilne.

Blisko 75 proc. osób, które mają staż krótszy niż dwa lata w zawodzie UX designera, stanowią kobiety.

Liczba ofert pracy, brak specjalistów sprawia, że branża otwiera rekrutacje również dla osób, które nie mają doświadczenia.

Z danych serwisu analitycznego Kissmetrics wynika, że blisko połowa internautów chce, żeby strona uruchamiała się poniżej dwóch sekund, a 40 proc. użytkowników opuszcza witrynę, jeśli ta ładuje się dłużej niż trzy sekundy. Dla tych, którzy dzięki stronie internetowej chcą zdobywać nowych klientów, to cios. Szacuje się bowiem, że zaledwie jednosekundowe opóźnienie w załadowaniu strony w przypadku e-commerce może skutkować spadkiem konwersji o 7 proc.

- Zaprojektowanie szybkiej i wizualnie ładnej strony internetowej to jedno. Coraz rzadziej widzimy potworki, które nie zachęcają swoim wyglądem, a w przypadku stron internetowych wygląd zdecydowanie ma znaczenie, bo te niechlujne wzbudzają w nas dość naturalną reakcję polegająca na braku zaufania. Niezwykle istotnym czynnikiem jest jednak to, że nawet najpiękniej stworzony portal odrzuci użytkowników, jeśli korzystanie z funkcjonalności nie będzie intuicyjne i przyjemne. Strona może załadować się w ułamki sekund, ale jak nie będziemy mogli znaleźć tam tego, po co przyszliśmy, bo funkcje są ukryte, to klient szybko wybierze ofertę konkurencji – wyjaśnia Szeran Millo, managing director w Symetrii, agencji user experience.

Cel - intuicyjna strona

Stąd firmy coraz aktywniej poszukuję UX designerów. To oni badają i analizują doświadczenia użytkowników, a następnie wcielają je w życie, projektując optymalne strony internetowe i aplikacje mobilne.

fot. Kelly Sikkema/Unsplash

UX designerzy przy pomocy aplikacji testowych, czy nawet narzędzi rozszerzonej rzeczywistości, mogą śledzić ruchy myszki i oczu testerów. Widzą, jak długo użytkownik szuka danej funkcji i ile wysiłku potrzeba, żeby „przeklikać” do zamierzonego celu. W ten sposób profesjonaliści tworzą intuicyjne i przyjazne systemy, aplikacje, strony internetowe, a nawet interfejsy maszyn czy kokpity samochodów - Firmy zaczynają dostrzegać potencjał tkwiący w UX design. Szczególnie te działające na rynku e-commerce, który rozwija się w zawrotnym tempie. Sklep internetowy, żeby przyciągnąć użytkowników, musi się wyróżniać, ale żeby po jednorazowym zakupie klienci wracali, muszą odejść z przekonaniem: „Tu zakupy zrobiłem szybko, nie miałem problemu ze znalezieniem odpowiedzi na pytania, kontakt ze sprzedawcą był bezproblemowy” - zaznacza Millo. UX - branża przyjazna kobietom Z siódmej edycji raportu „UX i Product Design w Polsce”, w którym autorzy przepytali blisko 700 osób, wynika, że najchętniej na zmianę branży decydują się kobiety. Świadczy o tym fakt, że blisko 75 proc. osób, które mają staż krótszy niż dwa lata w zawodzie UX designera, stanowią właśnie kobiety. - Pandemia przyspieszyła wiele decyzji, zmusiła część osób na rynku pracy do zmiany branży, UX kusi szybkim rozwojem, a po zdobyciu niezbędnego doświadczenia naprawdę solidnymi zarobkami i przede wszystkim praca w tym zawodzie daje szansę na stabilizację – mówi Szeran Millo. Liczba ofert pracy, brak specjalistów sprawia, że branża otwiera rekrutacje również dla osób, które nie mają doświadczenia. fot. Christina Wocintechchat/Unsplash Jak zaznacza Szeran Millo, szansę na otrzymanie pracy zwiększają m.in. kursy typu bootcamp, które trwają zazwyczaj kilka miesięcy. - Kurs tego rodzaju polega m.in. na poznaniu narzędzi, konkretnych programów, które później będzie wykorzystywać się w pracy. Kursant poznaje też mechanizmy procesu i dobre praktyki, które powinny charakteryzować pracę UX designera - opisuje Millo. Ile zarabia UX designer? W 2021 roku było to więc ponad 8 tysięcy złotych, a mediana była tylko nieznacznie niższa, bo wynosiła ok. 7,5 tysiąca złotych. UX designer z kilkuletnim doświadczeniem może jednak spokojnie podpisać umowę z pensją na kilkanaście tysięcy złotych. Rekordziści mogą zarabiać w Polsce ponad 30 tysięcy.

