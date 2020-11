Płynie wsparcie dla bezrobotnych i przedsiębiorców

Miejski Urząd Pracy w Lublinie cały czas realizuje programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Rozdysponowuje również środki, będące wsparciem dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Łącznie na te cele przekazano już 180 mln zł.

Na wsparcie bezrobotnych i przedsiębiorców w trudnej sytuacji przeznaczono łącznie 180 mln zł (fot.shutterstock.com)

Według stanu na dzień 31 października liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 10 243 osoby, czyli zmalała w stosunku do poprzedniego miesiąca o 104 osoby.

Stopa bezrobocia na koniec września kształtowała się na poziomie 5,7 proc. (dla województwa lubelskiego wynosiła 7,9 proc., dla całej Polski 6,1 proc.) i w stosunku do sierpnia 2020 nie zmieniła się.

GUS nie opublikował jeszcze danych o stopie bezrobocia za październik.

- Dokładamy starań, by formy wsparcia były efektywne i dawały szansę na realną pomoc zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom. Staże to instrumenty rynku pracy, które co roku cieszą się największym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i osób bezrobotnych. Przedsiębiorcy korzystają również chętnie ze środków na organizację prac interwencyjnych czy doposażenie stanowiska pracy - mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Aktualnie MUP w Lublinie posiada jeszcze środki finansowe na dotacje dla osób do 30 roku życia chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz na organizację staży dla osób w wieku powyżej 30 lat. O środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz udział w stażach mogą ubiegać się bezrobotni mieszkańcy Lublina zarejestrowani w Miejskim Urzędzie Pracy.

Podpisując umowę o organizację stażu, pracodawca nie ponosi kosztów związanych z jej realizacją, finansuje jedynie wstępne badania lekarskie stażysty. To urząd pracy wypłaca stypendium stażowe dla skierowanego bezrobotnego. Obecnie wynosi ono 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 1440 zł brutto. Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: www.muplublin.praca.gov.pl. Informacje można też uzyskać telefonicznie pod nr tel.: 81 466 52 52. Numer telefonu przeznaczony dla pracodawców: 81 466 52 44.

MUP wypłaca nadal pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do końca października wpłynęło ponad 29 tys. wniosków o udzielenie wsparcia. Pomoc finansową przyznano dla ponad 25 tys. lubelskich pracodawców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, na łączną kwotę ponad 167 mln. zł.

