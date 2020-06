Plusy pandemii. Przekwalifikowanie przestaje być straszne

Obecność koronawirusa wpływa wyraźnie na niemal wszystkie dziedziny świata pracy w Polsce. Największe emocje wśród pracowników budzą trudne decyzje pracodawców o zwolnieniach, a także rosnąca niepewność co do stabilności miejsc pracy. W obliczu tej sytuacji znaczenia nabiera dyskusja o kwalifikacjach, które są i będą poszukiwane przez firmy u kandydatów. Lista najbardziej popularnych specjalizacji ewoluowała w ostatnich latach, ale pandemia przyspieszyła wiele rynkowych procesów.

Choć decyzje o wyborze nowej ścieżki zawodowej nie należą do łatwych, według ekspertów HR mogą dawać osobom szukającym pracy impuls do pozytywnej, długofalowej zmiany w karierze. Na co zwracają uwagę eksperci HR, mówiąc o pierwszych krokach prowadzących do nowej specjalizacji?

Mówiąc o przekwalifikowaniu nie można zapominać o psychologicznych aspektach trudnej sytuacji, jaką jest poszukiwanie pracy w nowych rynkowych okolicznościach. Obawy przed zwolnieniem wyraża 4 na 10 respondentów Pracuj.pl, a jednocześnie 77 proc. deklaruje chęć przyjęcia nowej oferty zatrudnienia. Rywalizacja o stanowiska na rynku jest więc niewątpliwie większa, niż wcześniej. Dyskomfort i rozgoryczenie są w tej sytuacji naturalnym zjawiskiem, ale mogą także paradoksalnie być przekute w dodatkową mobilizację do zmiany.

- Przed pandemią modne było mówienie o „wychodzeniu ze strefy komfortu”. Teraz nastąpiło przedefiniowanie tego, co nazywamy strefą komfortu, ponieważ zostaliśmy z niej wręcz wyrzuceni. W wielu firmach czuć kwaśny smak cytryny, nastroje nie są pozytywne. Możemy potraktować to odczucie jako coś, co nas obciąża, ale możemy też do tego podejść na zasadzie szukania pozytywów. Są badania naukowe, które mówią o tym, że poczucie dyskomfortu rozbudza kreatywność - mówi Monika Sońta, wykładowca z katedry zarządzania w społeczeństwie sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego.

- Jak już złapiemy oddech, nazwiemy wprost to, co czujemy, i wytrzymamy pierwszą falę złości i rozgoryczenia, to drugim krokiem będzie szukanie w sobie kreatywności i elastycznego myślenia o samym sobie w rzeczywistości biznesowej innej niż dotychczas - dodaje.

Także wyniki badań Pracuj.pl pokazują, że obecna sytuacja może być ważnym impulsem zmiany zawodowej dla wielu osób. Dotyczy to zwłaszcza branż szczególnie mocno dotkniętych kryzysem. Gotowość do przekwalifikowania się deklaruje aż 64 proc. respondentów Pracuj.pl szukających pracy - zarówno zatrudnionych, jak i bezrobotnych.

Chęć wejścia w nowe role zawodowe jest jednak dopiero pierwszym krokiem do zmiany. Jak zauważa Urszula Zając-Pałdyna, właścicielka agencji doradztwa let’s HR i autorka bloga „HR na obcasach”, do procesu przekwalifikowania się należy podejść w sposób systematyczny. Ekspertka podkreśla, że osoby wchodzące do nowej branży muszą szczególnie profesjonalnie przygotować się do rekrutacji, zwłaszcza rywalizując o miejsce pracy z innymi, bardziej doświadczonymi w danej dziedzinie kandydatami.

- Po pierwsze, powinniśmy zmonitorować sytuację panującą w branży, która nas interesuje. Po drugie skonfrontować ten obraz z obecną pozycją na rynku pracy, wyznaczaną przez doświadczenie i kompetencje. Trzecim krokiem powinna być szczera odpowiedź na to, jakie cele chcemy osiągnąć, czy są one realistyczne i co powinniśmy zrobić, by to się udało. Na podstawie tych czynników powinniśmy przygotować dokumenty do rekrutacji - komentuje Urszula Zając-Pałdyna.

- Co ważne, przy aplikowaniu o pracę w nowej dla nas branży jeszcze ważniejsze, niż w innych przypadkach jest dostosowywanie CV do konkretnych ogłoszeń. Czytając uważnie wymagania pracodawcy możemy się wyróżnić na tle innych kandydatów, także tych z teoretycznie większym doświadczeniem w danej dziedzinie - dodaje.

Plus dzisiejszych czasów

Ekspertki wskazują na jeszcze jeden element, który w praktyce może ułatwić przekwalifikowanie w tych trudnych czasach. To dostęp pracowników do znacznie większej liczby narzędzi do poszerzania wiedzy i nabywania nowych kwalifikacji. Dotyczy to zarówno kursów, webinariów, szkoleń płatnych, jak też bezpłatnych źródeł.

- Warto dobierać formy nabywania nowej wiedzy dopasowane do naszej osobowości i charakteru. Paradoksalnie dziś łatwiej o nabywanie wiedzy niż wcześniej, bo wiele kursów i szkoleń jest dziś tańszych, wydarzenia branżowe przeniosły się do sieci, ponadto widoczne jest ożywienie firm w organizacji webinariów. Nie oznacza to, że powinniśmy czuć się winni, jeśli nie weźmiemy udziału w każdym ciekawym szkoleniu tylko dlatego, że możemy - komentuje Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj.

Jak dodaje, obecna sytuacja rynkowa sprzyja wzrostowi napięcia, powinniśmy unikać narzucania na siebie dodatkowej presji.

- Część z nas preferować będzie raporty, e-booki i książki dotyczące danych zagadnień, pozwalające dokładnie przeanalizować konkretne tematy. Inni wolą webinaria lub kursy, szybciej przyswajając wiedzę przez praktyczne ćwiczenia i interakcje. Wybierajmy mądrze i zgodnie z analizą własnych potrzeb - podpowiada Zyzik.

Rosnącą ofertę możliwości zdalnego rozwoju zawodowego potwierdzają dane Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z końca maja 2020 roku, według których aż 81 proc. dostawców kursów przeniosło się z nimi do sieci. Co oczywiste, nie każde szkolenie będzie bezpośrednią przepustką do nowej specjalizacji. Jednak np. według danych szkoły IT Coders Lab pracę w tej branży po ukończeniu jej kursów (trwających od kilku tygodni do kilku miesięcy) odnajduje 82 proc. absolwentów.

- Konieczność nabywania nowych kompetencji przez pracowników była istotnym zagadnieniem na rynku na długo przed nastaniem pandemii. Dziś jest jednak jednym z priorytetów, bo konsekwencje koronawirusa będą odbijać się na wielu branżach, część z nich będzie się kurczyć, inne rosnąć. Wśród pracodawców wiele zyskają firmy, które jeszcze przed pandemią stawiały na rozwój działów szkoleń, mają wypracowane procedury kształcenia pracowników i elastycznie podchodzą do przyjmowania nowych osób - mówi Konstancja Zyzik.

- Wśród pracowników natomiast bardzo ważne będzie w najbliższym czasie odpowiednie przygotowanie do udziału w rekrutacjach, dokładna ocena własnych możliwości i konsekwencja w nabywaniu nowej wiedzy. Przynajmniej dla części kandydatów pandemia, mimo wielu swoich negatywnych konsekwencji, może przynieść nowe możliwości - podsumowuje.

Popularne branże

Firma Kodilla.com, zajmująca się organizowaniem kursów na programistów, niedawno sprawdziła jakie branże są popularne w czasie pandemii. Okazało się, że od jej rozpoczęcia ogromnie wzrosła popularność kursów przygotowujących do zawodu programisty. Ale nie tylko. Eksperci Kodilla.com sprawdzili również, jakie stanowiska pracy są obecnie najczęściej wyszukiwane w Google. Od momentu wybuchu pandemii, największą popularnością cieszą się kursy pozwalające na wyuczenie się do zawodu księgowego (2900), spawacza (2900), operatora wózka widłowego (2400), trenera personalnego (1600) czy ratownika medycznego (1300 wyszukiwań).

Tylko w przypadku stanowiska głównego księgowego w czasie pandemii liczba ofert mocno poszła w górę. Jak wynika z analizy firmy doradczej Grant Thornton, liczba ofert pracy na tym stanowisku jest więcej niż przed kryzysem aż o 21 proc.

Co do samych programistów, to tylko po 14 marca do Kodilla.com zgłosiło się blisko 4 tys. zgłoszeń od kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniach (od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego). Jak podaje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com, największą gotowość do przekwalifikowania się (w tym przypadku do pracy w IT) wykazali przedstawiciele takich sektorów jak inżynieria.

- Są to przedstawiciele związani z takimi sektorami, jak m.in. automatyka, robotyka i mechatronika czy inżynieria biomedyczna. Pracę w IT chciałyby podjąć także osoby pracujące do tej pory w logistyce, budownictwie oraz architekci - dodaje Magdalena Rogóż.

W tym gronie są też przedstawiciele takich branż jak: gastronomia, budownictwo, marketing, finanse, edukacja, logistyka i produkcja. Wystartować w nowej, technicznej branży chcą osoby zarówno związane z IT - jak np. analitycy danych lub graficy, którzy szukają możliwości podwyższenia kompetencji twardych i zwiększenia własnej konkurencyjności, jak i te, które z tą branżą nie miały wcześniej do czynienia - jak np. specjaliści ds. marketingu czy HR-u, nauczyciele, pracownicy gastronomii, hotelarstwa czy turystyki.