Płace skoczyły o 40 proc. w rok. Za takie umiejętności firmy płacą krocie

Pandemia, która przyspieszyła cyfryzację, pokazała, że świat zmierza w kierunku wysokocyfrowego przemysłu, na który polski rynek dzisiaj kadrowo nie jest gotowy. Rywalizacja o specjalistów zaostrza się, ponieważ kompetencje digitalowe i technologiczne są obecnie na wagę złota niemal w każdej branży, a maszyny coraz częściej obsługuje się nie bezpośrednio, a na monitorze.

Autor: Justyna Koc

• 1 wrz 2021 0:01





Kompetencje digitalowe i technologiczne są obecnie na wagę złota (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Rozwój przemysłu wysokocyfrowego wymaga od pracowników umiejętności obsługi maszyn cyfrowych i czytania rysunku technicznego.

To często wymaga znajomości języka angielskiego, który pozwoli porozumieć się z taką maszyną. Ponadto poszukiwani są specjaliści z konkretnymi, często niszowymi kompetencjami.

- W samym IT znajdziemy ekspertów, którzy w ciągu ostatniego roku otrzymali nawet 40 proc. podwyżki. Przykład: stanowisko data engineera. Jeszcze w 2020 roku średnie zarobki takiego specjalisty były na poziomie 17 tys. zł brutto. Teraz jest to już 24 tys. zł brutto - mówi Magdalena Pasiewicz z Devire.

Cyfrowe technologie zaczęły modelować rynek pracy na długo przed pojawieniem się koronawirusa i jego gospodarczo-społecznych konsekwencji. Z badania Deloitte „Przemysł 4.0 w Polsce - rewolucja czy ewolucja?” wynika, że jeszcze przed wybuchem epidemii ponad połowa (58 proc.) polskich menedżerów wyższego szczebla deklarowała, że transformacja cyfrowa jest priorytetem strategicznym ich firmy.

System edukacji do poprawy

Pandemia, która przyspieszyła cyfryzację, pokazała, że świat zmierza w kierunku wysokocyfrowego przemysłu, na który polski rynek dzisiaj kadrowo nie jest gotowy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Teraz, kiedy przestaliśmy być rynkiem taniej siły roboczej i tanie procesy przestają mieć rację bytu, widać jak powiększa się luka kompetencyjna. Przed pandemią to było pudrowanie noska, ale teraz potrzebna jest poważna operacja plastyczna. Bez modyfikacji systemu kształcenia trudno będzie w Polsce rozwijać przemysł wysokiej technologii. Sami przedsiębiorcy sobie z tym nie poradzą, a pracowników zwyczajnie nie stać na prywatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które kosztują kilka tysięcy złotych – mówi Joanna Rutkowska, dyrektor HR agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska.

Również Izabela Ostapowicz, senior recruitment consultant w HRK Engineering & Manufacturing ocenia, że system edukacji ma dużo do nadrobienia względem potrzeb rynku pracy. Pomimo iż są dostępne na rynku studia z obszaru transformacji cyfrowej, to jest to wciąż za mało. Są to najczęściej kierunki w ramach studiów podyplomowych.

- Uczelnie powinny sięgnąć po kierunki interdyscyplinarne, które będą kształcić specjalistów niezbędnych za 5-10 lat. W szkolnictwie brakuje nastawienia na zawody przyszłości i próby przewidzenia potrzeb rynkowych, wyjścia poza „tu i teraz" - mówi Izabela Ostapowicz. Jak dodaje Ostapowicz, standardowa formuła studiów przestaje wystarczać na rynku pracy. Absolwenci stawiający swoje pierwsze kroki zawodowe nie są odpowiednio przygotowani do pełnionych ról. - Nie chodzi tu jedynie o obycie na rynku komercyjnym, ale przede wszystkim o wiedzę merytoryczną i doświadczenie w realizowanych projektach, których w programach studiów jest wciąż za mało. Doświadczenia naszych klientów pokazują, że wdrożenie takich osób wymaga dużo czasu. To właśnie w środowisku zawodowym specjaliści zdobywają unikalną wiedzę – wskazuje. Z kolei szkoły zawodowe, według Izabeli Ostapowicz, powinny zadbać o atrakcyjność programów i o to, by młode pokolenie chętniej aplikowało do klas technicznych. W tym kontekście mogą bardzo pomóc klasy patronackie. - Polska dysponuje niezwykle zdolnymi specjalistami, którzy chętnie by powalczyli w wyścigu w obszarze wysokorozwiniętego przemysłu, ale niestety możliwości finansowania takich przedsięwzięć są zazwyczaj ograniczone, co stanowi przeszkodę. W połączeniu z dosyć skostniałą formułą szkolnictwa nasza pozycja w tym wyścigu nie jest najlepsza – komentuje Ostapowicz. Przy większości stanowisk technicznych czy inżynieryjnych wymogiem jest znajomość języków obcych, a w szczególności języka angielskiego (Fot. Shutterstock) Kompetencje na wagę złota Obecnie rynek pracy stawia przed pracodawcami duże wyzwanie, ponieważ poszukiwani są specjaliści z konkretnymi, często niszowymi kompetencjami. Jak zauważa Magdalena Pasiewicz, ekspert rynku pracy w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire, jednym z największych problemów jest fakt, że kompetencje digitalowe i technologiczne są obecnie na wagę złota i niemal każda branża poszukuje tych ekspertów. W związku z tym dochodzi do konkurencji między pracodawcami, ponieważ to kandydat stawia oczekiwania i może przebierać w ofertach. - Z doświadczenia wiemy, że przy większości stanowisk technicznych czy inżynieryjnych wymogiem jest znajomość języków obcych, a w szczególności języka angielskiego. Wynika to z potrzeby obsługi maszyn, uzupełniania dokumentacji technicznej oraz pracy w międzynarodowym środowisku. Kandydaci mający kwalifikacje i doświadczenie w wąskiej branży, a także posługujący się językiem obcym, mogą liczyć na większe wynagrodzenie w stosunku do innych – mówi Magdalena Pasiewicz. W podobnym tonie wypowiada się Joanna Rutkowska, która zaznacza, że rozwój przemysłu wysokocyfrowego wymaga od pracowników umiejętności obsługi maszyn cyfrowych, umiejętności czytania rysunku technicznego. To często wymaga też znajomości języka angielskiego, na poziomie, który pozwoli porozumieć się z taką maszyną. - Widzimy coraz większy popyt na umiejętności obsługi maszyn, ale nie fizycznej, a przy monitorach. Prowadzimy obecnie rekrutacje na operatorów i programistów CNC, automatyków, techników utrzymania ruchu dla inwestorów zagranicznych z obszaru przemysłu wysokorozwiniętego. Możemy takich inwestorów przyciągnąć do Polski więcej, ale potrzebujemy więcej wykwalifikowanych pracowników na naszym rynku - podkreśla Joanna Rutkowska. O tym, że pracownicy z obszaru serwisu maszyn, utrzymania infrastruktury i operatorzy są jedną z grup, która jest bardzo pożądana na rynku, mówi także Izabela Ostapowicz. Szczególnie w tych starszych technologiach co wynika często z wygaszania niektórych kierunków studiów. Z kolei nowe technologie wymuszają na specjalistach interdyscyplinarne podejście i umiejętność łączenia wiedzy z różnych obszarów – automatyki, robotyki, elektroniki i IT. - System edukacji jeszcze nie w pełni odpowiada na zapotrzebowania rynkowe, co stanowi wyzwanie w pozyskaniu osób o takich kompetencjach. W przypadku takich ról, często istotna jest znajomość języka obcego (szczególnie angielskiego) ze względu na współpracę w międzynarodowych grupach oraz realizację zagranicznych projektów. Na polskim rynku pracy, znajomość języków obcych wśród specjalistów stanowi wciąż problem – wyjaśnia Izabela Ostapowicz. - W ostatnim czasie, oprócz kompetencji merytorycznych, ważne są też te miękkie. Coraz częściej pracujemy projektowo, w ramach interdyscyplinarnych zespołów, co wymusza na pracownikach sprawną komunikację i dostosowanie jej do różnych grup oraz umiejętność pracy w zespole – dodaje Ostapowicz. Oczekiwania płacowe coraz wyższe Z powodu niedoboru specjalistów, pracodawcy są w stanie zapłacić dużo więcej za niszowe kompetencje niż przed pandemią. Tym bardziej, że - jak zauważa Magdalena Pasiewicz - w przypadku ekspertów od digitalu, e-commerce, IT czy inżynierów łączących kompetencje technologiczne z technicznymi - konkurencyjność w walce o te talenty nieustannie rośnie. - W przypadku inżynierii kandydat posiadający wiedzę techniczną z danego sektora może liczyć na 20 proc. wyższe wynagrodzenie - mówi Magdalena Pasiewicz. - Największy wzrost oczekiwań finansowych kandydatów możemy odnotować w branży technicznych usług serwisowych oraz specjalistów ciągłego doskonalenia. Wynika to z potrzeby udoskonalania procesów produkcyjnych, dzięki którym firmy stają się bardziej konkurencyjne na rynku – dodaje. - W samym IT znajdziemy ekspertów, którzy w ciągu ostatniego roku otrzymali nawet 40 proc. podwyżki. Przykład: stanowisko data engineera. Jeszcze w 2020 roku średnie zarobki takiego specjalisty były na poziomie 17 tys. zł brutto. Teraz jest to już 24 tys. zł brutto, co oznacza 40-procentową podwyżkę - wylicza Pasiewicz. O nasilającej się presji płacowej mówi także Izabela Ostapowicz, według której specjaliści są bardzo świadomi swoich kompetencji i w przypadku zmian zawodowych ich oczekiwania wrastają względem aktualnych zarobków. - Specjaliści w branży IT wciąż są grupą, w której presja płacowa jest wysoka, ale wysokie wzrosty oczekiwań finansowych kandydatów zauważyć można w branży shared service i inżynieryjnej – mówi Ostapowicz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.