Płacą już 6 tys. zł na start. Takiego boomu na księgowych jeszcze nie było

W branży księgowej rekrutują na potęgę zarówno wkraczających na rynek pracy absolwentów szkół wyższych mających wykształcenie kierunkowe oraz kompetencje językowe, jak i specjalistów czy kadrę zarządzającą. Na jakie kompetencje zwracają uwagę pracodawcy i ile płacą księgowym?

Przybywa ofert pracy w branży księgowości. Potwierdza to Justyna Chmielewska, executive manager w Hays Poland, dodając, że dotyczy to zarówno wkraczających na rynek pracy absolwentów szkół wyższych, posiadających wykształcenie kierunkowe oraz kompetencje językowe, jak i specjalistów czy kadry zarządzającej.

- Na brak ciekawych ofert nie mogą narzekać główni księgowi, a także eksperci posiadający wiedzę oraz doświadczenie w zakresie podatków. Jest to bowiem obszar specjalizacyjny, który obecnie cieszy się największym popytem. Pracodawcy prężnie poszukują również specjalistów z zakresu cen transferowych i środków trwałych – zauważa Justyna Chmielewska.

Rośnie również zapotrzebowanie na pracowników o węższych specjalizacjach, m.in. w zakresie zobowiązań czy należności.

- Wartością dodaną jest wówczas znajomość języków obcych, np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego czy czeskiego. Z kolei osoby, które dopiero zdobywają pierwsze doświadczenie w obszarze księgowości, mogą liczyć na naprawdę wysokie wynagrodzenie, znacznie wyższe niż w ubiegłych latach – dodaje Chmielewska.

Michał Borkowski, regional manager w Antal Finance & Accountancy, zwraca uwagę na inny aspekt. Jak wskazuje, zaciera się różnica między samodzielnym/starszym księgowym i głównym księgowym. Różnice te często sprowadzają się do odpowiedzialności.

- Praca w działach księgowych w dużej mierze „skręca” w kierunku merytoryki, automatyzacji oraz śledzenia i implementowania zmian w prawie podatkowym. Przez ostatnie lata przechodzimy szeroką transformację biznesu lokalnego w biznes globalny, nie tylko z perspektywy zasięgu, działalności, ale również międzynarodowych standardów i regulacji. Wymusza to podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i standardów pracy – wyjaśnia Michał Borkowski.

Jak dodaje Borkowski, ma to odzwierciedlenie w oczekiwaniach rynku co do stanowisk księgowych.

- Założenie jest takie, żeby automatyzować proste procesy, implementować nowoczesne rozwiązania w programach finansowo-księgowych, a księgowość skupić na merytoryce, ograniczaniu ryzyk i wspieraniu działalności operacyjnej. Firmy coraz częściej poszukują księgowych potrafiących kalkulować podatki, pełniących jednocześnie funkcję doradczą, co jeszcze kilka lat temu było trudne do wyobrażenia – tłumaczy przedstawiciel Antala.

Popyt na księgowych nie słabnie

Na liczbę rekrutacji niewątpliwie wpływa Polski Ład, który jest prawdziwą rewolucją. Już pod koniec ubiegłego roku księgowe zwracały uwagę na ogrom pracy, jakie niosą za sobą nowe przepisy. Na tym jednak nie koniec. Procedowany jest projekt ustawy, według którego trzeba będzie przeliczać pensje pracowników dwukrotnie. Ponadto rząd szykuje kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Pracy więc nie ubywa, wręcz przeciwnie.

Eksperci potwierdzają, że zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów oraz menedżerów z obszaru księgowości wynika przede wszystkim z bardzo dynamicznie zmieniających się przepisów finansowo-podatkowych, które często weryfikują wiedzę oraz kompetencje osób pełniących te funkcje w organizacjach. Polski Ład jest więc tylko jednym z czynników wpływających na popyt.

- Duża liczba nowych obowiązków i konieczność aktualizacji wiedzy oraz wdrożenia odpowiednich rozwiązań czy narzędzi wywołuje potrzebę zatrudnienia kolejnych pracowników. Ponadto Polska nadal jest postrzegana jako bardzo wartościowy kraj pod kątem inwestycji, w tym nowo powstających centrów usług wspólnych. Wiąże się to z kolei z potrzebą zatrudniania coraz większej liczby osób z umiejętnościami językowymi, nawet jeśli są to osoby, które dopiero będą wdrażane w role finansowo-księgowe – komentuje Justyna Chmielewska.

Również Michał Borkowski podkreśla, że polski system podatkowy, jeden z bardziej skomplikowanych w Europie, poddawany jest ciągłym zmianom, a ich interpretacja w wielu wypadkach jest niejednoznaczna. Firmy starają się automatyzować procesy, ale przy tak dużej zmienności czynnik ludzki jest niezastąpiony, szczególnie na poziomie wspomnianej interpretacji.

- Działy księgowe muszą pełnić funkcję compliance, starać się nadążyć za najnowszymi przepisami i ograniczać ryzyka podatkowe wynikające z niejasności przepisów, które w danym momencie obowiązują. Trzeba też pamiętać, że przy wysokim poziomie automatyzacji systemów księgowych samo „dokształcenie” się z nowych przepisów to tylko jedno z wyzwań, któremu trzeba sprostać. Kolejny problem polega na wdrożeniu zmiany do samego systemu, co wiąże się z opisaniem procesu oraz zaimplementowaniem zmian do systemu, potem trzeba wszystko sprawdzić i wyeliminować ewentualne błędy – komentuje Borkowski.

Rekruter Antala porównuje to do skomplikowanej linii produkcyjnej zastępującej pracę 200 osób, którą obsługują dwie osoby.

- Każda drobna zmiana wymagająca przezbrojenia czy zmiany parametrów wymusza zaangażowanie inżynierów, programistów, logistyków. Potrzebują oni czasu na zapoznanie się z nowymi wymaganiami, stworzenie projektu, wyprodukowanie nowych podzespołów i zdrożeniem zmian. Potem trzeba taką maszynę zaprogramować, przetestować i wprowadzić korekty, jeśli pojawiają się błędy. Taki proces zabiera godziny, dni, tygodnie, a nawet miesiące w przypadku skomplikowanych technologii czy zaawansowanych produktów – wyjaśnia Michał Borkowski.

- Odpowiednikiem takiej linii produkcyjnej jest system finansowo-księgowy. Zmian nie da się wprowadzać z dnia na dzień. Podobnie jak skomplikowane linie produkcyjne, systemy informatyczne mają swoje ograniczenia, których pokonanie wymaga czasu – dodaje.

Ile zarabia księgowy?

Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z działów finansowo-księgowych oraz duża liczba ofert pracy przekładają się także na poziom wynagrodzeń. Zgodnie z raportem płacowym Hays Poland 2022 zarobki osób wkraczających do branży i posługujących się np. językiem niemieckim mogą wynosić nawet 6 tys. zł brutto.

- Samodzielni księgowi otrzymują kwoty pomiędzy 9 a 14 tys. zł brutto (w przypadku gdy pracownik dysponuje dużą wiedzą, odpowiednimi kompetencjami lub gdy pracodawcą jest duża organizacja). Warto także zwrócić uwagę na stale rosnące wynagrodzenia specjalistów ds. podatków. Minimalna stawka pracowników z tego obszaru to ok. 7,5 tys. zł brutto, przy czym należy dodać, że może ona ulec niemałemu podwyższeniu wraz z poziomem doświadczenia zatrudnionego – mówi Justyna Chmielewska.

Z kolei Michał Borkowski zaznacza, że oczekiwania finansowe księgowych będą rosły, jeśli przepisy, które trzeba śledzić i implementować, będą zmieniały się tak szybko, jak odpowiedzialność za potencjalne błędy. Jego zdaniem także dążenie do automatyzacji i robotyzacji sprawia, że średnie wynagrodzenia w działach księgowych będą rosły.

- Proste procesy i operacje zastępowane są przez algorytmy, roboty a wraz ze wzrostem merytoryki i wiedzy na temat automatyzacji procesów będę rosły wynagrodzenia. Nowoczesna księgowość dąży w kierunku IT i wspomnianej automatyzacji, a tam wynagrodzenia rosną najszybciej. Tak będzie wyglądał kierunek wynagrodzeń w najbliższych latach – komentuje Michał Borkowski.

Jakie kompetencje są niezbędne?

Największym zainteresowaniem cieszą się osoby posiadające wiedzę z zakresu pełnej księgowości. Jednocześnie, jak zauważa Justyna Chmielewska, obserwujemy coraz częstsze rozdzielenie pewnych funkcji oraz procesów względem stanowiska. Na jakie kompetencje zwracają uwagę pracodawcy?

- Oczekiwania pracodawców skupiają się głównie na doświadczeniu z zakresu podatków, choć i w tym przypadku zauważalne jest wyszczególnienie, tj. jeden specjalista może pełnić rolę eksperta ds. PIT, a inny - ds. CIT. Podobnie jest w przypadku wiedzy z obszaru cen transferowych czy środków trwałych – mówi Justyna Chmielewska.

- Pracodawcy zwracają również uwagę na kompetencje komunikacyjne, zdolności adaptacyjne, a także umiejętności szybkiego uczenia się i pracy pod presją czasu. Bardzo ważne są także umiejętności techniczne w zakresie konkretnych systemów ERP, programu Excel (VBA, Pivot), SQL oraz systemów BI. W cenie nadal są dodatkowe certyfikaty takie jak: ACCA, CIMA, doradca podatkowy czy biegły rewident – dodaje.

Natomiast Michał Borkowski wskazuje, że dobry księgowy cały czas się dokształca i jest w stanie zabezpieczać scenariusze wybiegające w przyszłość. Powinien też być partnerem dla biznesu.

- Pracodawcy chcą dzisiaj spać spokojnie. Ryzyko podatkowe jest jednym z bardziej zauważalnych ryzyk. Dobry księgowy powinien przede wszystkim rozumieć długoterminową strategię, musi mieć do niej dostęp i analizować wpływ na nią obecnie obowiązujących przepisów podatkowych. Istnieje też druga stronie medalu – wiedza na temat możliwości, które stwarza obecne prawo, czasami chaos w przepisach, liczba zmian i interpretacji stwarza możliwości. To bardzo cenna wiedza – ocenia Borkowski.