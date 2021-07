Płacą coraz więcej, ale dla młodych to za mało. Nie chcą do budowlanki

Braki kadrowe w branży budowlanej narastają. Wyzwaniem jest niechęć młodych ludzi do podejmowania pracy fizycznej oraz brak zainteresowania młodzieży karierą w branży budowlanej z powodu spadku jej prestiżu.

Badanie PARP "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego" dla branży budowlanej dotyczyło m.in. wyzwań, z którymi sektor ten zmierzy w przyszłości - zarówno tej najbliższej (12 miesięcy) jak i w średniookresowej perspektywie 5 lat.

Okazuje się, że w pięcioletniej perspektywie pracodawcy są bardziej optymistyczni, gdyż 62 proc. z nich uważa, że w ich firmach zatrudnienie się nie zmieni. Spadek zatrudnienia przewiduje 6 proc. przedsiębiorców (w największym stopniu w firmach małych – 8 proc.), natomiast 14 proc. pracodawców przewiduje wzrost zatrudnienia (23 proc. w grupie firm średnich).

Zarówno pracowników, jak i pracodawców - biorących udział w badaniu PARP - poproszono o opinię, na które stanowiska wzrośnie zapotrzebowanie w branży budowlanej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Obie grupy zgodnie wskazały wzrost zapotrzebowania na stanowiska wykwalifikowanych robotników, tj. murarz-tynkarz (odpowiednio 43 proc. i 44 proc.), betoniarz-zbrojarz (43 proc. i 41 proc.), monter instalacji i urządzeń sanitarnych (38 proc. i 39 proc.), cieśla (37 proc. i 39 proc.), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (40 proc. i 37 proc.) oraz monter konstrukcji budowlanych (37 proc. i 36 proc.). Stosunkowo najmniejszy wzrost zapotrzebowania przewidywany jest dla stanowiska inżynier budowy (30 proc. i 23 proc.).

Nieco inaczej wygląda prognoza wzrostu popytu pracy na kluczowe stanowiska w ciągu 5 lat. Z badania PARP wynika, że największy wzrost zapotrzebowania przewidywany jest dla stanowiska: inżynier budowy (pracownicy 57 proc. i pracodawcy 51 proc.) oraz kierownik robót budowlanych (57 proc. i 51 proc.), a także kierownik budowy (57 proc. i 50 proc.).

Wyzwania rekrutacyjne

Z badania PARP wynika, że 42 proc. pracodawców uważa, iż w krótkiej perspektywie wystąpią trudności w rekrutacji robotników wykwalifikowanych. Trudno będzie pozyskać np. monterów konstrukcji budowlanych, monterów instalacji i urządzeń sanitarnych, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, robotników rozbiórki budowli, murarzy-tynkarzy, betoniarzy-zbrojarzy czy cieśli.

Z kolei 34 proc. pracodawców uważa, że te problemy wystąpią również w przypadku robotników niewykwalifikowanych, bez przygotowania zawodowego. Ponadto 32 proc. pracodawców przewiduje trudności z rekrutacją kadry inżynierskiej i architektów, np. projektantów, konstruktorów, inżynierów czy kierowników budowy.

Źródło: PARP

Jeszcze większe trudności w rekrutacji kadr pracodawcy dostrzegają w perspektywie 5 lat. 53 proc. pracodawców uważa, że niełatwo będzie pozyskać kadrę inżynierską i architektów. Również 53 proc. firm sądzi, że problemy wystąpią w rekrutacji robotników wykwalifikowanych. Z kolei 49 proc. twierdzi, że w pięcioletniej perspektywie wystąpią trudności w rekrutacji robotników niewykwalifikowanych.

Źródło: PARP

- Podstawowym problemem polskiego budownictwa w czasie wysokiej koniunktury jest niedobór wykwalifikowanych pracowników, a czasem też niewykwalifikowanych. Pracodawcy generalnie "radzą sobie" z tym przez wydłużenie czasu pracy ponad dopuszczalne normy. Często za zgodą samych pracowników (szczególnie migrujących z krajów trzecich). To niebezpieczne (najbardziej w przypadku operatorów maszyn budowlanych, dźwigów) - komentuje Jakub Kus, sekretarz Krajowego



Młodzi nie chcą pracować na budowach

Związku Zawodowego "Budowlani".

Kolejną barierą do pokonania jest brak nowych pracowników ze względu na niechęć młodych ludzi do podejmowania pracy fizycznej (46 proc. wskazań) oraz brak zainteresowania młodzieży karierą w branży budowlanej z powodu spadku jej prestiżu (39 proc.). W efekcie utworzyła się luka kadrowa, która jest częściowo wypełniana przez pracowników z krajów wschodniej Europy, ale także krajów azjatyckich (m.in. Indie, Bangladesz, Chiny).

W ciągu pięciu lat większość problemów społecznych zwiększy się - 59 proc. pracodawców zgadza się, że problem związany ze starzeniem się kadr będzie dotykał branży budowlanej. Ponad połowa (51 proc.) uważa, że pracodawcy będą musieli sobie poradzić z brakiem zainteresowania młodzieży karierą w branży w wyniku spadku jej prestiżu.

Z kolei odpływ zagranicznych pracowników z polskiego rynku do krajów Europy Zachodniej lub do krajów macierzystych będzie wyzwaniem według 53 proc. firm.

Źródło: PARP

- Starzenie się kadr to wyzwanie, które branża znacznie silniej odczuje w tej dłuższej perspektywie, niż w najbliższej przyszłości. Co więcej, jak pokazują wyniki tego badania, zdaniem około połowy pracodawców istotnym problemem jest niechęć młodych ludzi do podejmowania pracy fizycznej. Ten brak będzie odczuwany zarówno w bliższej i dłuższej perspektywie. Jest to poważne wyzwania dla firm budowlanych. Może bowiem zostać ograniczony ich rozwój z uwagi na braki kadrowe spowodowane odpływem pracowników ze względu na wiek i brakiem dostępności nowych - komentuje Robert Zakrzewski z departamentu analiz i strategii PARP.

Wysokie oczekiwania płacowe

Jak wynika z badania PARP, zdaniem pracodawców największymi wyzwaniami w 12-miesięcznej perspektywie są zbyt wysokie oczekiwania płacowe młodych pracowników - połowa z nich zgadza się, że problem będzie dotykał branży.

- Wyzwaniem, które zdaniem około połowy pracodawców jest istotne w krótkiej jak i średnioterminowej perspektywie są zbyt wysokie oczekiwania płacowe młodych pracowników. Utrudnia to firmom rekrutację kadr, zwłaszcza, że wysokie wymogi płacowe nie idą w parze z wiedzą i doświadczeniem. Ponadto eksperci uczestniczący w badaniach jakościowych wskazują na brak zachowania proporcji w wynagrodzeniach między kadrą menadżerską średniego i wysokiego szczebla a pracownikami niższego szczebla. Zdarza się, że osoby posiadające wysokie kwalifikacje i wyższe kierunkowe wykształcenie uzyskują niższe zarobki od pracowników na najniższych szczeblach. Taka sytuacja może negatywnie wpływać na atmosferę pracy, działać demobilizująco i obniżać efektywność pracy zarządczej - komentuje Robert Zakrzewski.

Jak wynika z danych GUS, w 2020 r. wynagrodzenia w branży budowlanej rosły. W I kwartale 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w budownictwie wynosiło 5180,03 zł, a w IV kwartale – 5401,37 zł (wzrost o 4,3 proc.).

- Był to szybszy wzrost niż przeciętnie w całym sektorze przedsiębiorstw, dla którego te dane przedstawiają się następująco: I kwartał – 5367,68 zł, IV kwartał – 5411,45 (wzrost o 0,8 proc.) - dodaje Zakrzewski.

Problemy z edukacją

Szkoły branżowe i technika w zbyt małym stopniu uczą umiejętności praktycznych - tak uważa 46 proc. pracodawców, którzy podkreślają, że problem ten będzie dotykał branży w najbliższych 12 miesiącach.

- Badanie jakościowe pokazało, że wyzwania związane z dostępnością kadr wymuszają na firmach tworzenie atrakcyjnej oferty dla pracowników. Stają się oni cennym zasobem, o który trzeba rywalizować. Jednocześnie zdaniem ekspertów braki personelu to problem, którego nie uda się rozwiązać w krótkim czasie. Konieczne są działania zmierzające do poprawy podaży siły roboczej poprzez odbudowę prestiżu zawodów budowlanych oraz wsparcie edukacji zawodowej - tłumaczy Robert Zakrzewski.

W perspektywie pięcioletniej główne wyzwania edukacyjne to potrzeba odbudowy renomy szkół branżowych i techników, zatrudnienia w nich dydaktyków, którzy charakteryzują się wysoką charyzmą (55 proc. wskazań) oraz konieczność zobiektywizowania szkoleń, ponieważ te organizowane przez producentów materiałów budowlanych, maszyn budowlanych czy elektronarzędzi nie są obiektywne (52 proc.).

Źródło: PARP

Robert Zakrzewski zwraca także uwagę na niechęć pracowników do szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. To kolejne wyzwanie, którego sprostanie może być utrudnione z powodu zbyt wysokich kosztów szkoleń oraz braku czasu pracowników na uczestnictwo w szkoleniach ze względu na bieżące obowiązki (w obu przypadkach uznało tak 16 proc. pracodawców).

- Problemem może też być postawa pracowników. Zdaniem 27 proc. z nich szkolenia są niepotrzebne w ich pracy, a 26 proc. nie czuje potrzeby dokształcania się - zaznacza Zakrzewski.

- Jednocześnie należy dodać, że jedna trzecia (34 proc.) pracowników przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała udział w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach, kursach, lub innych formach podnoszenia umiejętności zawodowych. Potwierdzają to odpowiedzi pracodawców. Ponadto dwie trzecie pracowników i pracodawców (odpowiednio 65 proc. i 66 proc.) przyznaje, że pracownicy mają możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych przez uczenie się pod kierunkiem innych pracowników, instruktaże, obserwację - mówi Robert Zakrzewski.