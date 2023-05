PKM Katowice szuka kierowców. Chce przełamać stereotypy i zachęcić kobiety do pracy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (PKM) w Katowicach zorganizowało kampanię rekrutacyjną. Jej hasło przewodnie to "Dziewczyny za kierownice w PKM Katowice!". W ten sposób chce zachęcić kobiety, by usiadły za kierownicą autobusu.

PKM Katowice chce obalić mit, że prowadzenie autobusu wymaga dużo siły, pojazdy są przestarzałe i niewygodne, a oprócz prowadzenia autobusu trzeba jeszcze zmieniać ciężkie koła, czyścić go i tankować.

To tylko mity, które funkcjonują na temat pracy kierowcy autobusu. Dlatego też zorganizował kampanię rekrutacyjną. Jej hasło przewodnie to: "Dziewczyny za kierownice w PKM Katowice!".

- W przedsiębiorstwie pracuje obecnie około 500 kierowców, z czego 29 to kobiety, a ich liczba z roku na rok rośnie. Wiele osób myśli, że praca kierowcy autobusu jest typowo męskim zajęciem – a to nieprawda. Wiele czynników przemawia za tym, że to właśnie kobiety mogą u nas znaleźć pracę, która pomoże im pogodzić życie osobiste i pracę. Nasz tabor jest bardzo nowoczesny, dzięki czemu prowadzenie autobusu jest co najmniej tak komfortowe, jak samochodu osobowego. Od niektórych pań, które kierują autobusami słyszałem, że nawet bardziej – przekonuje Roman Urbańczyk, prezes PKM Katowice.

Elastyczna praca kierowcy autobusu. Praca zmianowa jest rozwiązaniem wielu problemów