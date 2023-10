Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. Ta branża potrzebuje czegoś innego

40 proc. pracowników w sektorze IT uważa, że ich pracodawca nie odpowiada na różnorodne i indywidualne potrzeby pracowników - takie wnioski płyną z raportu JLL i Just Join IT „Code-Life Balance”.

W tej kwestii głównym obszarem, w którym konkurują ze sobą pracodawcy jest wynagrodzenie oraz benefity. Jak jednak wynika z raportu „Code-Life Balance” o potrzebach pracowników IT, po stronie biznesu jest jeszcze sporo pracy do wykonania w zakresie budowania środowiska sprzyjającego dobrostanowi pracowników.

Szacuje się, że w Polsce brakuje od kilkudziesięciu do powyżej stu tysięcy specjalistów IT. Firmy mierzą się nie tylko z wyzwaniami związanymi z ich rekrutacją, ale także utrzymaniem.

Z raportu wynika, że na zdrową równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników sektora IT, bardzo duży wpływ ma tryb pracy. W pełni zdalnie pracuje 36 proc. pracowników sektora IT, a kolejne 13 proc. rzadziej niż raz w miesiącu odwiedza biura. Co trzecia osoba pracuje hybrydowo, minimum jeden dzień w tygodniu z biura.

- Wypalenie zawodowe w branży IT jest problemem, na który pracodawcy zaczęli zwracać uwagę dopiero od niedawna. Pierwszy raport badający to zjawisko, stworzyliśmy z platformą Twój Psycholog w 2022 r. Wynikało z niego, że 70 proc. pracowników IT zauważa u siebie symptomy wypalenia. Dane z raportu "Code-Life Balance" potwierdzają, że po stronie firm wciąż jest dużo do zrobienia – komentuje Katarzyna Dzwonek, senior product manager w Just Join IT.

Jak dodaje, po pierwsze musi się dokonać świadomościowa zmiana. Pracodawcy, którzy zaczynają dojrzewać do tego, żeby rozliczać pracowników IT zadaniowo, a nie na podstawie przesiedzianych przy biurku godzin, zyskują lojalność zespołów.

Nielimitowane urlopy jedną z możliwości poprawiających WLB

Pierwsze testy nielimitowanego urlopu w zachodnich firmach także pokazały, że ludzie masowo nie zaczęli wybierać więcej dni wolnych niż im wcześniej przysługiwało. To rozwiązanie wprowadziły również firmy w Polsce.

Przykładem jest firma z branży IT - SYZYGY Warsaw. Spółka zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw, wyjaśnia, że początkowo miał to być eksperyment. Pomimo wcześniejszych obaw, pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a czarne scenariusze nie sprawdziły się.

- Po co to zrobiliśmy? Przede wszystkim dlatego, żeby nie tracić czasu na biurokrację: liczenie wolnego, kontrolę, sprawdzanie, a co za tym idzie - stres. Jesteśmy dorośli i sobie ufamy. Potrafimy lepiej lub gorzej zarządzać swoim czasem, ale czujemy się za siebie i naszą firmę odpowiedzialni. Nie potrzebujemy do tego zewnętrznych zasad, które nas unieszczęśliwiają - pisze Paulina Grabowska na LinkedIn.

- Podstawą work-life balance i zadowolonego pracownika w IT jest stworzenie mu przestrzeni do swobodnego działania i zaufanie, co daje duży komfort psychiczny. Nie musząc pracować codziennie z tego samego miejsca oraz w takim samym zakresie godzinowym, pracownicy IT zyskują swobodę, która pozwala lepiej dbać o wellbeing swój i bliskich - mówi Katarzyna Dzwonek.

Wygląd idealnego biura dla ludzi z IT to temat do sporów

Okazuje się, że dla wielu pracowników z IT, mimo ich chęci do pracy zdalnej, biuro nadal się liczy. Dla 35 proc. badanych bycie w biurze oznacza poczucie większej przynależności do firmy. 3/4 ankietowanych ceni sobie relacje z zespołem oraz możliwość nieformalnych rozmów z kolegami przy posiłku.

Pracownicy branży IT nie mają jednak wspólnej wizji jak ma wyglądać wymarzone biuro – 22 proc. wskazuje na biurowiec w centrum, drugie tyle na park biurowy a’la kampus, 16 proc. na kompleks biurowo-mieszkalno-usługowy, a 15 proc. na kameralny biurowiec. Najmniej osób chce pracować w przestrzeniach coworkingowych.

To, co łączy ich wszystkich, to dostępność biura. Jego lokalizacja jest ważna dla łącznie 61 proc. respondentów.

- Już od kilku lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie firm lokowaniem swojej siedziby w szerokim centrum Warszawy. Takie działania mają związek z chęcią zapewnienia pracownikom najdogodniejszej z możliwych lokalizacji i są częścią strategii konkurowania o najlepszych pracowników – komentuje Mateusz Polkowski, head of research & consultancy Poland & CEE w JLL.

