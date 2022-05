Pieniądze przede wszystkim. Już co czwarty Polak chce tu pracować

Już 1/4 Polaków zastanawia się nad przebranżowieniem do IT. Pooza atrakcyjnymi zarobkami ponad połowa specjalistów z tej branży liczy na możliwość nieustannego rozwoju i udział w ciekawych projektach.

Co czwarty Polak chce pracować w branży IT (Fot. Shutterstock)

Badanie “Praca w IT”, które przeprowadziła firma Evolution (globalny twórca i dostawca oprogramowania do gier online), pokazuje nie tylko mocne zainteresowanie Polaków sektorem IT w kontekście drogi zawodowej, ale również ambicje pracowników znad Wisły. Już blisko 1/4 Polaków myśli o zmianie branży na IT.

- To pokazuje, z jak dużym potencjałem mamy do czynienia na polskim rynku, gdzie już w tym roku otworzymy swoje centrum inżynieryjne i docelowo zatrudnimy w nim 200 pracowników. Dodam, że w ciągu kilku miesięcy 1/3 stanowisk z tej puli została już obsadzona - mówi Konrad Brominski, senior HR manager z Evolution.

- Cały czas szukamy nowych talentów w Polsce. Poza tym, że zatrudniamy głównie doświadczonych inżynierów, dajemy szansę również tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę w IT. Dlatego też organizujemy darmowe bootcampy przygotowawcze dla wszystkich programistów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Scali, ale także TypeScript i zacząć swoją karierę w branży. Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na zatrudnienie u nas – dodaje.

Innym przykładem firmy organizującej bootcampy jest Netia, która przeszkoliła pracowników m.in. w obszarze tworzenia robotów RPA. W szkoleniu wzięły udział osoby rekrutujące się z różnych działów – zajmujące się m.in. likwidacją szkód, windykacji i obsługi klienta.

Wcześniej na taki krok zdecydowała się Aviva. Wszyscy jej pracownicy mieli szansę przystąpić do programu, który umożliwiał zdobycie kwalifikacji programisty. Wśród tych, którzy się na taki krok zdecydowali, znaleźli się pracownicy m.in. działu finansów, administracji, HR i call center.

Najważniejsze dla potencjalnych kandydatów są dobre zarobki w IT (Fot. Shutterstock)

Pieniądze to nie wszystko

Najważniejsze dla potencjalnych kandydatów są dobre zarobki (78,9 proc.), potem kolejno możliwość pracy zdalnej (64 proc.), możliwość nieustannego rozwoju (59,5 proc.), możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,8 proc.) i obcowania z nowymi technologiami (54,1 proc.). To pokazuje, jak bardzo ambitni są inżynierowie w naszym kraju.

– Atrakcyjne wynagrodzenie, premie, czy ciekawe bonusy rzeczywiście potrafią sprawić, że specjalista zastanowi się nad zmianą pracy i dołączy do Evolution. Jednak to, co w mojej opinii jest równie ważne, a widzę to, obserwując naszych pracowników oraz nowe talenty, które nieustannie pozyskujemy, to rozwój. Widzimy, że specjaliści IT oczekują od pracodawców ciekawych wyzwań, angażujących projektów i możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Co oczywiście staramy się zapewnić naszym pracownikom – komentuje Konrad Brominski.

Również Tomasz Woźniak, założyciel i prezes firmy Future Mind podkreśla, że każdy pracodawca, który chce zatrudnić programistę, musi dać mu coś więcej niż tylko pieniądze.

- Oczywiście wysokość wynagrodzenia jest bardzo ważna, ale nie tylko ona się w tej chwili liczy. Zakończyła się też era owocowych czwartków. Wymyślanie kolejnych oryginalnych benefitów czy udogodnień w biurze już nie wystarczy - komentuje Woźniak.

Swoboda w pracy

Elastyczne podejście do pracownika (43,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że liczy na to w pracy w IT) i możliwość pracy zdalnej (60,3 proc. oczekuje tego od potencjalnego pracodawcy w IT), to kolejne elementy, które padają w raporcie.

Ważna dla Polaków jest również zgrana załoga w pracy – 64,88 proc. ankietowanych wskazało, że oczekuje dobrej atmosfery w zespole.

Jednocześnie potencjalni kandydaci liczą, że praca w IT da im elastyczny czas pracy (60,3 proc.), możliwość pracy z dowolnego miejsca na Ziemi (59 proc.) czy możliwość rozwoju kompetencji (50,4 proc.).

Warto dodać, że tylko 23,55 proc. badanych powiedziało, iż praca w IT może zapewnić im work-life balance.

Nie tylko programowanie

Jakie dziedziny IT interesują Polaków? Mogłoby się wydawać, że na pierwszym miejscu w odpowiedziach na to pytanie znajdzie się programowanie, odpowiedź jest jednak inna. Najwięcej ankietowanych (30,17 proc.) wskazało obszar testowania oprogramowania, samo programowanie znalazło się na drugim miejscu (18,60 proc.), a na trzecim (11,16 proc.) obsługa IT.

Przypomnijmy, że IT przestaje kojarzyć się już głównie z programowaniem. Blisko 50 proc. wszystkich ofert pracy w branży IT dotyczy zawodów nieprogramistycznych – wynika z badania przeprowadzonego przez szkołę IT Coders Lab oraz Pracuj.pl.

W grupie zawodów nieprogramistycznych możemy wymienić sześć głównych profesji. Tym najpopularniejszym i najbardziej pożądanym na rynku pracy jest analityk biznesowy (6 152 ogłoszenia, co stanowi 28,51 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę w grupie zawodów nieprogramistycznych). Na drugim miejscu plasuje się pracownik wsparcia technicznego helpdesk (5 510 ogłoszeń, czyli 25,27 proc.), natomiast podium zamyka project manager (4 911 ogłoszeń, co stanowi 22,52 proc.). Na kolejnych miejscach znalazło się: testowanie (3 498 ogłoszeń/16,04 proc.), administrowanie sieciami (1 160 ogłoszeń/5,32 proc.) oraz zarządzanie usługami (576 ogłoszeń/2,64 proc.).

IT przestaje kojarzyć się już głównie z programowaniem (Fot. Shutterstock)

Ile płacą w IT

Warto przypomnieć, jak wyglądają stawki w IT. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że mediany wynagrodzeń specjalistów IT różnią się w zależności od formy zatrudnienia. W kwietniu 2022, w stosunku do kwietnia 2021, w przypadku kontraktu B2B mediana dolnych widełek zarobków netto + VAT spadła o 4 proc., lecz górnych – wzrosła o nieco ponad 6 proc. Finalnie wynagrodzenia specjalistów pracujących w oparciu o ten rodzaj umowy plasowały się w granicach 13,4-20,1 tys. zł, zaś w ubiegłym roku między 14 a 19 tys. zł.

Z kolei ci, których wybór padł na umowę o pracę, nie mogli liczyć na duże wzrosty zarobków. W kwietniu 2022 mediany widełek kształtowały się między 9,8 a 15 tys. zł brutto. W porównaniu do kwietnia 2021 roku oznacza to spadek o 2 proc. w przypadku widełek dolnych oraz niewielki wzrost górnych – o zaledwie 2,5 proc. W ubiegłym roku wyniosły one 10-14,6 tys. zł brutto.