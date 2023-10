Pieniądze nie są już na pierwszym miejscu. Kandydaci do pracy patrzą na coś innego

Z najnowszego raportu Aplikuj.pl „Wielopokoleniowa siła w miejscu pracy” wynika, że kandydaci oczekują od przyszłego pracodawcy otwartości i przejrzystości już na pierwszym etapie rekrutacji. Ogłoszenia, które nie zawierają nazwy firmy lub w lakoniczny sposób prezentują zakres obowiązków, nie cieszą się sporym zainteresowaniem. Szczegółowy opis miejsca pracy, nawet w przypadku organizacji z ugruntowaną pozycją na rynku, to jednak nie wszystko.

– Dotychczas bezpieczeństwo zatrudnienia było istotne przede wszystkim dla pokolenia baby boomers, czyli osób tuż przed emeryturą. Młodsze generacje przykładały większą wagę do takich kwestii jak wynagrodzenie czy atmosfera w pracy, zdając sobie sprawę z faktu, że funkcjonują na rynku pracownika i w razie problemów szybko mogą znaleźć nowe zatrudnienie. Podejście to zmieniły trzy czynniki: pandemia, inflacja i wojna za naszą wschodnią granicą. W niepewnych czasach wszyscy kandydaci – bez względu na wiek – oczekują od pracodawcy nie tylko satysfakcjonujących zarobków, lecz także stabilizacji. Dlatego tak ważne jest, by w ogłoszeniu o pracę uwzględnić zarówno widełki płacowe, jak i informację o formie zatrudnienia – mówi Magdalena Trojak z Aplikuj.pl.

Komentarze w internecie ważnym źródłem informacji

Z raportu wynika, że nie ma istotnych różnic między pokoleniami, jeśli chodzi o kwestię sprawdzania pracodawcy. Zarówno Zetki jak i Baby boomersi szukają informacji o firmie, zapoznają się z recenzjami i komentarzami, a dopiero na podstawie analizy znalezionych treści podejmują decyzję o udziale w rekrutacji.

Co trzeci kandydat uważa, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy są… opinie. Odpowiedź tę wskazywano zdecydowanie częściej niż pozapłacowe benefity, dostęp do nowoczesnego sprzętu czy możliwość pracy zdalnej.

– Bez względu na to, którego pokolenia dotyczy rekrutacja, pracodawca musi dbać o swój wizerunek w sieci. Pierwszym miejscem kontaktu kandydata z firmą jest często właśnie ogłoszenie – dodaje Izabela Foltyn z Aplikuj.pl.

Natomiast z badania firmy Wedel wynika, że rozglądający się za pracą kandydaci w zdecydowanej większości zdobywają informacje na temat firmy na jej stronie internetowej – wskazało tak najwięcej, bo aż 67 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazły się artykuły w mediach branżowych i biznesowych, z których informacje na temat danego przedsiębiorstwa czerpie 40 proc. respondentów. Co trzeci Polak, by poznać potencjalnego pracodawcę, zajrzy na jego profil na Facebooku, a 26 proc. zwróci uwagę na reklamy w przestrzeni internetowej lub miejskiej.

Kandydaci do pracy chętnie zdobywają również informacje na temat organizacji z portali społecznościowych. Z Facebooka najchętniej skorzystają millenialsi, czyli osoby poszukujące pracy w wieku 25-34 lata (41 proc.) oraz 35-44 lata (43 proc.). Poza nim odwiedzają przede wszystkim firmowego LinkedIna (15 proc.) – to medium najczęściej wybierają 25-34-latkowie (25 proc.).

Kandydaci poszukują również treści na Instagramie (10 proc.) czy kanale na platformie YouTubie (10 proc.). Najrzadziej zdobywają informacje z Tik Toka (4 proc.), choć przy poszukiwaniu wiedzy na temat firmy korzysta z niego już co 10. reprezentant pokolenia Z (18-24 lata).

Różnice między pokoleniami. Czego oczekują kandydaci?

Ze względu m.in na szeroki zakres ochrony pracownika, poczucie bezpieczeństwa, płatny urlop oraz gwarantowane wynagrodzenie minimalne, można przypuszczać, że część kandydatów będzie preferować umowę o pracę.

Jak wynika z badania Aplikuj.pl blisko 60 proc. ogółu kandydatów w procesie rekrutacji jako najistotniejszą kwestię wskazało otwartość na rozmowę o wynagrodzeniu i rodzaju umowy. Jedynie w przypadku pokolenia wyżu demograficznego ten aspekt był najmniej istotny w całym procesie. Jednocześnie zainteresowanie stacjonarnym trybem pracy w określonych godzinach jest duże wyłącznie w przypadku pokoleń X i Baby boomers. Dla przedstawicieli generacji Y i Z spore znaczenie ma możliwość pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej. Jednocześnie są oni mniej chętni do pracy po godzinach.

Lokalizacja firmy ma znaczenie przede wszystkim dla pokolenia Z i Baby boomers. Jest to spowodowane wygodą i chęcią zaoszczędzenia czasu. Bliskość centrum, szybki dojazd, a nawet zorganizowana komunikacja do zakładu pracy to kwestie, które zdecydowanie warto podkreślić w ogłoszeniu. Dla Zetek, a więc osób będących na rynku pracy zaledwie od kilku lat, a czasami nawet stawiających na nim swoje pierwsze kroki, niezwykle ważna jest jasna ścieżka rozwoju i awansu. Im starsze pokolenie, tym aspekt ten ma mniejsze znaczenie – głównie ze względu na zdobyte uprzednio doświadczenie i aplikowanie na wyższe stanowiska. W przypadku pokoleń X i Y – a więc osób wychowujących dzieci – istotne są elastyczne godziny pracy, które umożliwią zachowanie balansu między obowiązkami zawodowymi i prywatnymi.

– W trakcie pandemii pojawiały się głosy, że pracownicy pozostaną w domach, mimo możliwości powrotu do biur. I choć całkowita praca zdalna nadal bywa atutem dla niektórych, to kontakt z drugim człowiekiem okazał się dla wielu równie ważny. Dlatego też obecnie najpopularniejszym modelem jest tryb hybrydowy, zwłaszcza w przypadku Zetek i Milenialsów. Opcja ta nadal daje dużo swobody, a jednocześnie pozwala budować relacje z innymi pracownikami – twierdzi Witold Królczyk, COO Aplikuj.pl.

I podsumowuje: - Podobnie jak kandydat nie powinien wysyłać jednego wzoru CV do wielu pracodawców, również warto by rekruter zadbał o dostosowanie treści ogłoszenia do oczekiwań potencjalnego pracownika.

