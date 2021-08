PepsiCo buduje kolejną fabrykę w Polsce. Zatrudni 450 osób

PepsiCo zainwestuje ponad 1 mld zł w budowę kolejnego zakładu produkcji przekąsek w Polsce. Dzięki inwestycji w regionie powstanie 450 miejsc pracy, a wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów.

Autor: jk

• 26 sie 2021 14:00





Teren budowy nowego zakład PepsiCo znajduje się w miejscowości Święte (Fot. PAP/Maciej Kulczyński))

W czwartek (26 sierpnia) odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcji przekąsek firmy PepsiCo w Europie.

Inwestycja o wartości ponad 1 mld zł - czyli piąty obiekt produkcyjny firmy zlokalizowany w naszym kraju – realizowana będzie etapami do roku 2025.

Obecnie firma PepsiCo w Polsce zatrudnia ponad 3600 osób. W kolejnych latach zatrudnienie w nowym zakładzie zdobędzie ponad 450 wykwalifikowanych pracowników.

Nowa fabryka PepsiCo będzie dostarczać przekąski zarówno na rynek polski, jak i na eksport do ponad 20 krajów, w tym m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, a także Węgier. Obiekt o powierzchni zbliżonej do siedmiu boisk do piłki nożnej zostanie wybudowany na 30-hektarowej działce położonej w miejscowości Święte koło Środy Śląskiej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (woj. dolnośląskie).

- W Polsce inwestujemy i działamy już od 30 lat. Centralne położenie sprzyja rozwojowi naszej produkcji żywności w Europie Środkowej i Wschodniej - powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę. - Jednak rozwój musi odbywać się w sposób zrównoważony - zależy nam na tym, aby nasze zakłady były najbardziej ekologicznymi obiektami nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W Środzie Śląskiej tworzymy przyszłość produkcji żywności. Chcemy zbudować obiekt modelowy pod względem zrównoważonego rozwoju na terenie całej Europy - dodał Silviu Popovici.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego udział wzięli m.in. przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, konsul generalny USA, władze regionalne i lokalne, w tym burmistrz Środy Śląskiej, zarząd Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Legnickiej oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przedstawiciele projektanta – firmy ARUP oraz generalnego wykonawcy – firmy Budimex.

Prezes PepsiCo Europe Silviu Popovici (L), premier Mateusz Morawiecki (2L) i burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński (C) podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowoczesny zakład PepsiCo (Fot. PAP/Maciej Kulczyński) 450 nowych miejsc pracy Obecnie PepsiCo w Polsce zatrudnia ponad 3600 osób. Szacuje się jednak, że firma przyczynia się do utrzymania 15 000 miejsc pracy na terenie całego kraju. W kolejnych latach zatrudnienie w nowym zakładzie zdobędzie ponad 450 wykwalifikowanych pracowników. - Dzięki takim projektom przemysłowym jak inwestycja, o tak dużym znaczeniu dla naszej gminy, regionu i całego kraju, otrzymamy kolejny, silny impuls rozwojowy, tym razem w branży rolno-spożywczej – powiedział Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej. – Cieszymy się i doceniamy strategiczny wybór Środy Śląskiej przez PepsiCo. Wierzymy, że nasza współpraca przyniesie wzajemne korzyści oraz zapewni dobrą i stabilną pracę dla setek osób z terenu Ziemi Średzkiej czy Aglomeracji Wrocławskiej, a rolnikom z naszego subregionu da możliwość produkcji wysokiej jakości surowca oraz godziwe dochody – dodał Adam Ruciński. W trosce o środowisko Nowoczesny zakład został zaprojektowany z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykorzystując założenia projektowania ekologicznego. Wszystkie zakłady PepsiCo w Polsce już teraz korzystają z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jednak w najnowszym obiekcie zastosowane zostaną kolejne rozwiązania pro-środowiskowe. Oprócz niskiego zużycia mediów, zakład uzyska pełną samowystarczalność energetyczną, wykorzystując w tym celu energię pochodzącą z własnych paneli słonecznych, podczas gdy w przyszłości zaplanowane jest wybudowanie na miejscu własnej farmy fotowoltaicznej. Makieta inwestycji zaprezentowana podczas uroczystości (Fot. PAP/Maciej Kulczyński) Ogrzewanie, chłodzenie i woda będą wykorzystywane w obiegach zamkniętych, a dodatkowo zbierana będzie także deszczówka do zastosowań technologicznych. Obierki ziemniaczane powstałe podczas produkcji również odgrywać będą znaczącą rolę - będą one poddawane dalszemu przetworzeniu w generatorze biomasy, dzięki czemu przyczynią się do wytworzenia dodatkowej energii dla zakładu, a następnie zostaną przetworzone na niskowęglowy nawóz, który będzie udostępniany rolnikom na potrzeby dalszej produkcji rolnej. - W naszym nowym projekcie wykorzystane zostaną najnowocześniejsze zielone technologie. Już teraz korzystamy wyłącznie z energii wiatrowej do zasilania wszystkich czterech zakładów produkcyjnych i centrali PepsiCo w Polsce, a dodatkowo instalujemy panele słoneczne w wybranych obiektach, jak np. w zakładzie produkcji napojów w Michrowie czy w magazynie centralnym w Mszczonowie. Te innowacyjne rozwiązania sprawią, że inwestycja w Środzie Śląskiej do roku 2035 osiągnie neutralność klimatyczną – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

