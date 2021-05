Pensje Polaków wystrzeliły. "Skala podwyżek wynagrodzeń imponuje"

Według najnowszych danych GUS w kwietniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9 proc. rok do roku i wyniosło 6 mln 316,9 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,9 proc. niż rok wcześniej i wyniosło 5805,72 zł brutto.

Autor:jk

• 20 maj 2021 11:39





Prawdziwym testem dla rynku pracy będą miesiące wakacyjne (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Kwiecień to drugi miesiąc z rzędu, gdy zatrudnienie w ujęciu nominalnym (liczba zatrudnionych bez względu na czas pracy - red.) spada (w kwietniu o 13 tys. etatów, w marcu o 5 tys.).

Rośnie natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie - o 9,9 proc. w skali roku. W ujęciu miesięcznym mamy spadek (o 2,1 proc.).

Karol Pogorzelski z ING Banku Śląskiego zwraca uwagę, że blisko dwucyfrowa dynamika płac wynika z efektów bazy - w kwietniu ubiegłego roku firmy masowo ograniczały płace i wymiar czasu pracy. Jak jednak dodaje, skala podwyżek pensji imponuje.

Jak informuje GUS, w kwietniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło 6 mln 316,9 tys., minimalnie zmniejszyło się względem notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,2 proc.) - o ok. 13 tys. etatów. Warto jednak dodać, że był to większy spadek niż w marcu tego roku, kiedy względem lutego odnotowano spadek o ok. 5 tys. etatów. W ujęciu rocznym mamy wzrost, ale zaledwie o 0,9 proc.

- Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w kwietniu tylko o 0,9 proc. wyższe niż rok temu. To mniej niż spodziewaliśmy się my i konsensus prognoz (1,1 proc. rok do roku). To drugi z kolei miesiąc z rzędu, gdy zatrudnienie w ujęciu nominalnym spada (w kwietniu o 13 tys. etatów, w marcu o 5 tys.). To niepokojąca tendencja, choć należy pamiętać że był to okres trzeciej fali COVID-19 i trwały restrykcje epidemiczne. Statystykę zatrudnienia obniżały więc zasiłki opiekuńcze i kwarantanny pracowników firm. Część firm wypychało też swoich pracowników na samozatrudnienie (chcąc ograniczać koszty) i w efekcie niektóre przestały zaliczać się do sektora przedsiębiorstw (powyżej 9 pracowników) - komentuje Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Prawdziwym testem dla rynku pracy będą jednak dopiero miesiące wakacyjne. Z jednej strony, ożywienie gospodarcze będzie sprzyjać zatrudnieniu, z drugiej - wygaśnie ochrona miejsc pracy wprowadzona przez tarczę finansową PFR rok temu. Naszym zdaniem pierwszy czynnik przeważy, ale obarczone jest to ryzykiem - dodaje.

Źródło: GUS Jak tłumaczą autorzy raportu, było to efektem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach. - Silna III fala pandemii COVID-19 wpłynęła w kwietniu tego roku na statystyki dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (spadek liczby etatów o 13,4 tys.), niemniej jednak korzystny wpływ na odczyty miały bardzo niskie zeszłoroczne bazy odniesienia. Pierwszy od lat spadek zatrudnienia w kwietniu 2020 r., spowodowany wybuchem pandemii, oraz gwałtowne wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń, podbiło tegoroczne odczyty do wysokich poziomów i nie ulega wątpliwości, że maj pod tym względem będzie jeszcze lepszy - zauważa Monika Kurek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło 5805,72 zł brutto, w kwietniu 2021 r.odnotowano spadek o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W skali roku (kwiecień 2021 r. do kwietnia 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,9 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach. - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu nominalnie o 9,9 proc. rok do roku wobec wzrostu o 8 proc. rok do roku w marcu, co jest wynikiem zbliżonym do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 10,1 proc. rok do roku - mówi Monika Kurek. Źródło: GUS Jak tłumaczą eksperci GUS, spowodowane było to m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny, a także mniejszą liczbą dni roboczych w kwietniu tego roku w porównaniu z poprzednim miesiącem. Karol Pogorzelski zwraca uwagę, że blisko dwucyfrowa dynamika płac wynika z efektów bazy - w kwietniu ubiegłego roku firmy masowo ograniczały płace i wymiary czasu pracy. Jak jednak dodaje, skala podwyżek wynagrodzeń imponuje. - Zakładamy, że podobnie jak w marcu to sektor przemysłowy miał w tym największy udział. Po pierwsze nie był on dotknięty restrykcjami epidemicznymi, a po drugie skorzystał na zmianie wzorców konsumpcji (więcej dóbr trwałych, mniej usług) w czasie pandemii. Ponadto, dobrą koniunkturę w polskim przemyśle podtrzymują zamówienia eksportowe - mówi Pogorzelski. - Sądzimy, że wysoka dynamika wynagrodzeń (ok. 10 proc.) utrzyma się w najbliższych miesiącach. Tak przynajmniej pokazują przykłady państw, które wcześniej niż Polska odmroziły swoją gospodarkę (Wielka Brytana i USA) i gdzie dynamika płac zaskakuje po wyższej stronie - dodaje. Odmiennego zdania jest Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który na Twitterze podkreślił, że spodziewa się słabszych wyników w kolejnych miesiącach. - Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK wskazuje, że od początku roku coraz mniej firm planuje podwyżki. W trzecim kwartale wzrost wynagrodzeń będzie bliższy 5 proc. - wyjaśnia Kubisiak. Dynamika wynagrodzenia podniosła się do 9,9%. Spodziewamy się słabszych wyników w kolejnych miesiącach. Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK wskazuje, że od początku roku coraz mniej firm planuje podwyżki. W III kwartale wzrost wynagrodzeń będzie bliższy 5%. pic.twitter.com/OBSAAcKg6V — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) May 20, 2021 Najgorsze za nami Zdaniem Moniki Kurek z Banku Pocztowego otwieranie gospodarki i powrót do zwiększonej aktywności powinny przyczyniać się do wzrostu popytu na pracowników (m.in. w branży hotelarskiej i gastronomicznej) i zapewne także do dalszego wzrostu płac. - W tym ostatnim przypadku pracodawcy stawać będą przed wyzwaniem „zachęcenia” pracowników do powrotu oraz „rekompensowania” im przyspieszającej inflacji - dodaje Monika Kurek. Kurek podkreśla, że rynek pracy, jak się wydaje, najgorsze ma za sobą, choć wiele firm po pełnym otwarciu gospodarki będzie musiało zweryfikować możliwości dalszego istnienia na rynku, niektóre najprawdopodobniej wymagać będą restrukturyzacji bądź nawet zamknięcia, co może przekładać się jeszcze w niektórych obszarach na redukcję zatrudnienia. - Wydaje się jednak, że osoby tracące pracę dość szybko powinny znajdować ją w innych miejscach czy sektorach. Czynnikiem, który może jeszcze rynek pracy zaburzyć, a którego nie można wykluczyć, jest IV fala pandemii - ocenia Kurek. - Dobra sytuacja na rynku pracy będzie czynnikiem wspierającym konsumpcję, która w najbliższych kwartałach odpowiadać będzie – obok eksportu - w największym stopniu za przyspieszenie tempa wzrostu PKB. Kwietniowe dane dotyczące zatrudnienia i płac w sektorze przedsiębiorstw wskazują na najwyższy od września 2019 r. wzrost realnego funduszu wynagrodzeń. „Ciemną” stroną tego zjawiska będzie jednak utrzymujący się wysoki poziom inflacji, która w warunkach globalnego ożywienia, może pozostać z nami na dłużej, tj. nie tylko w 2020 r. - podsumowuje Monika Kurek.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.