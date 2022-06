Pensje i zatrudnienie w górę. Tutaj nie widać spowolnienia

KDS

• 30 cze 2022 20:00





Rosną pensje i zatrudnienie w polskiej gospodarce. W pierwszych trzech miesiącach tego roku pracowało w naszym kraju 9 755,8 tys. osób, zarabiając średnio 6235,22 zł. W gospodarce narodowej w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku pracowało 9 755,8 tys. osób (Fot. Shutterstock)

W gospodarce narodowej w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku pracowało 9 755,8 tys. osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6235,22 zł

Podobnie jak przed rokiem pracujący w sektorze prywatnym stanowili zdecydowaną większość.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek 30 czerwca dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w pierwszym kwartale w gospodarce narodowej. Wynika z nich, że na koniec marca 2022 w gospodarce narodowej (dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących) pracowało 9 755,8 tys. osób.

W stosunku do ostatniego dnia marca 2021 r. zatrudnienie wzrosło o 1,8 proc., podczas gdy w końcu marca 2021 r. względem stanu z końca marca 2020 r. liczba pracujących zmalała o 1,2 proc.

Podobnie jak przed rokiem, w ostatnim dniu marca 2022 r. pracujący w sektorze prywatnym stanowili zdecydowaną większość (6 716,7 tys. osób), a dominującą sekcją PKD pod względem liczby pracujących było przetwórstwo przemysłowe (2415,5 tys. osób).

Grafika: GUS

Z kolei w sektorze publicznym najwięcej pracujących odnotowano w sekcji edukacja (1000,7 tys. osób).

Ile etatów

Z kolei patrząc pod kątem przeciętnego zatrudnienia podawanego w etatach, to w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło ono 9 272,4 tys. etatów. W stosunku do pierwszego kwartału 2021 r. było to więcej o 1,9 proc. Była to sytuacja odwrotna niż w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy przeciętne zatrudnienie zmalało o 1,4 proc. wobec analogicznego kwartału 2020 r.

Biorąc pod uwagę sektory własności, przeciętne zatrudnienie w sektorze prywatnym wyniosło 6342,6 tys. etatów i było wyższe o 3412,8 tys. etatów niż w sektorze publicznym.

Zarobki w gospodarce narodowej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł. W porównaniu z tym samym okresem 2021 wzrosło o 9,7 proc. Wzrost ten był większy od notowanego w pierwszym kwartale 2021 r. (wobec analogicznego kwartału 2020 r.) – wówczas wyniósł 6,6 proc.

Pensje były zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności. I tak w sektorze publicznym wyniosły 7 201,59 i były wyższe o 1320,23 zł niż w sektorze prywatnym. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w pierwszym kwartale 2022 r. było o 15,5 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższe o 5,7 proc. Czytaj więcej: Zarobki rosły wolniej, więc presja płacowa może słabnąć Biorąc pod uwagę konkretne branże, to w sektorze prywatnym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wystąpiło w sekcji informacja i komunikacja. Było to 11 196,59 zł, z kolei w sektorze publicznym w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa płace wyniosły średnio 10 831,22 zł. Co więcej, w omawianym okresie w stosunku do analogicznego okresu

ubiegłego pensje wzrosły we wszystkich sekcjach PKD. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było zróżnicowane także w regionach. W warszawskim stołecznym omawiane wynagrodzenie było najwyższe i wyniosło 8179,73 zł. Było to więcej o 2464,19 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość. Ile płacą w przedsiębiorstwach Z kolei ostatnie dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wskazują na osłabienie sytuacji na rynku pracy. W maju 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 6 491 600 osób. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6399,59 zł brutto. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie minimalnie spadło - o 0,1 proc. Spadek odnotowano także w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W maju 2022 r. w porównaniu z majem 2021 r. było ono wyższe o 13,5 proc. i wyniosło 6399,59 zł (brutto). Jednak miesiąc do miesiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało o 3,4 proc. Wskaźniki były gorsze niż szacowali analitycy ekonomiczni. Adam Antoniak z Biura Analiz Makroekonomicznych zauważa, że słabsze dane za jeden miesiąc nie pozwalają wyciągnąć daleko idących wniosków o kondycji rynku pracy, jednak "wpisują się one w scenariusz stopniowego spowolnienia gospodarczego". - Nie sądzę, aby gorsza koniunktura miała silny negatywny wpływ na poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia. W szczególności jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy presja na wzrost płac słabnie. Najbliższe kwartały upłyną pod znakiem dwucyfrowego wzrostu cen, co będzie przekładało się na żądania płacowe pracowników - komentował dane GUS.

