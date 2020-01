Pensje i zatrudnienie w górę. Sprawdź, w których branżach najbardziej

Według danych szacunkowych GUS liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu 2019 r. była o ok. 1 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,5 proc. w 2018 r.).

Również w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wzrosło - było na poziomie ok. 6 mln 395 tys. osób. To o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem. Dla porównania w 2018 r. poziom zatrudnienia w tym obszarze wzrósł o 3,5 proc.

Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,8 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5 proc.), informacji i komunikacji (o 6,2 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,3 proc.) oraz budownictwie (o 4 proc.). Spadek natomiast (po wzroście przed rokiem) odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 2 proc.).

Na koniec grudnia 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 866,4 tys. bezrobotnych. To o 16,7 tys. (o 2 proc.) więcej niż w listopadzie 2019 r. oraz o 102,5 tys. (o 10,6 proc.) mniej niż w grudniu 2018 r.

- Z liczbą bezrobotnych poniżej 900 tysięcy jako pracodawcy musimy mocno inwestować w środowisko pracy, aby skutecznie konkurować o pracowników. Stąd widać na rynku więcej kampanii employer brandingowych, a także projektów związanych z budowaniem zaangażowania wewnątrz organizacji - podkreśla Renata Prys, dyrektor HR w McDonald’s Polska.

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2019 r. wyniosła 5,2 proc., czyli wzrosła o 0,1 punktu procentowego w skali miesiąca, ale była o 0,6 punktu procentowego niższa niż przed rokiem.

Źródło: GUS

Tegoroczny wzrost bezrobocia pod koniec roku nie jest niczym wyjątkowym, takie zjawisko jest obserwowane corocznie. Niemniej jak zaznacza Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, koniec roku 2019 i początek 2020 stanowią okres przełomu w widocznym od kilku lat trendzie.

- Dotychczas bezrobocie systematycznie spadało, w niewielkim stopniu poddając się wahaniom sezonowym. Jednak wzrost bezrobocia, choć nieznaczny, postępuje od listopada, pomimo bardzo łagodniej pogody, pozwalającej na kontynuowanie prac. To nie zdarzało się w ubiegłych latach - mówi Grzegorz Baczewski.

- Według naszych prognoz grudzień 2019 r. był ostatnim, w którym mogliśmy obserwować spadek bezrobocia rok do roku. W 2020 r. możemy się spodziewać wzrostu bezrobocia w grudniu do poziomu 5,6-5,7 proc. - dodaje.

Stopa bezrobocia w skali roku obniżyła się we wszystkich województwach - kształtowała się w granicach od 2,8 proc. w wielkopolskim do 9 proc. w warmińsko-mazurskim.

Źródło: GUS

W porównaniu do 2018 r. poprawiła się sytuacja GUS osób długotrwale bezrobotnych - ich odsetek zmniejszył się o 2,4 punkty procentowe i wyniósł 49,9 proc. W urzędach pracy zmniejszyła się także liczba osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia - o 0,4 punktu procentowego do 20,2 proc. W niewielkim stopniu zmalała również grupa bezrobotnych poniżej 30 roku życia - o 0,3 punkty procentowe do 25,7 proc.

Wynagrodzenia w 2019 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. wyniosło 5169,06 zł i było o 6,5 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,1 proc. w 2018 r.).

Płace wzrosły we wszystkich sekcjach, najbardziej w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,3 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrosły wynagrodzenia w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (6,9 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (6,6 proc.).

Najmniej wzrosły wynagrodzenia w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w informacji i komunikacji (po 4,3 proc.), a także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,8 proc.).

Źródło: GUS

Co nas czeka w 2020 r.? Jak mówi Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire, presja płacowa będzie się utrzymywać również w 2020 roku - głównie ze względu na niedobory specjalistów na rynku, ale również w wyniku rosnącego poziomu płacy minimalnej. Dodatkowo średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw również systematycznie rośnie.

Również Cezary Maciołek, wiceprezes grupy Progres przewiduje, że w 2020 r. presja płacowa nadał będzie się utrzymywać, jednak tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamuje.

- Prognozujemy, że wzrost pensji nastąpi, jednak dynamika wyhamuje. Nie sądzę, że średnie wynagrodzenia Polaków zwiększą się podobnie jak najniższa krajowa, czyli o 15,6 proc. Będzie to raczej ok. 5-7 proc. rok do roku - mówi Maciołek.