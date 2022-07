Pensja 3-3,5 tys. zł brutto i gotowość pracy ponad normę. Wiceprezes partii KORWiN szuka asystenta

jk

Wiceprezes partii KORWiN, doradca podatkowy Sławomir Mentzen szuka asystenta ds. obsługi klienta do swojej kancelarii. Oferuje pensję od 3 do 3,5 tys. zł brutto. "Jeżeli nie jesteś gotowy na pracę na wysokich obrotach, nie masz motywacji i chęci do dążenia do stałego rozwoju osobistego, lubisz monotonię - nie jesteś idealnym kandydatem". Sławomir Mentzen (fot. archiwum prywatne)

Kandydat, który chce objąć stanowisko asystenta ds. obsługi klienta w Kancelarii Mentzena musi cechować się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, analitycznym myśleniem, skrupulatnością, wysokim poczuciem odpowiedzialności, a także... gotowością do pracy ponad normę.

- Jeżeli nie jesteś gotowy na pracę na wysokich obrotach, nie masz motywacji i chęci do dążenia do stałego rozwoju osobistego, lubisz monotonię - nie jesteś idealnym kandydatem dla nas - czytamy w ogłoszeniu.

Asystent ds. obsługi klienta w Kancelarii Mentzen będzie mógł zarobić miesięcznie od 3 do 3,5 tys. zł brutto.

W ofercie pracy możemy przeczytać, że poszukiwany asystent ds. obsługi klienta w Kancelarii Mentzen będzie zajmował się m.in. kontaktem z klientem, obsługą spotkań, dbałością o porządek i estetykę biura, nadzorem nad obiegiem dokumentów i korespondencji, koordynacją prac innych pracowników oraz zapewnieniem sprawnej i profesjonalnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat? Musi cechować się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, analitycznym myśleniem, skrupulatnością, wysokim poczuciem odpowiedzialności, bardzo dobrą organizacją pracy własnej, pozytywnym nastawieniem oraz chęcią do nauki i rozwoju, umiejętnością pracy pod presją czasu, a także... gotowością do pracy ponad normę.

Źródło: Pracuj.pl

- Jeżeli nie jesteś gotowy na pracę na wysokich obrotach, nie masz motywacji i chęci do dążenia do stałego rozwoju osobistego, lubisz monotonię - nie jesteś idealnym kandydatem dla nas. Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę, korzystają z dostępnych szkoleń oraz sami wychodzą z inicjatywą do samokształcenia. Jeżeli spełniasz te kryteria, jesteś osobą komunikatywną, kreatywną oraz pracowitą, złóż CV do naszej kancelarii i dołącz do naszego zespołu - czytamy w ofercie pracy opublikowanej w serwisie Pracuj.pl.

Źródło: Pracuj.pl Asystent ds. obsługi klienta w Kancelarii Mentzen będzie mógł zarobić miesięcznie od 3 do 3,5 tys. zł brutto. Warto przypomnieć, że obecnie płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł "na rękę". Czytaj też: Płaca minimalna podwójnie w górę? Godne zarobki w Polsce W rozmowie z PulsHR.pl Sławomir Mentzen powiedział, że aby Polacy nie wyjeżdżali do pracy za granicę, powinni godnie zarabiać. Wyjaśnił, że każdy, kto na siebie zarabia, kto jest w stanie się sam utrzymać, zarabia godnie. - Jeżeli ktoś nie zarabia, żyje z cudzych pieniędzy, jak choćby z zasiłków, wtedy możemy mówić o braku godności. Natomiast żadna uczciwa praca nie hańbi, bez względu na poziom wynagrodzenia. Jeżeli nastolatek zarabia 5 zł za godzinę koszenia trawy, to jest to godne wynagrodzenie - mówił Sławomir Mentzen. Czytaj też: Nie ma sensu, żeby bogaci byli tak bogaci. Trzeba przyciąć ich dochody - Wynagrodzenia w żaden sposób nie zależą od naszych oczekiwań czy potrzeb, ale od tego, ile dajemy z siebie pracodawcy. Poziom płac ustalany jest przez grę - popyt i podaż. To, ile zarabiamy, zależy więc od wielu czynników, od tego, w jakiej branży pracujemy, jakie jest akurat na nią zapotrzebowanie, jakie mamy kwalifikacje i umiejętności. Można skończyć kierunek studiów, który nie daje żadnych praktycznych umiejętności, tym samym nie jest potrzebny na rynku pracy. A można też edukację zakończyć na szkole podstawowej, za to być świetnym murarzem czy stolarzem i zarabiać bardzo dobre pieniądze. Dlatego ciężko mi podać kwotę, która powinna być odpowiednia. Jedni są obrotni, potrafią wszystko zrobić, drudzy mają dwie lewe ręce. Nie widzę żadnego powodu, żeby mieli zarabiać tyle samo - dodał.

