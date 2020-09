Pantattoni buduje fabrykę w Kaliszu. Powstaną setki miejsc pracy

Panattoni zrealizuje nową inwestycję w Kaliszu, gdzie powstanie zakład produkcyjny dla niemieckiego producenta, który będzie długoterminowym najemcą tego obiektu. Dzięki inwestycji powstanie ok. 650 pracowników.

7 wrz 2020





Dzięki inwestycji niemiecki producent zwiększy moc produkcyjną firmy w Polsce oraz podwoi miejsca pracy, zatrudniając docelowo ok. 650 pracowników (fot. kalisz.pl)

Najemcą obiektu jest niemiecki producent rozwiązań technicznych, stosowanych w projektach przemysłowych.

Dzięki inwestycji zwiększy on moc produkcyjną firmy w Polsce oraz podwoi miejsca pracy, zatrudniając docelowo ok. 650 pracowników.

Inwestycja będzie gotowa w trzecim kwartale 2021 roku.

Inwestycja powstanie w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód przy ul. Rozwojowej na powierzchni ponad 8 ha. Planowana powierzchnia fabryki to 40 000 m kw, z czego aż 36 500 m kw zajmie produkcja, reszta będzie przeznaczona na część biurowo-socjalną.

- Największym wyzwaniem dla Panattoni jest wsparcie niemieckiej firmy w zachowaniu ciągłości produkcji i dostarczenie jej obiektu w ściśle wyznaczonym terminie. Dodał też, że Panattoni jest pierwszym deweloperem na rynku, który zauważył potrzebę realizacji obiektów zgodnie ze ścisłymi wytycznymi przyszłych użytkowników i w tym celu stworzył dedykowaną strukturę – BTS Group. Do dziś stworzyliśmy 2,6 mln metrów kwadratowych powierzchni w tej formule i wciąż realizujemy kolejne - mówi Marek Foryński, dyrektor zarządzający BTS Group Panattoni.

Wizualizacja fabryki (fot. panattonieurope.com)

Kalisz to drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego z bardzo dobrym dostępem do rynku pracownika. Jak przyznała firma Panattoni, potencjał ten pozwoli klientowi na zrealizowanie jego nadrzędnego celu, jakim jest podwojenie mocy produkcyjnych i zwiększenie zatrudnienia.

Firma doceniła miasto za bardzo dobrze przygotowane oferty terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą dla tego terenu. Zdaniem Panattoni nie bez znaczenia była również kompleksowa i rzeczowa współpraca z Urzędem Miasta Kalisza, która również przyczyniła się do decyzji o rozpoczęciu projektu inwestycyjnego w tej lokalizacji.

- To ważna wiadomość dla Kalisza. Nowy zakład zatrudni docelowo ponad 650 osób, stając się tym samym jednym z większych w mieście. Jego uruchomienie będzie dużym impulsem dla rozwoju gospodarczego Kalisza i regionu. Dzięki temu projektowi mamy szansę pozyskać kolejne inwestycje w Strefie Gospodarczej Dobrzec - Zachód - komentuje prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski.

