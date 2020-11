Pandemia to dobry czas na zmianę zawodu i branży. Kandydaci otwarci na propozycje

Aż 83 proc. kandydatów badanych przez Pracuj.pl jest otwartych na oferty zatrudnienia, a 64 proc. na przekwalifikowanie się i zmianę branży. Jednak gotowość na nową pracę nie oznacza dla większości chęci podjęcia ryzyka. Najważniejsza jest stabilność stanowiska.

Badani nie tylko gotowi są na zmianę pracy, ale także na wybór nowego zawodu (Fot. Shutterstock)

8 na 10 badanych jest otwartych na zmianę pracy mimo pandemii - wynika z badania Pracuj.pl.

64 proc. poszukujących pracy jest gotowych się przekwalifikować.

Kandydaci zwracają uwagę na wynagrodzenie i stabilność stanowiska.

Doświadczenia pandemii nie zmniejszają, a wręcz zwiększają gotowość Polaków do zmiany pracy - tak wynika z badań Pracuj.pl. Więcej niż 8 na 10 respondentów badanych we wrześniu jest otwartych na nowe propozycje, jeśli dostaną ciekawą ofertę zatrudnienia. To o 6 punktów procentowych więcej niż w kwietniu.

- Gotowość do zmiany pracy to jedna z najbardziej stałych cech pracowników i kandydatów w Polsce. Jak pokazuje nasz raport, nawet pandemii nie udało się zmienić tej tendencji. Ostatnie pół roku dla wielu pracowników oznaczało niepewność i obawy przed konsekwencjami pandemii. To sytuacja motywująca do większej aktywności na rynku pracy, mimo ryzyk związanych z adaptacją do nowego środowiska - komentuje Agata Dzierlińska, HR business partner w Grupie Pracuj.

Zmiana zawodu

Co interesujące, badani nie tylko gotowi są na zmianę pracy, ale także na wybór nowego zawodu. Otwartość na przekwalifikowanie się i wybór nowej branży deklarowało pod koniec września aż 2/3 badanych szukających pracy (zatrudnionych i bezrobotnych). To identyczny wynik do osiągniętego podczas badań w kwietniu - na początku pandemii. Na poziomie deklaracji Polacy są więc wyraźnie świadomi zmian zachodzących na rynku pracy oraz w zakresie potrzeb rekrutacyjnych poszczególnych branż i specjalizacji.

Jednocześnie jednak tuż za nią w piramidzie oczekiwań plasują się gwarancja stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia (57 proc.) oraz stabilna pozycja firmy mimo zmian na rynku (41 proc.). Choć spokój związany z utrzymaniem pracy jest nieco mniej istotny dla badanych, niż w kwietniu, jest ważniejszy dla wyraźnie większej grupy osób niż ciekawe obowiązki (34 proc.) czy możliwość awansu (32 proc.).

- Okoliczności pandemii i różnorodne doniesienia płynące z rynku pracy skłaniają Polaków do poszukiwania bezpiecznych, spokojnych stanowisk. To paradoks zrodzony w pandemii. Wśród respondentów przeważają osoby deklarujące gotowość do przyjęcia nowej oferty, przekwalifikowania się bądź zmiany branży. Wyniki pokazują jednak, że gotowość na zmianę deklarowana w badaniach nie oznacza chęci brania na siebie dużego ryzyka. Dlatego ponad połowa badanych przeglądając oferty pracy szczególną uwagę przykłada do ofert gwarantujących stabilizację i bezpieczeństwo zatrudnienia - mówi Agata Dzierlińska. Na przebranżowienie stawiają pracownicy tymczasowi. Nowa sytuacja rynkowa zmusiła wiele osób do przekwalifikowania się. W badaniu OTTO Work Force Polska 68 proc. nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało podjąć pracę w zupełnie innej branży niż dotychczas. Aż 70 proc. respondentów wskazało, że nie zamierza wrócić do poprzedniej branży nawet jeśli sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie. 21 proc. badanych rozważa taką możliwość, a 9 proc. jeszcze nie podjęło decyzji. - W nowej rzeczywistości rynkowej w niektórych branżach pojawiło się większe niż dotychczas zapotrzebowanie na personel. Spośród naszych nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych niemal połowa znalazła zatrudnienie w usługach kurierskich, a 25 proc. w logistyce. Jest to związane głównie ze wzrostem pozycji branży e-commerce, która w czasach pandemii odnotowała bardzo duży przyrost klientów - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe. Szukanie pracy w kwietniu i wrześniu Mimo tego, że wielu badanych „okrzepło” w ciągu pół roku pandemii i zmalała liczba osób z pesymizmem obserwujących rynek pracy, większość wciąż dostrzega wpływ pandemii na sytuację kandydatów. Tylko co czwarty badany (24 proc.) uważa, że obecnie łatwiej jest o znalezienie pracy, niż w marcu i kwietniu. Blisko połowa (44 proc.) respondentów nie zgadza się z tą opinią. Opinie te mogą zaskakiwać w obliczu stosunkowo pozytywnych danych płynących z rynku pracy. Między styczniem i wrześniem 2020 na portalu Pracuj.pl ukazało się 391 010 ogłoszeń, a szczególnie wysokie liczby ofert przyniósł III kwartał. Jak jednak podkreśla ​Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl, pracownicy są świadomi wyzwań wynikających ze zmieniającej się sytuacji pandemicznej. - Choć minione dziewięć miesięcy przyniosło bardzo wiele wyzwań rekrutacyjnych dla pracodawców, a także ryzyko dla pracowników, rynek pracy zakończył III kwartał w całkiem dobrej kondycji. Jednak jesień wciąż stanowi zagadkę, bo sytuacja pandemiczna zmienia się w bardzo szybkim tempie. Dlatego cały rynek powinien kontynuować rozwój rozwiązań wspierających zdalną rekrutację, usprawnioną przez narzędzia online. Mogą się one okazać kluczowe w okresie czekających nas trudnych zmian równie mocno, jak w okresie lockdownu. Doświadczenia z pierwszych miesięcy pandemii będą w tym kontekście bezcenne - komentuje Rafał Nachyna. Kogo szukają pracodawcy? Z danych Pracuj.pl wynika, że między I i III kwartałem 2020 największym zainteresowaniem cieszyli się specjaliści od handlu i sprzedaży - kierowano do nich co trzecią ofertę na portalu (33 proc.). Mimo trudności, z jakim musiały mierzyć się więc w obliczu pandemii np. sklepy wielkopowierzchniowe czy mniejsze firmy zatrudniające np. przedstawicieli handlowych, ta specjalizacja utrzymała bardzo duże znaczenie w obliczu całego rynku pracy. Drugą grupą najczęściej poszukiwanych specjalistów byli eksperci od obsługi klienta (18 proc.) – ich udział w całej puli ogłoszeń zmniejszył się jednak nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku. Na mniejsze zapotrzebowanie na specjalistów od obsługi klienta wpływ miał niewątpliwie COVID-19 i wielotygodniowe zamknięcie galerii handlowych czy stacjonarnych punktów obsługi klienta w okresie lockdownu. Na trzecim miejscu pod względem popularności wśród pracodawców uplasowali się specjaliści IT (14 proc.). To grupa o specyficznym charakterze w kontekście pandemii, bo to właśnie ona jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa najczęściej brała udział w rekrutacjach zdalnych. Wielu rekruterów i specjalistów HR planując działania w pierwszych tygodniach walki z koronawirusem opierało się właśnie na doświadczeniach i obserwacjach branży IT.

