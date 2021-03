Pandemia przerwała pozytywny trend. Kobiety w niełatwej sytuacji

W corocznym indeksie (Women in Work Index), obrazującym przyjazność rynków pracy dla kobiet, Polska uplasowała się na 11. miejscu. Jednak skutki pandemii COVID-19 będą bardziej odczuwalne przez kobiety niż mężczyzn.

Jak co roku eksperci PwC przygotowali zestawienie krajów OECD pod kątem przyjazności poszczególnych rynków pracy dla kobiet. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (gender pay gap), aktywność zawodowa i stopa bezrobocia w obu grupach, liczba osób pracujących w pełnym wymiarze godzin i na część etatu.

Najświeższa edycja raportu PwC obejmuje dane za 2019 r. Pierwsze lokaty zajmują Islandia, Szwecja i Nowa Zelandia, a ostatnie pozycje należą do Meksyku, Korei Płd. i Chile.

Polska uplasowała się na 11. miejscu, co jest efektem m.in. niskiej stopy bezrobocia wśród kobiet, relatywnie niskiej różnicy w płacach kobiet i mężczyzn oraz dużej liczbie zatrudnionych na cały etat. Spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyżej w zestawieniu znajduje się Słowenia (4.pozycja).

- Patrząc na tegoroczne wyniki zestawienia PwC: mamy w Polsce wiele powodów do zadowolenia. Musimy jednak pamiętać, że dane pokazują sytuację sprzed pandemii, a jak wiadomo COVID-19 miał i nadal ma ogromny wpływ na rynek pracy. Jako pracodawcy musimy zadbać zarówno o utrzymanie możliwie największej liczby etatów, jak też ciągłe wzmacnianie równościowej kultury organizacyjnej – z jednakowymi warunkami wynagradzania i rozwoju dla kobiet i mężczyzn. Miernikami powinny być m.in. malejąca luka płacowa oraz rosnący udział kobiet na stanowiskach kierowniczych – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization.

Poszczególne kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają przesłanki do satysfakcji, ponieważ w wielu wskaźnikach szczegółowych, analizowanych przy tworzeniu Women In Work Index, ich pozycja jest znacznie powyżej średniej dla całego OECD:

- gender pay gap: Polska znajduje się na 5. miejscu na 33 kraje OECD;

- aktywność zawodowa kobiet: 9. miejsce zajmuje Estonia;

- różnica w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn: 7. miejsce należy do Słowenii;

- stopa bezrobocia wśród kobiet: Węgry znajdują się tu na 7. pozycji, a Polska na 10;

- zatrudnienie kobiet na cały etat: pierwsze 4 miejsca zajmują kraje CEE: Węgry, Słowacja, Czechy i Polska.

Autorzy raportu podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podnieść poziom zatrudnienia kobiet do tego notowanego w Szwecji (81 proc.), PKB całej grupy mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 6 bln dolarów.

Najwięcej zyskałyby kraje, w których obecnie notowana jest najniższa stopa zatrudnienia wśród kobiet - takie jak Meksyk, Włochy czy Grecja.

Pandemia namieszała na rynku pracy

Warto jednak przypomnieć, że pandemia odbiła się na sytuacji kobiet na rynku pracy na całym świecie. Liczne lockdowny i wielomiesięczne zamknięcie niektórych branż przyczyniły się do utraty miejsc pracy przez wiele osób.

Z danych w raporcie PwC wynika, że na globie 40 proc. pracujących kobiet (prawie 510 milionów) jest zatrudnionych w sektorach, które Międzynarodowa Organizacja Pracy określa jako najbardziej dotknięte skutkami COVID-19 (w porównaniu do 37 proc. pracujących w tych sektorach mężczyzn). Chodzi m.in. o takie branże jak: turystyka, handel, rozrywka czy usługi gastronomiczne.

- Pozytywny trend w wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy został przerwany przez pandemię, dlatego konieczne jest systemowe podejście, by przeciwdziałać negatywnym skutkom tego kryzysu. Odpowiedzią mogą być inicjatywy propagujące wdrażanie strategii równości płci w miejscach pracy, zwiększanie liczby kobiet w sektorach, które obecnie rozwijają się najszybciej, czy dążenie do równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za pracę o tej samej wartości. Bliska współpraca rządów i pracodawców to kluczowy element, bez którego nie uda się osiągnąć sukcesu – mówi Cezary Żelaźnicki, partner w PwC Polska, lider Diversity & Inclusion w Europie Środkowo-Wschodniej.

Potwierdza to badanie ManpowerGroup „The Future for Workers, By Workers: Making the Next Normal Better for All”, przeprowadzone globalnie wśród 8 tys. pracowników: kobiety są bardziej zagrożone utratą pracy. Panie stanowią liczniejszą grupę pracowników w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią, jak hotelarstwo i restauracje (59 proc. pracowników tego sektora na świecie to kobiety) czy sztuka i rozrywka (63 proc.) - potwierdzają informacje przygotowane przez International Labor Organization (ILO) w ramach analizy „COVID-19 and the World of Work”.

Z kolei zgodnie z wiadomościami przedstawionymi podczas Światowego Forum Ekonomicznego („Covid-19 Infects More Men than Women”, czerwiec 2020) panie częściej niż panowie są zmuszone do korzystania z urlopu lub świadczeń postojowych (12 proc. kobiet vs 10 proc. mężczyzn) oraz będą odczuwać społeczne i ekonomiczne skutki pandemii dłużej niż ich koledzy z pracy. W tej sytuacji otwartość na zmiany oraz nieustanne doszkalanie się są zdecydowanie pożądane.

- Myśląc o stopniu, w jakim pandemia dotknęła kobiety, nie należy zapominać, że wskutek zamknięcia szkół oraz wykonywania pracy z domu wiele pań mierzyło się z wyzwaniami jednoczesnego łączenia roli rodzica oraz pracownika. To, jak znaczny jest wpływ koronakryzysu na codzienność pań, oddaje powstanie w języku angielskim określenia "shecession". Dlatego firmy, które realnie chcą wspierać pracowników powinny strategicznie i kompleksowo pomagać im też w łączeniu życia prywatnego z rolami zawodowymi – dodaje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Aż 49 proc. kobiet byłoby skłonnych zmienić pracę, gdyby zaproponowano im lepsze warunki finansowe - wynika z raportu ManpowerGroup i HRlink. (Fot. Pixabay)

Kobiety otwarte na zmianę pracy

Co ciekawe: Polki - przy odpowiedniej motywacji - są otwarte na nowe wyzwania. Aż 49 proc. z nich byłoby skłonnych zmienić pracę, gdyby zaproponowano im lepsze warunki finansowe - wynika z raportu ManpowerGroup i HRlink „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy − perspektywa pracowników i pracodawców”).

Kolejną skuteczną zachętą do podjęcia nowego zatrudnienia jest perspektywa rozwoju zawodowego (19 proc.) oraz ciekawsze obowiązki (6 proc.). Tylko 5 proc. pań zdecydowałoby się przejść do innej firmy ze względu na możliwość objęcia wyższego stanowiska. 4 proc. postanowiłoby zmienić pracę, gdyby realizacja celów i zadań u obecnego pracodawcy była niemożliwa. Bardzo niewiele kobiet (1 proc.) deklaruje, że nie zmieniłoby pracy w czasie pandemii.

Co może zrobić pracodawca, gdy cenna dla organizacji pracownica składa wypowiedzenie? Jakich argumentów użyć, by przekonać ją do kontynuowania współpracy? Przede wszystkim – finansowych. Aż 45 proc. kobiet podaje, że podwyżka skłoniłaby je do pozostania w organizacji. Dla 14 proc. ważna jest stabilność obecnego zatrudnienia.

11 proc. pracownic deklaruje, że w obecnej firmie zatrzymałyby je lepsze relacje z przełożonym i dobra atmosfera w zespole. Odpowiednią motywacją dla 10 proc. pań byłby awans w obecnej organizacji. Część pracownic czułaby obawy przed zmianą w dobie pandemii (9 proc.), szczególnie w przypadku braku sprawdzonych informacji o kondycji finansowej potencjalnego nowego pracodawcy (5 proc.).

Jakiego modelu pracy oczekują Polki w trakcie i po pandemii? 56 proc. uważa, że forma zdalna powinna zostać wprowadzona w firmach na stałe; przeciwnego zdania jest 30 proc. kobiet. Oznacza to, że ponad połowa pań w Polsce ceni sobie możliwość wyboru oraz elastyczność, jaką zapewnia zdalny model funkcjonowania zawodowego.

W grupie będącej „za” pracą zdalną 76 proc. Polek najlepiej odnajdywałoby się w hybrydowym modelu pracy. Ten wyłącznie zdalny wybrałoby 15 proc. kobiet. Do biur w pełnym wymiarze chce wrócić 8 proc.

- Od lat obserwujemy otwartość i gotowość polskich organizacji na wykorzystanie pełnego potencjału zawodowego kobiet. Panie coraz częściej zajmują wysokie, w tym kierownicze i przywódcze stanowiska w firmach – mówi Iwona Janas.

I wskazuje, że ten obraz rosnącej roli kobiecej siły w organizacjach zburzyła jednak pandemia koronawirusa, która w największym stopniu dotknęła właśnie sfeminizowanych branż. Handel, przetwórstwo przemysłowe, gastronomia czy hotelarstwo to dziedziny w których kobiety stanowią znaczną grupę zatrudnionych, a zarazem sektory, które najbardziej ucierpiały w wyniku lockdownu.

- Dodatkowo branże te bardzo szybko się digitalizują, dlatego też panie, aby zapewnić sobie zatrudnialność w przyszłości, muszą intensyfikować swój rozwój zawodowy poprzez stałe podnoszenie, aktualizowanie i nabywanie kompetencji w obszarach związanych z cyfrową transformacją. To również zadanie dla pracodawców: powinni wspierać kobiety w rozwijaniu nowych umiejętności, przyczyniając się do zapewnienia równości płci na rynku pracy i ułatwiając sobie przygotowanie do pracy przyszłości – konkluduje Iwona Janas.