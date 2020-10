Pandemia pogorszyła warunki pracy osób z niepełnosprawnościami

Jak wynika z przeprowadzonych przez Fundację Aktywizacja, podczas pandemii odnotowano spadek liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz zmniejszenie liczby godzin pracy, co przekłada się na obniżenie otrzymywanego wynagrodzenia.

Pandemia koronawirusa nie wpłynęła zasadniczo na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami (Fot. Shutterstock)

Druga edycja badań Fundacji Aktywizacja dotyczących rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa została wykonana niecałe pół roku po pierwszej edycji. Z analizy wynika, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła zasadniczo na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy mimo trwającej pandemii koronawirusa wykazali się dużym zaangażowaniem w poszukiwaniu nowej pracy po jej utracie lub aktywnością w zakresie zmiany pracy na, według deklaracji badanych, atrakcyjniejszą. Zaobserwowano dużą motywację i gotowość do pracy, utrzymaną mimo niesprzyjających warunków.

Niekorzystne warunki pracy

Pandemia wpłynęła jednak niekorzystnie na warunki i miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami. Pogłębiona analiza porównawcza wyników obu badań wskazuje na kilka trendów zmian w warunkach pracy. Mimo wysokiego wskaźnika utrzymania zatrudnienia (78,8 proc.) zaobserwowano spadek liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z 98 proc. do 94,2 proc. ankietowanych, wzrost liczby osób zatrudnionych na chronionym rynku pracy z 21 proc. do 24,9 proc. oraz zmniejszenie liczby godzin pracy z 22 proc. do 37,5 proc.

- Analizując wyniki badania możemy zaobserwować niepokojący spadek jakości zatrudnienia. Biorąc pod uwagę dane dotyczące niskich wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami niezbędne są działania, które będą wspierać pracujące już osoby z niepełnosprawnością nie tyle w utrzymaniu zatrudnienia, co w utrzymaniu jego jakości. Aspektem, na który szczególnie należy zwrócić uwagę jest wzrost zatrudnienia na chronionym rynku pracy. Dotyczy on sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami funkcjonujące dotychczas na rynku otwartym z uwagi na nowe uwarunkowania gospodarcze i trudności ze znalezieniem pracy chcąc pozostać aktywnymi zawodowo zdecydowały się na pracę na rynku chronionym. Przejście lub powrót na rynek chroniony po czasie pracy na rynku otwartym, aktywniej włączającym w społeczeństwo, może mieć negatywne skutki dla samodzielności i samooceny tych osób - mówi Agata Gawska, senior ekspert ds. rynku pracy z Fundacji Aktywizacja.

Zwolnienia z powodu pandemii

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują również negatywny wpływ pandemii na biorących udział

w badaniach pracodawców. Ze skutkami pandemii zmaga się 90 proc. przedstawicieli tej grupy. W grupie niepracujących osób z niepełnosprawnościami nastąpił znaczny wzrost liczby osób zwolnionych z pracy z powodu problemów pracodawcy wynikających z pandemii z 57,2 proc. do 82,3 proc. Osoby, które wskazały jako powód utraty zatrudnienia pandemię na pytanie rozszerzające o tryb zwolnienia wskazują na zwolnienie przez pracodawcę z uwagi na problemy ekonomiczne. Wśród badanych osób z niepełnosprawnościami odnotowano wysoki odsetek osób, które utraciły zatrudnienie z powodu pandemii (21,8 proc.), dodatkowo 9 proc. spośród grupy pracujących zmieniło pracę z powodu pandemii. Pracodawcy nie decydowali się również na przedłużenie współpracy 34,6 proc. z grupy niepracujących badanych, którym upłynął termin obowiązywania umowy. Należy dodać, że znaczna część pracodawców podjęła działania dostosowawcze związane ze wstrzymywaniem rekrutacji, a także decyzje dotyczące czasowego lub trwałego obniżania pensji części i wszystkim pracownikom. 39 proc. pracodawców obniżyło lub zrezygnowało z przyznawanych wcześniej premii. Mniejsze obawy o pracę Z pozytywnych kwestii widocznych w badaniu na uwagę zasługuje zmniejszenie liczby osób obawiających się o wprowadzenie zmian w warunkach zatrudnienia (spadek z 17 proc. do 10,8 proc.), co może być skorelowane z powrotem dużej liczby osób do świadczenia pracy w formule stacjonarnej (w pierwszym badaniu pracę zdalną wykonywało ok. 20 proc. ankietowanych, obecnie jest to jedynie 12,5 proc.). Patrząc również na wysoki wskaźnik utrzymania zatrudnienia - 78,8 proc. - przy jednoczesnym obniżeniu jego jakości należy uznać, że pracownicy z niepełnosprawnością wykazują się dużą adaptacyjnością do warunków rynkowych. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 344,9 tys. osób niepełnosprawnych zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2018 roku w podmiotach zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Wykonywali pracę głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (33,1 proc.), w tym detektywistycznej i ochroniarskiej (20,2 proc.) oraz usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (9,5 proc.). Co czwarty niepełnosprawny pracował w przetwórstwie przemysłowym (24,6 proc.). Zatrudnienie w opiece zdrowotnej znalazło 8 proc. mieszkańców z orzeczoną niepełnosprawnością. - W dniu 31 grudnia 2018 r. 61,1 tys. osób niepełnosprawnych było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w tym 17,2 proc. osób miało prawo do zasiłku. W badanej grupie osób bezrobotnych nieznacznie przeważali mężczyźni (54,1 proc.) – wylicza Główny Urząd Statystyczny.

