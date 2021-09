Pandemia pogłębiła problem braku deweloperów na rynku pracy

- Szukamy kompetencji, które bardzo trudno pozyskać. Przed pandemią mieliśmy problem z deweloperami, których brakowało na rynku 50 tys., a pandemia pogłębiła te braki - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Sławomir Soszyński, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

WS

WS • 20 wrz 2021 18:15





Brakuje programistów, którzy będą pracować nad rozwiązaniami chmurowymi (Fot. Weronika Szkwarek/WNP.pl)

REKLAMA

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozmawiano między innymi na temat rozwiązań w chmurze. To, na co kładli nacisk rozmówcy, to brak wykwalifikowanej kadry. - Powinniśmy szkolić deweloperów, a nie system administratorów. W przypadku migracji do chmury publicznej firma nie będzie korzystać z takich funkcji - komentował Sławomir Soszyński. - Ja jako CEO chciałbym pozbyć się problemów infrastruktury - dodaje.



Antoni Rytel, wicedyrektor Programu GovTech Polska, również zaznaczył podczas debaty, że obecnie trudno pozyskać wykwalifikowaną kadrę.



Panel "Czas chmury" odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.