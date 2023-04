Outsourcing czy etat? Sprawdziliśmy, co bardziej opłaca się pracownikom IT

Z unijnych danych wynika, że liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku (Fot. Sigmund/Unsplash)

Z unijnych danych wynika, że liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku (Fot. Sigmund/Unsplash)

- To kandydaci, którzy szukają możliwości zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności oraz sprawdzenia się w różnych środowiskach pracy. Wraz ze wzrostem wieku i doświadczenia specjalistów ich zainteresowanie modelem outsourcingowym maleje. Wielu ekspertów pracujących w tym modelu to osoby miedzy 20. a 40. rokiem życia – mówi Bolesław Kołtonowski.

Z unijnych danych wynika, że liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku. Wysokie zarobki kuszą także osoby spoza sektora. Już 1/4 Polaków zastanawia się nad przebranżowieniem do IT (badanie firmy Evolution). Ci, którzy stawiają pierwsze kroki w branży, częściej niż doświadczeni koledzy decydują się na pracę w firmie outsourcingowej.

Kołtonowski zauważa, że outsourcing jest preferowany przez osoby, które nie planują wiązać się z daną firmą na dłużej oraz takie, które nie obawiają się zmiany miejsca pracy.

- Niewątpliwymi plusami pracy w modelu outsourcingowych jest udział w projektach rozwojowych dających szanse działania na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Korzyścią jest również stosunkowo częsta zmiana środowiska pracy, co powoduje że specjalista już po kilku latach ma duże i różnorodne doświadczenie zawodowe. Obecny rynek pracy IT coraz bardziej ceni sobie osoby zmieniające pracę co 2-3 lata, niż takie, które związane są z jednym pracodawcą przez z 5-10 lat pracując cały czas na tej samej pozycji – ocenia Bolesław Kołtonowski.

Specjaliści IT korzystają z usług firm, które zajmują się outsourcingiem, ponieważ dają im one możliwość dotarcia do większej puli ciekawych ofert.

- Każdy, kto choć raz spróbował samemu znaleźć pracę poprzez portale z ogłoszeniami wie, że jest to proces żmudny i wymaga wiele cierpliwości. Specjaliści IT bardzo często nie dostają odpowiedzi na swoje zgłoszenie, realnie nie wiedząc, czy stanowisko jest dalej aktywne, czy zostali odrzuceni, albo czy proces weryfikacji ich kandydatury nadal trwa. Dlatego z pomocą przychodzą firmy outsourcingowe, mające w swojej ofercie wielu klientów z różnych branż, z którymi są w bezpośrednim kontakcie. Daje to kandydatowi możliwość bycia “updatowanym” i posiadania rzeczywistego wpływu na sam proces rekrutacyjny – wyjaśnia Olga Królikowska-Gościcka, sales director w IT LeasingTeam.

Olga Królikowska-Gościcka zaznacza, że firmy outsourcingowe zawsze przydzielają opiekuna, który jest w stałym kontakcie z kandydatem i klientem. Procesy stają się wtedy sprawniejsze i efektywniejsze, ponieważ kandydat ma na każdym etapie możliwość doprecyzowania niektórych kwestii związanych ze swoim doświadczeniem.

Jest też druga strona medalu - bezpośrednia praca w firmie IT. Jak zauważa Olga Królikowska-Gościcka, osoby wybierające te opcję mogą czuć, że mają większe możliwości ścisłej współpracy z pracodawcą, awansu czy wpływu na działania firmy, bo są pracownikami stałymi. Mają też przeświadczenie, że ich zarobki są wyższe, bo nie są dodatkowo obciążone marżą agencji.

Firmy outsourcingowe zawsze przydzielają opiekuna, który jest w stałym kontakcie z kandydatem i klientem (Fot. Studio Republic/Unsplash)

Outsourcing w IT z perspektywy kandydata. Zalety i wady tego rozwiązania

Model outsourcingowy częściej pojawia się w przypadku projektów o określonych ramach czasowych, kiedy firma nie jest pewna, czy będzie miała miejsce dla specjalisty po zakończeniu pewnego etapu prac. Jak podkreśla Bolesław Kołtonowski, klient tworząc zespół z góry zakłada, że będzie się on składał w pewnej części z osób zatrudnionych bezpośrednio oraz osób dostarczanych przez firmę outsourcingową.

- Takie rozwiązanie daje możliwość łatwego skalowania zespołu i zmienia strukturę kosztową projektu na bardziej przejrzystą. Model outsourcingowy niesie też za sobą możliwość innego sposobu rozliczania kosztów – mówi Bolesław Kołtonowski.

Na popularność outsourcingu wpływ mają sami kandydaci, którzy wolą pracować na B2B.

- Osoby preferujące ten model to obecnie ponad 70 proc. rynku. Co w połączeniu z restrykcyjną polityką zatrudnieniową niektórych firm naturalnie powoduje poszukiwanie modeli zastępczych przez biznes – dodaje Kołtonowski.

Do plusów pracy w modelu outsourcingowym, które wymienia Bolesław Kołtonowski należą :

nowoczesne, rozwojowe projekty;

praca przy najnowszych rozwiązaniach technologicznych;

elastyczność czasu pracy;

elastyczność miejsca pracy;

możliwość poznania różnorodnych środowisk i sposobów realizacji zadań;

szybki proces uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji.

Z kolei do minusów pracy w tym modelu należą:

mniejsza stabilizacja i pewność zatrudnienia;

budżet finansujący specjalistę współpracującego w modelu outsourcingowym jest ulokowany w danym projekcie i wraz z zakończeniem projektu lub pewnego etapu projektu się kończy;

dodatkowo ponieważ współpraca odbywa się w modelu firma-firma specjalisty nie chroni prawo pracy a odpowiedzialność za pracę własną często wiąże się z wyższymi konsekwencjami;

często też osoby pracujące w modelu B2B nie mają dostępu do całości lub części oferty benefitów proponowanych przez firmy na rzecz której pracują.

Olga Królikowska-Gościcka zwraca uwagę na wsparcie opiekuna procesu, który znając swojego klienta końcowego jest w stanie przygotować specjalistę do rekrutacji.

- Spektrum takich działań jest naprawdę duże - zaczynając od pomocy w napisaniu poprawnego CV, poprzez dobór najlepszych ofert, wsparciu w przygotowaniu do rozmowy, a kończąc na ewentualnych negocjacjach końcowych i całej “papirologii” – mówi Olga Królikowska-Gościcka.

- Specjaliści często potrzebują pomocy przy sprawnym przeprocesowaniu rekrutacji nie tylko z powodu małego doświadczenia w rekrutacji i chęci zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Czasami robią to też z wygody, bo firma outsourcingowa załatwi za nich większość spraw i jeszcze zaproponuje kilka czy nawet kilkanaście ciekawych ofert dopasowanych do profilu – dodaje.

Outsourcing ma także wady. Zalicza się do nich m.in. nieco dłuższy proces rekrutacyjny, bo - jak wskazuje Olga Królikowska-Gościcka - poza rozmową z klientem końcowym jest także etap rozmów z firmą outsourcingową, a także pozorny brak relacji z klientem końcowym.

- Osoby, które stronią od współpracy z firmami outsourcingowymi, często podają jako przykład brak więzi i boją się że nie będą zapraszani na imprezy firmowe albo nie będą mogli korzystać z benefitowych kart medycznych, sportowych, czy świątecznych bonów. Nie jest to do końca prawdą, bo wielu klientów traktuje osoby zatrudnione przez agencje/ firmy outsourcingowe jako pełnoprawnych “swoich” ludzi – dodaje Olga Królikowska-Gościcka.

Specjaliści etatowi pracują w jednej firmie, często na projektach długoterminowych, w których innowacje mogą pojawiać się trochę wolniej (Fot. Danial Igdery/Unsplash)

Wybieram firmę IT, czyli czy warto związać się na dłużej z jedną firmą

Według Bolesława Kołtonowskiego specjaliści etatowi pracują w jednej firmie, często na projektach długoterminowych, w których innowacje mogą pojawiać się trochę wolniej.

- Praca w jednej firmie przez dłuższy czas powoduje również, że osoby te posiadają mniejszą wiedzę przekrojową o technologiach i modelach organizacyjnych firm, są za to ekspertami w zakresie narzędzi z którymi pracują – komentuje Kołtonowski.

Jak mówi Olga Królikowska-Gościcka, specjaliści zatrudniani bezpośrednio przez firmy, mają poczucie większej przynależności do społeczności w organizacji. Korzyścią z pracy na etacie w firmie IT są także przywileje wynikające z Kodeksu pracy.

- Także osoby, które mają problemy ze zdrowiem albo oczekują stabilnego, płatnego czasu wolnego „na papierze”, będą bardziej chętne do bezpośredniego zatrudnienia – dodaje.

Czym jeszcze firmy kuszą specjalistów? Przykładowo Future Mind stara się pozyskiwać wymagające projekty, które będą rozpoznawalne na rynku.

- Myślę, że dla programistów to ważny aspekt, co potwierdzają liczne badania. Często jest tak, że podczas spotkania z rodziną czy ze znajomymi pada pytanie „czym się zajmujesz”. Ani ja, ani moi pracownicy nie musimy wyjaśniać, że tworzymy programy i realizujemy projekty dla znanych firm. Mówimy, że tworzymy aplikację Żappka albo że to my stoimy za aplikacją Sinsay dla LPP. Nie musimy wyjaśniać szczegółów, wystarczy odpowiedź, że pracujemy dla firmy Eobuwie.pl czy dla Hebe. To bardzo rozpoznawalne brandy i produkty. To zdecydowanie przyciąga specjalistów do naszej firmy – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Woźniak, założyciel i prezes firmy Future Mind.

Istotny jest także poziom zaawansowania projektów. Dla programistów, analityków, inżynierów czy architektów ma to ogromne znaczenie.

- Nie tworzymy zwykłych aplikacji służących do przeglądania gazetek reklamowych. W portfolio mamy projekty związane z robotyką czy autonomicznymi sklepami. Wokół nich jest wiele innowacyjnych technologii, jak rozpoznawanie obrazu, zaawansowana telematyka czy EDGE computing. To wszystko bardzo często używane jest na wielu rynkach przez dziesiątki, a nawet setki milionów klientów na całym świecie, i to wszystko przy pełnej transparentności komunikowania, że to właśnie ludzie Future Mind współtworzyli taki projekt. To bardzo ułatwia przekonywanie kandydatów. A, jeszcze jedno – staramy się być bardzo konsekwentni, jeśli chodzi o wybór technologii, w których tworzymy produkty. To praktycznie zawsze te, które inżynierowie w ankietach wskazują jako najbardziej ciekawe i rozwijające – twierdzi Tomasz Woźniak.

Nie bez znaczenia jest także poczucie sprawczości i praca nad projektami od początku do końca. W Future Mind tworzone są stosunkowo niewielkie zespoły wytwórcze, które są odpowiedzialne za poszczególne komponenty.

- Dzięki temu pracownik nie powie, że był jedną z trzydziestu osób, które tworzyły aplikację, ale może pochwalić się, że był odpowiedzialny za konkretne rozwiązanie, przykładowo Żappka Pay – dodaje Tomasz Woźniak.

Preferowana forma pracy zależy od sytuacji życiowej, planów danej osoby czy pełnionej roli (Fot. Goger Glenn Carstens Peters/Unsplash)

Co się bardziej opłaca: praca na etacie w firmie IT czy B2B w outsourcingu?

Preferowana forma pracy zależy od sytuacji życiowej, planów danej osoby czy pełnionej roli. Jak zauważa Bolesław Kołtonowski, pracownik kontraktowy prowadzący własną działalność zarabia średnio 20-40 proc. więcej od swojego kolegi pracującego na umowie o pracę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wraz z wyższym wynagrodzeniem pojawia się konieczność samodzielnego rozliczania. Specjaliści na umowach B2B pracują z reguły trochę więcej od swoich kolegów na UoP ze względu na brak urlopów gwarantowanych prawem pracy.

Olga Królikowska-Gościcka zwraca uwagę, że zdecydowanie więcej ofert w formie samozatrudnienia daje współpraca z firmami outsourcingowymi, a to przekłada się na wyższe wynagrodzenie.

- W dalszym ciągu współpraca bezpośrednia zazwyczaj wiąże się z pracą na etacie, co oznacza nieco niższe wynagrodzenie, ale za to przeświadczenie o pewności urlopów i ewentualnych nieobecności spowodowanych chorobą, które są regulowane przez prawo – mówi Królikowska-Gościcka.

Przedstawicielka Leasing Team dodaje jednak, że większość ofert firm outsourcingowych - nawet na B2B - posiada jakiś ekwiwalent związany z urlopami, które nie przysługują w oparciu o samozatrudnienie, przez co wynagrodzenie jest wyższe.

- Dla przykładu możemy tutaj podać software developerów, którzy przy bezpośrednim zatrudnieniu przez klienta na umowę o pracę dostaną o 20 proc. mniejsze wynagrodzenie niż np. na kontrakcie – podsumowuje Olga Królikowska-Gościcka.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl