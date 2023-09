Oto zawody przyszłości. Zarobki mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tys. zł

Head of AI, AI specialist, machine learning engineer czy AI ethics specialist - to stanowiska, które w najbliższym czasie mogą stać się zawodami przyszłości. Będą jednak wymagały od pracowników nabywania nowych kompetencji i doszkalania się.

W tym obszarze na prowadzenie wychodzą niewątpliwie Stany Zjednoczone, stając się tym samym globalnym liderem w zakresie rozwoju AI. Dlatego też liczba ofert pracy za Oceanem skierowanych do specjalistów od sztucznej inteligencji wzrosła z 1,7 proc. w 2021 rok do 1,9 proc. w 2022. A to oznacza, że trendy na globalnym rynku pracy w zakresie poszukiwanych kompetencji i umiejętności wśród pracowników ewoluują i wkrótce mogą być zauważalne również w Europie.

Jak zatem patrzą firmy na wdrożenie AI? Na globalnym rynku to już się dzieje - wartość prywatnych inwestycji w 2022 r. wyniosła 91,9 miliarda i choć obniżyła się ona o blisko 27 proc. w porównaniu do roku 2021, to w perspektywie ostatniej dekady jej wartość podniosła się aż o 18 razy.

- Bez względu na branże, rynek zatrudnienia przechodzi sporą transformację. Widzimy to między innymi za sprawą publikowanych ofert pracy w naszym serwisie, coraz częściej dotyczących zawodów, których jeszcze do niedawna nie było na rynku zatrudnienia. Obserwujemy też zmianę w podejściu do samej rekrutacji, jak i do poszukiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności. Stale tworzą się nowe stanowiska i profesje, co bardzo wyraźnie widać w związku z rozwojem AI - komentuje Izabela Foltyn z Aplikuj.pl.

Kilka lat temu wartość inwestycji w AI w Polsce wynosiła około 11 mln euro (Fot. Shutterstock)

Sztuczna inteligencja, czyli game changer na rynku pracy

A jak to wygląda w Polsce? Choć inwestycje w sztuczną inteligencję są jeszcze na wczesnym etapie, podobnie jak ma to miejsce w większości europejskich krajów. To już kilka lat temu wartość inwestycji w AI w Polsce wynosiła około 11 mln euro. W związku z tym możemy założyć, że skala będzie się tylko zwiększać. A to z kolei będzie miało przełożenie na polski rynek zatrudnienia. W jaki sposób?

- Śmiało mogę stwierdzić, co potwierdzają badania, że polscy pracownicy nie odczuwają jeszcze znaczących zmian, wynikających z rozwoju AI. Aczkolwiek już za kilka lat sytuacja może być nieco inna. Sztuczna inteligencja może okazać się w istocie prawdziwym "game changerem" na rynku pracy. A pracownicy, którzy szybko to zrozumieją i zdobędą liczące się w przyszłości kompetencje takie jak: innowacyjne i analityczne myślenie czy umiejętność korzystania z nowych technologii i ich projektowania, będą rozchwytywani przez potencjalnych pracodawców - komentuje Izabela Foltyn.

Do grupy pracowników największego ryzyka zastąpienia przez technologie należą m.in. kasjerzy, telemarketerzy, recepcjoniści, księgowi czy pracownicy biurowi. Jednocześnie wykazali oni, że osoby te posiadają szereg licznych kompetencji, które mogą pomóc na drodze do przekwalifikowania się, a co za tym idzie - zdobycia lepszych warunków zatrudnienia i wyższego wynagrodzenia.

- Przykładowo, osoby na tych stanowiskach często obok kompetencji miękkich, posiadają zmysł analityczny i zdolności matematyczne, które mogą być przydatne również w innych zawodach, które nie będą zagrożone w przyszłości przez rozwój AI – dodaje Izabela Foltyn.

Sztuczna inteligencja szturmem podbija wiele obszarów naszego życia, również tego zawodowego.

- Narzędzia oparte na algorytmach AI już teraz automatyzują wiele procesów w firmach, ułatwiają wykonywanie zadań, podnoszą wydajność pracy i minimalizują ryzyko popełnienia błędów, a nawet pomagają w procesach rekrutacji. Z tego ostatniego rozwiązania korzystały ostatnio z różnym skutkiem globalne brandy. To dowód na to, że w obecnym kształcie trudno pozostawić narzędzia, bazujące na sztucznej inteligencji bez ludzkiej kontroli - komentuje Magdalena Trojak z Aplikuj.pl

- Owszem, technologia tego typu uczy się w tempie, któremu nie dorówna nikt z nas. AI potrafi przyswajać, analizować i przetwarzać ogromne ilości danych. Wsparcie sztucznej inteligencji może prowadzić do podejmowania lepszych decyzji w firmie i szybkiego rozwiązywania problemów. Maszyny z powodzeniem mogą również zastąpić wykonywanie powtarzalnych zadań, a dzięki temu pracownicy będą mieli więcej czasu na skupienie się na bardziej złożonych projektach i kreatywnej pracy - dodaje.

Warto także zwrócić uwagę, że z badania przeprowadzonego przez Davida Autora, amerykańskiego ekonomistę i profesora Massachusetts Institute of Technology, wynika, że 60 proc. dzisiejszych pracowników jest zatrudnionych w profesjach, które nie istniały jeszcze w 1940 r. A to oznacza, że ponad 85 proc. wzrostu zatrudnienia w ciągu ostatnich 80 lat wynika właśnie z rozwoju technologii.

Head od AI, czyli najbardziej pożądane stanowisko przyszłości

W branży IT oferty pracy związane ze sztuczną inteligencją nie zaskakują. Jak wynika z danych No Fluff Jobs, tego typu ogłoszeń szuka obecnie 68 proc. więcej osób niż przed rokiem. Najbardziej wzrosła liczba wyszukań ofert, w których wymagana jest znajomość NLP (przetwarzanie języka naturalnego) - o 195 proc.

Takie stanowiska jak: head of AI, AI specialist czy machine learning engineer poza branżą technologiczną do tej pory nie istniały, a obecnie możemy zobaczyć je w ofertach choćby takich firm jak: Amazon, Visa czy Coca-Cola.

Według raportu Linkedina "Future of Work - AI at Work" w USA liczba osób na stanowiskach kierowniczych związanych z AI wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich 5 lat. Choć w Polsce ten trend nie jest tak widoczny, to w przyszłości na pewno podbije również nasz rynek.

- Na naszej platformie coraz częściej pojawiają się oferty pracy związane z AI. I choć nie jest to na razie eskalujący trend, to niewątpliwie z roku na rok będzie nabierał na znaczeniu. Już teraz firmy poszukują np. specjalistów AI, tworzących oprogramowania, które bazują na algorytmach uczenia maszynowego. Osoby na tym stanowisku wdrażają nowoczesne rozwiązania dla klientów, a także zajmują się nieustannym aktualizowaniem i optymalizacją systemów pod względem ich wydajności. Do najważniejszych umiejętności należy m.in. znajomości sieci neuronowych, języków programowania oraz technologii, opierających się na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce - mówi Izabela Foltyn.

Ich zarobki mogą zaczynać się już od kilkunastu tysięcy zł i sięgać nawet do kilkudziesięciu tysięcy zł na miesiąc. - Zatrudnienie mogą znaleźć zarówno w średnich przedsiębiorstwach, jak i globalnych firmach, instytucjach naukowych czy agencjach rządowych - dodaje.

Machine learning engineer, czyli inżynier uczenia maszynowego, zajmujący się projektowaniem i wdrażaniem systemów uczenia maszynowego, już teraz jest jednym z pożądanych zawodów (Fot. Hitesh Choudhary/Unsplash)

Z kolei machine learning engineer, czyli inżynier uczenia maszynowego, zajmujący się projektowaniem i wdrażaniem systemów uczenia maszynowego, już teraz jest jednym z pożądanych zawodów.

- Zapewnioną przyszłość mogą mieć również specjaliści związani z przetwarzaniem języka naturalnego tzw. NLP Engineer. Zajmują się oni programowaniem neurolingwistycznym i pozwalają maszynom zrozumieć tekst i mowę, co już aktualnie się dzieje. Wystarczy spojrzeć na rozwój wirtualnych asystentów głosowych, aplikacji przeznaczonych do tłumaczenia języków czy chatbotów, które coraz częściej wspierają obsługę klientów - zaznacza Magdalena Trojak.

Bezpieczne mogą okazać się zawody wymagające cech typowo ludzkich

W jakich dziedzinach w Polsce widzi się odporność na rosnący rozwój technologii? Według raportu ADP "People at Work 2023: A Global Workforce View" blisko połowa ankietowanych (49,03 proc.) wskazuje na branżę IT. Co istotne, aż 76,88 proc. pracowników tego sektora oraz 53,85 proc. związanych z mediami i informacją podziela takie przekonanie.

Inne dziedziny uważane za bezpieczne w opinii polskich pracowników to zawody związane z profesjonalnymi usługami (29,79 proc.) oraz dziedziną finansów i nieruchomości (25,35 proc.). Natomiast zawody uważane za najmniej odporne na przyszłe wyzwania to te związane z sektorem publicznym (9,13 proc.) oraz hotelarstwo (8,76 proc.).

Eksperci wskazują również na konkretne obszary, w których sztuczna inteligencja w obecnym stadium rozwoju nie jest w stanie zastąpić ludzi. Dotyczy to szczególnie zawodów, gdzie istotną rolę odgrywają cechy typowo ludzkie, takie jak inteligencja emocjonalna czy kreatywne myślenie. Skoncentrowanie się na specjalizacji w dziedzinach wymagających tych cech może zmniejszyć ryzyko utraty pracy z powodu automatyzacji w przyszłości.

Drugą kategorię stanowią zawody, które opierają się na zdolności do budowania głębokich relacji międzyludzkich. Przykłady to pielęgniarki, konsultanci biznesowi czy dziennikarze śledczy.

Trzecia grupa to zawody, które wymagają zręczności, mobilności i umiejętności rozwiązywania problemów w niestandardowych warunkach.

– Ostatnie niepewne lata spotęgowały w polskich pracownikach strach o ich przyszłość i finanse. Żyjemy w specyficznych czasach, które skumulowały nasze obawy dotyczące m.in. dalszych podwyżek cen, bezpieczeństwa, z drugiej natomiast utracenia posad wskutek rozwoju sztucznej inteligencji. Trzeba jednak pamiętać, że o ile faktem jest, iż technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję rozwiną się, to ich prawdziwa wartość zyska na znaczeniu dopiero w połączeniu z czynnikiem ludzkim, gdy staną się narzędziem w rękach specjalistów - mówi dyrektorka HR w firmie ADP Polska Anna Barbachowska.

