Oto najszybciej rozwijające się zawody w Polsce. To na nie rośnie zapotrzebowanie

Rynek pracy zmienia się w szybkim tempie - przyspieszonym przez pandemię koronawirusa i związane z nią innowacje. Które zawody rozwijają się najszybciej? Na które najbardziej rośnie zapotrzebowanie?

Serwis LinkedIn przeanalizował stanowiska o najwyższym wskaźniku wzrostu od stycznia 2017 do lipca 2021 r. w Polsce i stworzył listę 10 najszybciej rozwijających się zawodów. Oto one.

1. Inżynier ds. niezawodności witryny

Inżynierowie ds. niezawodności tworzą i wdrażają zautomatyzowane narzędzia programowe, aby zmaksymalizować niezawodność i wydajność systemu, ściśle współpracując z działami rozwoju oprogramowania i operacjami IT.

Na tym stanowisku przeważają mężczyźni (95,4 proc.). Najczęściej oferty pracy pojawiają się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Kto może sprawdzić się na tym stanowisku? Według LinkedIn - konsultanci DevOps, inżynierowie oprogramowania, inżynierowie systemów.

Warto dodać, że dostępność pracy zdalnej jest dość wysoka - wynosi 48.6 proc.

2. Inżynier uczenia maszynowego

Inżynierowie uczenia maszynowego opracowują i wdrażają automatycznie uruchamiające się algorytmy i systemy sztucznej inteligencji dla produktów i aplikacji. Na tym stanowisku liczba kobiet zwiększa się - wynosi 12,8 proc. Mediana lat doświadczenia to 2,8.

Warszawa, Kraków, Poznań - to w tych miastach inżynierowie uczenia maszynowego najszybciej znajdą pracę. Jeśli zaś chodzi o pracę zdalną, to jej dostępność wynosi 24,4 proc.

3. Inżynier danych

Inżynierowie danych tworzą infrastrukturę do przekształcania surowych danych w użyteczne formy do zastosowań analitycznych lub operacyjnych. Top lokalizacje zatrudniające to: Warszawa, Kraków i Wrocław. W ich przypadku dostępność pracy zdalnej to 58,7 proc.

Obecnie na tym stanowisku zatrudnionych jest - według danych LinkedIn - 18,8 proc. kobiet i 81,2 proc. mężczyzn. Najczęściej zawód ten wybierają: inżynier oprogramowania, analityk danych, konsultant Business Intelligence.

4. Kierownik badań klinicznych

Kierownicy badań klinicznych zbierają, zabezpieczają i zarządzają danymi z medycznych projektów badawczych, takich jak badania kliniczne i farmaceutyczne. Najczęściej zatrudniają ich pracodawcy z Warszawy, Krakowa i Gdańska. Dostępność pracy zdalnej wynosi 22,2 proc.

Obecnie zawód ten wykonuje 88,1 proc. kobiet i 11,9 proc. mężczyźni, a mediana lat doświadczenia wynosi 3.3. Na to stanowiska najczęściej rekruterzy pozyskują osoby, które wcześniej pełniły funkcję kierownika badań klinicznych w innych firmach, koordynatorów badań klinicznych, farmaceutów.

5. Przedstawiciel ds. rozwoju biznesu

Czym się zajmuje? To zazwyczaj początkujący handlowcy odpowiedzialni za identyfikację i docieranie do potencjalnych klientów.Najłatwiej będzie mu znaleźć pracę w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Główne role, z których rekrutowani są kandydaci to: sprzedawca, account manager czy equity trader.

Kobiety stanowią 51,4 proc. przedstawicieli ds. rozwoju biznesu. Warto dodać, że w przypadku tego stanowiska dostępność pracy zdalnej to 25,9 proc.

6. User Experience Researcher

User Experience Researcher śledzi motywacje, preferencje i zachowania użytkowników, aby pomóc budowaniu strategii biznesowej i rozwoju produktów. Top lokalizacje, w których firmy zatrudniają na to stanowisko to: Warszawa, Poznań, Kraków.

Obecny podział płci w tym zawodzie wygląda następująco: 82,1 proc. to kobiety, a 17,9 proc. to mężczyźni. Stanowisko, z którego głównie rekrutowani są kandydaci to User Experience Designer. Jeśli chodzi o dostępność pracy zdalnej, to wynosi ona 51,9 proc.

7. Konsultant ds. projektowania produktów

Konsultanci ds. projektowania produktu zazwyczaj tworzą i doradzają w zakresie projektów nowych produktów, ulepszają istniejące produkty, prowadzą badania rynku i wśród użytkowników. Często są zaangażowani w prototypowanie, testowanie, analizowanie i testowanie.

Warszawa, Kraków, Wrocław - w tych miastach pojawia się najwięcej ofert pracy. Rekruterzy najchętniej na tym stanowisku zatrudniają: User Experience Designer, projektantów interfejsu użytkownika i projektantów graficznych.

43,3 proc. konsultantów ds. projektowania produktów to kobiet. Jeżeli chodzi o dostępność pracy zdalnej, to jest ona najwyższa w całym zestawieniu - wynosi aż 74,3 proc.

8. Rekruterzy techniczni

Rekruterzy techniczni zatrudniają specjalistów IT w różnych branżach. Do ich obowiązków należy rekrutacja, sprawdzanie, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i umieszczanie kandydatów na stanowiskach pracy.

Gdzie najszybciej znajdą pracę? W Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. W tej grupie zawodowej przeważają kobiety (78,7 proc.), a mediana lat doświadczenia to 3,5. Jeśli chodzi o dostępność pracy zdalnej, to w tym przypadku wynosi ona 43,5 proc.

Najlepsze stanowiska, z których przeszli kandydaci to: rekruter, analityk IT, specjalista ds. HR.

9. Kierownik ds. zamówień

Kierownicy ds. zamówień zajmują się wszystkimi aspektami procesu realizacji zamówień. Ich zadaniem jest dopilnowanie, aby zamówienia były wysyłane szybko i dokładnie.

Lokalizacje, w których są poszukiwani to: Wrocław, Łódź i Warszawa. Obecnie 68,2 proc. stanowisk jest obsadzonych przez kobiety. Jakie stanowiska obejmowali wcześniej kierownicy ds. zamówień? Pracownika obsługi klienta, kierownik logistyki, specjalista ds. HR.

Warto zauwazyć, że dostępność w tym przypadku jest najniższa w całym zestawieniu - wynosi zaledwie 6,2 proc.

10. Specjalista ds. pozyskiwania talentów

Specjaliści ds. pozyskiwania talentów koncentrują się na długoterminowej strategii pozyskiwania, zatrudniania i włączania nowych talentów do organizacji. Podobne stanowiska to talent attraction specialist lub recruiting specialist.

Najczęściej poszukują ich pracodawcy z Warszawy, Krakowa czy Wrocławia. Przeważają tutaj kobiety - zajmują 81,5 proc. przeanalizowanych stanowisk. Dostępność pracy zdalnej wynosi 24,3 proc.

Z jakich stanowisk przeszli kandydaci? Najczęściej pełnili wcześniej role rekruterów, specjalistów ds. HR, sourcing managerów.