Oras rozwija się we Wrocławiu. Postawił na biura typu flex

Oras otworzył nowe biuro we Wrocławiu. - Wystartowaliśmy dość intensywnie, rekrutując w kluczowych dla działalności naszego centrum obszarach, takich jak obsługa klienta, finanse i HR i tym samym zakończyliśmy pierwszy etap rozwoju. Jako stosunkowo młode centrum nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy poszukiwać nowych pracowników - mówi Paweł Frąckiewicz, SSC manager w Orasie.

Autor:KDS

• 6 kwi 2021 12:15





Oras to fiński producent armatury łazienkowej i baterii kuchennych (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Fiński producent armatury łazienkowej i baterii kuchennych otworzył swoje biuro we Wrocławiu.

W doborze kandydatów do pracy kluczowe są dla nas kompetencje, wysoka kultura pracy i przede wszystkim świetna znajomość języków obcych - wylicza Paweł Frąckiewicz, SSC manager w Orasie.

Firma postawiła na biura typu flex, czyli coworków i biur serwisowanych.

Sektor nowoczesnych usług w Polsce to prawie 350 tys. osób zatrudnionych w centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), centrach usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D). Jednocześnie to najszybciej rozwijająca się branża w Polsce. Firmy każdego miesiąca tworzą ponad 2500 miejsc pracy, przy stałym wzroście zatrudnienia na poziomie 10 proc rok do roku.

Oras to fiński producent armatury łazienkowej i baterii kuchennych, specjalizujący się w bezdotykowych rozwiązaniach z zakresu tzw. inteligentnego domu. We Wrocławiu firma zdecydowała się ulokować swoje centrum obsługi klienta. Od 2020 r. Oras zajmuje powierzchnię elastyczną w Spaces Wroclavia, a docelowo wynajmie 540 m kw. powierzchni biurowej w budynku Sagittarius Business House.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nasz wrocławski oddział działa już od zeszłego roku. Wystartowaliśmy dość intensywnie, rekrutując w kluczowych dla działalności naszego centrum obszarach, takich jak obsługa klienta, finanse i HR i tym samym zakończyliśmy pierwszy etap rozwoju. Jako stosunkowo młode centrum nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy poszukiwać nowych pracowników. W doborze kandydatów do pracy kluczowe są dla nas kompetencje, wysoka kultura pracy i przede wszystkim świetna znajomość języków obcych. To właśnie te cechy przekonały zarząd spółki do inwestycji we Wrocławiu i w przyszłości z pewnością stworzą nam tu znakomite możliwości do dalszego rozwoju - mówi Paweł Frąckiewicz, SSC manager w Oras.

Z kolei Bartosz Plewa z wrocławskiego oddziału firmy doradczej Savills podkreśla, że Oras skorzystał z możliwości, jakie stworzył rozwój rynku biur typu flex, czyli coworków i biur serwisowanych. Dzięki temu firma była w stanie w bardzo krótkim czasie uruchomić około 40 stanowisk pracy. - W połowie tego roku najemca przeprowadzi się do innego budynku, gdzie już długoterminowo zajmie powierzchnię biurową odpowiadającą jego aktualnym potrzebom aranżacyjnym. Wrocław jako dojrzały rynek biurowy pozwolił nam na zaproponowanie naszemu klientowi kilku scenariuszy rozwoju jego centrum usług wspólnych, z których mógł wybrać najbardziej optymalny dla siebie pod kątem finansowym, funkcjonalnym i HR-owym - mówi Bartosz Plewa. Wrocław atrakcyjny Oras to jedno z niewielu nowych centrów usług wspólnych, jakie otwarto w targanym pandemią 2020 roku we Wrocławiu. Zgodnie z prognozami ARAW i Savills, miasto nadal będzie atrakcyjne dla nowych inwestorów zagranicznych. Pomoże dostęp do wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza absolwentów kierunków technicznych i osób władających językami obcymi, konkurencyjny z Europą Zachodnią koszt najmu nowoczesnej powierzchni biurowej i jej jakość oraz wysoko oceniany komfort życia oferowany przez metropolię. - Wrocław nadal pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla centrów usług wspólnych i pomimo ogólnoświatowych turbulencji związanych z COVID-19 cały czas stwarza dobre warunki dla biznesu. Potwierdza to zarówno zainteresowanie naszym miastem, z jakim spotykamy się na co dzień ze strony inwestorów, jak i niezależne rankingi, w tym ostatnie prestiżowe zestawienie najlepszych miast dla inwestycji bezpośrednich fDi Magazine z grupy Financial Times. Wrocław zajął w nim wysokie 15. miejsce na świecie oraz pierwsze w kategorii małych i średnich miast - mówi Aleksandra Kłonowska-Drozd, kierownik zespołu ds. obsługi inwestora z Centrum Wspierania Biznesu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.