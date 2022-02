Oni są nowym IT. Czeka na nich rekordowa liczba ogłoszeń o pracę

W Polsce utrzymuje się największe od wielu lat zainteresowanie pracownikami fizycznymi. Fachowcy okazują się jednymi z wiodących beneficjentów zawirowań nowej normalności w ostatnich 2 latach. Tylko w styczniu 2022 w serwisie Pracuj.pl czekała na nich rekordowa liczba ogłoszeń o pracę - ponad 12 tys.

W styczniu do fachowców kierowano ponad 12 tysięcy ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl. (fot. Unsplash/ James Kovin)

W styczniu do fachowców kierowano ponad 12 tysięcy ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl. (fot. Unsplash/ James Kovin)

Pracownicy fizyczni umocnili swoją pozycję czwartej najbardziej popularnej specjalizacji w serwisie Pracuj.pl. W całym 2021 roku zamieszczono w nim aż 119 149 ofert zatrudnienia dla tej grupy. Ogromne zapotrzebowanie utrzymuje się również w tym roku. W styczniu liczba rekrutacji kierowanych do tej grupy znacząco przekracza poziomy z minionego roku.

Pracodawcy zamieścili ponad 12 tysięcy ogłoszeń zatrudnienia dla fachowców, czyli 12 proc. wszystkich ofert zamieszczonych na Pracuj.pl. Dla porównania w analogicznym okresie w minionym roku było to ponad dwukrotnie mniej i 9,5 proc. wszystkich zamieszczonych wówczas propozycji zatrudnienia. Wzrosła więc nie tylko liczba ofert dla fachowców, ale także ich znaczenie w skali wszystkich rekrutacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Fachowcy stanowili przez wiele lat grupę kandydatów, która w historiach o dynamicznej karierze pojawiała się rzadziej. Zachowania pracodawców obserwowane w ostatnich latach pokazują jednak, że unikalne zdolności manualne, posiadanie odpowiednich uprawnień do obsługi maszyn czy rozwój w zawodach łączących pracę fizyczną z umysłową mogą stanowić świetną ścieżkę rozwoju zawodowego - zauważa Łukasz Marciniak, ekspert rynku pracy, Grupa Pracuj.

Czytaj więcej: Już widać czarno na białym, jak ciężki to będzie rok. Takiej sytuacji nie było od 7 lat

Jak dodaje, oczywiście eksperci rynku pracy w analizach słusznie zwracają uwagę na potrzeby rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, jednak w obliczu niedoboru fachowców coraz silniej wybija się także potrzeba rozważenia ponownych inwestycji w szkolenie zawodowe.

Praca fizyczna, czyli co?

Warto zaznaczyć, że wraz ze zmianami technologii, dostępnych urządzeń, sposobów pracy i nowymi specjalizacjami pojęcie pracy fizycznej zaczyna definiować coraz bardziej różnorodne zawody. Analiza ofert na Pracuj.pl dowodzi, że mimo to utrzymuje się bardzo wysokie zapotrzebowanie na fachowców w specjalizacjach związanych z pracą fizyczną od lat.

W ostatnich trzech półroczach w tej grupie najbardziej popularni byli pracownicy produkcji – w II półroczu 2021 roku kierowano do nich 28 tysięcy ofert zatrudnienia. To o 1,5 proc. mniej niż w poprzedzających sześciu miesiącach, ale o 29 proc. więcej niż w II półroczu 2020 roku. Jednocześnie produkcja to jedyna z analizowanych dziedzin związanych z pracą fizyczną, w której nie obserwowano wyraźnego wzrostu liczby ofert w ostatnim półroczu 2021.

Pracownicy łańcucha dostaw mogli liczyć w tym okresie na blisko 28 tysięcy ofert – o 15 proc. więcej, niż we wcześniejszych sześciu miesiącach. W budownictwie zamieszczonych zostało blisko 26 tysięcy ogłoszeń (wzrost o 9 proc. w ciągu półrocza), a w transporcie – 18 tysięcy (wzrost o 13 proc.). Listę zawodów uzupełnia gastronomia i turystyka, mniej popularna od pozostałych kategorii (blisko 4 tysiące ofert), ale za to charakteryzująca się aż 29-procentowym wzrostem.

Fachowcy jak IT, kuszą ich tym samym

Autorzy raportu wskazują, że wraz z rosnącym zainteresowaniem pracownikami fizycznymi zmieniają się także postawy pracodawców. Jak podkreślono w raporcie Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”, w rekrutacjach kierowanych do fachowców pod pewnymi względami zaczynają powtarzać się zjawiska obserwowane od wielu lat w obszarze IT. Oferty dla pracowników fizycznych stają się coraz bardziej transparentne i dopasowane do realnych potrzeb kandydatów, a pracodawcy starają się realnie wyróżnić na tle konkurencji.

Jednym z przejawów zachodzących zmian jest rosnący udział liczby ofert dla pracowników fizycznych, które zawierają widełki oferowanych zarobków. W połowie lutego 2022 roku takie informacje zawierało średnio co czwarte aktywne ogłoszenie o pracę oznaczone tagiem „praca fizyczna” w serwisie Pracuj.pl. To wyższy odsetek niż w przypadku ogólnej puli ofert. Choć w ostatnich latach liczba ogłoszeń ujawniających wysokość zarobków na Pracuj.pl wzrosła kilkakrotnie we wszystkich specjalizacjach, ich udział w puli ofert dla fachowców jest szczególny.

Czytaj więcej: Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi, Netto. Sieci handlowe rekrutują na potęgę. Kogo szukają, ile płacą

Ponadto oferty dla pracowników fizycznych charakteryzują się ogłoszeń większą otwartością pracodawców na bezpośredni kontakt telefoniczny z kandydatami, skróconym okresem trwania rekrutacji, a także rzadszym wymaganiem CV od osób aplikujących o pracę. To także działanie będące reakcją na oczekiwania pracowników fizycznych. Maksymalny czas trwania rekrutacji dopuszczalny przez 2/3 kandydatów z tej grupy to dwa tygodnie. Ponadto 58 proc. z nich chętniej stara się o pracę u pracodawców, którzy umożliwiają aplikowanie bez przygotowywania CV.

Najbardziej poszukiwane zawody

O tym, że fachowcy stają się pilnie poszukiwani na rynku pracy świadczy też najnowsza analiza Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na liście profesji, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy znalazło się 30 zawodów.

Większość dotyczy prac fizycznych - to m.in. betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, ślusarz, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik.

Czytaj więcej: Oto 30 najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy

- W prognozie z 2022 r. istotne miejsce zajmuje branża budowlana (na liście znalazło się 5 nowych zawodów z nią związanych), która znajduje się wśród branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników. Zapotrzebowanie to nie uległo istotnemu zmniejszeniu w trakcie epidemii COVID-19. W branży wciąż występują znaczne niedobory pracowników w niektórych zawodach. Przewiduje się dalsze znaczne zapotrzebowanie na pracowników branży w kolejnych latach na skutek utrzymującej się aktywności budownictwa mieszkaniowego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo zerwanie łańcuchów dostaw półproduktów z Azji może zwiększyć krajowe potrzeby inwestycyjne - czytamy w komunikacie MEiN.