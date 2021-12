Oni rządzą na rynku pracy. Zarabiają ponad 23 tys. zł, a będą jeszcze więcej

Tylko w listopadzie opublikowano o 140 proc. więcej ogłoszeń o pracę w IT, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Rynek otwiera się ponadto na juniorów. W listopadzie 2021 było ich o 308 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Z kolei najbardziej poszukiwanymi byli specjaliści od Javy, .NET i inżynierowie DevOps.

Portal No Fluff Jobs sprawdził, jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w IT w listopadzie. Zaskoczeniem nie jest, że liczba ogłoszeń nadal jest bardzo duża. Średnia zarobków także utrzymuje się na wysokim poziomie. Według danych portalu, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, liczba ofert pracy kierowanych do specjalistów IT zwiększyła się o 140 proc.

Jak podaje portal, w listopadzie 2021 roku najbardziej poszukiwanymi w branży IT byli specjaliści programujący w Javie. Mediana ich zarobków kształtowała się między 16,8 a 23,51 tys. zł netto (+VAT) w przypadku umowy B2B, zaś w przypadku umowy o pracę było to 10-17 tys. zł brutto.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na miejscu drugim znaleźli się specjaliści od .NET z zarobkami 15-21 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz 10-15,6 tys. zł brutto na umowę o pracę. Zaraz za nimi uplasowali się inżynierowie DevOps – oni z kolei mogli liczyć na wynagrodzenia 19,7-25,2 tys. zł netto (+VAT) na umowie B2B oraz 14-20 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Analizując dane, wyraźnie widać, że liczba ofert skierowanych do specjalistów, ale także juniorów, stale rośnie. Jak informuje No Fluff Jobs, liczba ogłoszeń kierowanych do specjalistów IT wzrosła w listopadzie 2021 o 140 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w roku 2020.

- Choć pandemia zachwiała branżą IT tylko na chwilę, to jednak zamknęła wielu juniorom drogę do kariery. Organizacje stawiały na rekrutację doświadczonych specjalistów IT, którzy sprawnie przechodzą proces wdrożenia i szybko osiągają samodzielność, nawet pracując zdalnie. Dlatego początkujący w branży niemal z dnia na dzień stracili możliwość łatwego znalezienia zatrudnienia w IT - komentuje Lech Wikaryjczyk, head of marketing w No Fluff Jobs. – Jak jednak pokazują liczby, ten trend zaczyna się odwracać. Liczba ogłoszeń, które kierowane były do początkujących w branży, w porównaniu do listopada 2020 zwiększyła się aż o 308 proc.

fot. Shutterstock

Praca zdalna dla programisty

W listopadzie 2021 najwięcej ogłoszeń na No Fluff Jobs oferowało opcję pracy zdalnej i to ona dominowała wśród wszystkich innych lokalizacji w ofertach pracy. Co więcej, według danych No Fluff Jobs, w porównaniu listopada 2021 i 2020, liczba ogłoszeń, w których ją oferowano, wzrosła o 287 proc.

A jakie inne lokalizacje, poza pracą zdalną, były najpopularniejsze i jak kształtowały się mediany wynagrodzeń w każdej z nich? W listopadzie była to Warszawa, w której, jak podaje portal, specjaliści IT mogli liczyć na zarobki w przedziale od 15,1 do 21,1 tys. zł netto (+VAT) na B2B i 11-18 tys. zł brutto na umowę o pracę.

Zobacz: Branża IT to nie tylko programiści. Są stanowiska, gdzie płacą nawet 14 500 zł

Kolejno uplasował się Kraków z wynagrodzeniem 15-21,1 tys. zł netto (+VAT) w przypadku umowy B2B i 12-18 tys. zł brutto na umowę o pracę. Zaraz za nim znalazł się Wrocław – tu zarobić można było 15 000-21 100 zł netto (+VAT) na B2B i 10 000-15 500 zł brutto na umowę o pracę. W przypadku pracy zdalnej, mediany widełek wynagrodzeń były nawet większe, niż w innych lokalizacjach, bo w przypadku umowy B2B było to 16-21,8 tys. zł netto (+VAT), a na umowę o pracę 12-18 tys. zł brutto.

- Podsumowanie tegorocznego listopada pokazało nam, że rynek IT ma się w Polsce z roku na rok coraz lepiej, a programiści mogą liczyć na bogatszy wybór ofert pracy - w poprzednim miesiącu było ich aż o 140 proc. więcej - mówi Marek Psiuk, CEO w No Fluff Jobs. - Choć rynek IT dynamicznie się zmienia, to jak pokazują dane No Fluff Jobs, Java wciąż jest w czołówce najpopularniejszych technologii. Z pewnością ma na to wpływ duża liczba dostępnych bibliotek, frameworków czy kursów, a także szerokie możliwości zastosowania Javy w biznesie.

Analityk biznesowy potrzebny od zaraz

W grupie zawodów nieprogramistycznych również nie brakuje pracy. Najpopularniejszym i najbardziej pożądanym na rynku pracy jest analityk biznesowy (6152 ogłoszenia opublikowane na Pracuj.pl, co stanowi 28,51 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę w grupie zawodów nieprogramistycznych).

Będąc katalizatorem zmian, analityk biznesowy musi być osobą zdolną do rozwiązywania problemów, doskonale rozumieć zasady funkcjonowania organizacji i potrafić stworzyć rozwiązania pozwalające na wsparcie biznesu przy użyciu technologii, korzystając z szerokiego zakresu umiejętności oraz technik analizy biznesowej. Taka osoba powinna być wizjonerem, potrafić wyobrazić sobie ścieżkę prowadzącą do zupełnie innej przyszłości.

fot. Pixabay

Na drugim miejscu plasuje się pracownik wsparcia technicznego helpdesk (5510 ogłoszeń, czyli 25,27 proc.), natomiast podium zamyka project manager (4911 ogłoszeń, co stanowi 22,52 proc.).

Okazale wyglądają również zarobki analityka biznesowego (11 000 zł brutto), testera (10 500 zł brutto) oraz project managera (10 000 zł brutto). Bliżej średniej krajowej znalazły się za to wynagrodzenia administratora sieci (7 500 zł brutto) oraz pracownika wsparcia technicznego (5 000 zł brutto).

Warto pamiętać o tym, że zarobki w dużej mierze zależą od posiadanego doświadczenia oraz wszechstronnych kompetencji.

- Umiejętność programowania nie jest konieczna do tego, aby stać się częścią świata IT. Choć - co warto podkreślić - nawet podstawowa znajomość programowania jest pomocna na każdym stanowisku w IT i ceniona przez pracodawców. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje dany zawód, warto więc skorzystać z odpowiednio ukierunkowanych kursów i skutecznie rozwijać swoje kompetencje - przekonuje Marcin Tchórzewski ze szkoły programowania Coders Lab.