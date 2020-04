Oni rekrutują. Sprawdź, gdzie jest praca

Ponad połowa badanych przez Antal firm (51 proc.) deklaruje, że planuje nadal prowadzić rekrutacje na nowe stanowiska.

Pochopne zwolnienia? 46 proc. badanych pracodawców zamierza zachować miejsca pracy.



Specjalistów i menedżerów dynamicznie poszukują przedsiębiorcy zwłaszcza z branży transport, spedycja i logistyka.

Badanie „Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów” przeprowadzone zostało w niemal 300 firmach z sektora produkcyjnego i handlowego na przełomie marca i kwietnia. Wnioski? Pracodawcy nadal zatrudniają przedstawicieli średniej i wyższej kadry, jednocześnie unikają pochopnych decyzji w zakresie zwolnień pracowniczych.

- Zarządzający przedsiębiorstwami mają świadomość, że zatrudnianie nowych i utrzymanie na pokładzie obecnych pracowników pozwoli im realizować strategię i wyjść z wielu trudnych sytuacji obronną ręką. W przypadku zakładów produkcyjnych to zatrudnieni inżynierowie decydują o ciągłości produkcji – komentuje Roman Zabłocki, menedżer odpowiedzialny strategicznie za zespoły Engineering & Operations oraz Sales & Marketing w Antal.

Specjaliści niezbędni

Ponad połowa badanych firm (51 proc.) deklaruje, że planuje nadal prowadzić rekrutacje na nowe stanowiska. 46 proc. zamierza zachować ich liczbę na niezmienionym poziomie. Specjalistów

i menedżerów dynamicznie poszukują przedsiębiorcy zwłaszcza z branży transport, spedycja

i logistyka.

- Branża logistyczna najczęściej jest pierwszym barometrem gospodarki w kontekście przepływu towarów i planów kolejnych zamówień. Na podstawie specjalistycznych danych podejmowane są kolejne kroki co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zamykanie granic nie tylko Polski, ale także sąsiadujących państw zdecydowanie spowolniło ruch tranzytowy, a spadająca liczba zamówień w niektórych obszarach wręcz go zatrzymała. Natomiast inną sytuację widzimy w firmach kurierskich

i biznesie e- commerce – w tych obszarach branża logistyczna notuje olbrzymie wzrosty. Odzwierciedla to wynik badania wskazujący, że 40 proc. firm prowadzi podobną liczbę nowych procesów rekrutacyjnych do tej sprzed epidemii – wyjaśnia Dominik Pekról z Antala.

W moto niewesoło

Dobrą informacją jest fakt, że 77 proc. przepytanych firm nie planuje żadnych zwolnień wśród kadry średniego i wyższego szczebla. Pojedyncze zwolnienia nieprzekraczające 10 proc. zatrudnionych są deklarowane przez jedynie co piątą firmę, a większe zwolnienia planuje tylko 3 proc. przedsiębiorstw. Na najbardziej radykalne kroki decydują się częściej organizacje z branży motoryzacyjnej (6 proc.). Zobacz: Koronawirus zmieni charakter wielu zawodów. Napływają dramatyczne dane Wielu dostawców w związku z ogłoszonym zatrzymaniem montażu samochodów w Europie zdecydowało się na wstrzymanie produkcji lub w znacznym stopniu ją ograniczyło. W konsekwencji niemal co trzecia firma motoryzacyjna planuje redukcję zatrudnienia. 6 proc. badanych deklaruje zwolnienia przekraczające 10 proc. z obecnie zatrudnionych specjalistów i menedżerów. Większość organizacji jednak nie planuje na obecną chwilę zwolnień. Zarządzający, jak zauważa Pekról, za wszelką cenę chcą utrzymać kadrę, w związku z tym decydują się na zmniejszenie wymiaru czasu pracy, redukcję wynagrodzenia czy ograniczenie benefitów. Nie znając dokładnych prognoz gospodarczych - nie podejmują pochopnych decyzji o zwolnieniu pracowników. Są świadomi tego, jak trudne jest pozyskanie specjalisty czy menedżera. – Z Chin napływają do nas optymistyczne sygnały o ożywieniu gospodarki po epidemii, co wskazuje na bardzo szybki wzrost zamówień, z perspektywą powrotu do poziomu z grudnia 2019 roku – komentuje Dominik Pekról. Bezpieczeństwo i koszty 60 proc. respondentów wskazują, że wyzwaniem dla ich działalności jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii koronawirusa. Niemal połowa firm (43 proc.) chce również dostosować zakres obowiązków pracowników do wymogów, jakie niesie za sobą praca zdalna. Również dostosowanie technologiczne w tym aspekcie jest ważne dla co trzeciej organizacji. - Zakłady produkcyjne mierzą się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zupełnie nowych warunkach i ograniczeniach instytucjonalnych. Biura – z koniecznością zarządzania pracą zdalną i dostarczeniem nowych technologii. Pracodawcy coraz częściej decydują się na audyty BHP czy badania komunikacji wewnętrznej i przepływu kluczowych informacji podczas obowiązkowej izolacji – podsumowuje Roman Zabłocki. Zobacz: Specjalny Monitor Rynku Pracy, Randstad. Rządzi strach o pracę W większości firm biorących udział w badaniu, dużym wyzwaniem jest wprowadzanie nowych procedur oraz zapewnienie odpowiednich warunków do pracy dla swoich pracowników. Firmy zarówno z obszaru produkcji farmaceutycznej, jak i przemysłu spożywczego czy kosmetycznego ze względu na wcześniejsze standardy zapewniły swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy niemal od razu. Dla wielu jednak organizacji dodatkowe zabezpieczenia, materiały higieniczne, mniejsza liczba osób na zmianach, większa liczba przezbrojeń na liniach produkcyjnych, a także zmiana organizacji transportu spowodowały zdecydowany wzrost kosztów.