Oko w oko z pandemią. Tak Polacy oceniają swoją sytuację zawodową

Rośnie niepokój pracujących Polaków o stabilność zatrudnienia. W najnowszych badaniach odsetek obawiających się utraty pracy jest najwyższy od 2017 roku. Poczucie zagrożenia mają przede wszystkim młodzi pracownicy (w wieku 18-24 lata), co jest niepokojącą prognozą dla rynku pracy, ponieważ dotyczy osób będących u progu kariery zawodowej, co może istotnie wpłynąć na ich osobiste plany..

- Wraz z nadejściem koronawirusa gospodarka wstrzymała oddech. Jej spowolnienie wpłynęło na działalność i wyniki firm, a tym samym na poziom zatrudnienia. Niepokoiły wieści płynące ze świata, niepewność przyszłości, ale też konsekwencje uzależnienia od globalnego łańcucha dostaw. Wraz z osłabieniem koniunktury wielu przedsiębiorców musiało ograniczyć bądź zawiesić działalność. Dla niektórych firm kryzys okazał się jednak szansą – zyskały dzięki zwiększeniu popytu na ich usługi - komentuje sytuację z ostatnich tygodni Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarządu Work Service.

Z raportu wynika, że mimo pandemii większość (66,7 proc.) pracujących Polaków nie odczuwa różnicy w sytuacji ekonomicznej w swoich gospodarstwach domowych. Tylko co piąty pytany (19,3 proc.) deklaruje pogorszenie kondycji finansowej, co dziesiąty (10,6 proc.) uważa, że się poprawiła.

Koronawirus nie zniechęcił nas też do wydawania pieniędzy. Jak wynika z raportu WS, zdecydowana większość pracujących Polaków (77,4 proc.) nie rezygnowała w ostatnim czasie z jakiegoś zakupu w obawie o swoją przyszłość finansową. W tej grupie znajdują się w pierwszej kolejności mężczyźni, więcej zarabiający oraz pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym. Decyzję o ograniczeniu zakupów podjęło 21,8 proc..

Natomiast mniej optymistycznie pracujący patrzą na materialne warunki życia Polaków w najbliższych trzech miesiącach. Jeden na trzech (34,7 proc.) jest zdania, że ulegną one pogorszeniu. 39,1 proc. uważa, że ich rodacy nie odczują żadnej zmiany. Poprawę wskazuje tylko 17,1 proc. badanych.

W efekcie co trzeci (32,8 proc.) pracujący Polak zamierza w najbliższych tygodniach wydawać mniej niż obecnie. Takie podejście mają przede wszystkim kobiety oraz osoby mające najniższe dochody. 58,2 proc. badanych planuje wydawać tyle, co do tej pory.

Kto i gdzie szuka pracy

Z raportu wynika, że rośnie niepokój pracujących Polaków o stabilność zatrudnienia. 15,9 proc. z nich obawia się utraty pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. To najwyższy odsetek od 2017 roku, ponad 7 proc. więcej niż w lutym 2020. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób, które czują się spokojne o swoje miejsca pracy, choć nadal jest ona bardzo wysoka – 81,1 proc..

O stabilność zatrudnienia martwią się przede wszystkim pracujący na niepełny etat (40,1 proc.), a także osoby mające najniższe dochody (23,6 proc.). Utraty pracy obawiają się też w znacznym stopniu najmłodsi oraz mieszkańcy miast.

- Przyczyny tych obaw w większym stopniu wydają się być w opinii badanych związane z okresowym pogorszeniem koniunktury gospodarczej niż z długofalowymi zmianami na rynku pracy. Zdecydowanie mniejszy odsetek pracujących (ok. 10 proc.) lęka się bowiem utraty zatrudnienia w wyniku automatyzacji. Założenie to wydaje się nazbyt optymistyczne - uważa dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Eksperci WS wskazują na wpływ niepewności zatrudnienia na rozważanie zmiany pracy. Taki zamiar deklaruje 14,7 proc. pracujących, nie bierze tego pod uwagę 82 proc. z nich. To znaczna różnica w porównaniu z ubiegłymi edycjami „Barometru Rynku Pracy”. Jeszcze na początku roku taką opcję rozważało 20,1 proc. badanych, nie planowało jej 77,6 proc..

Zamiar zmiany pracy jest deklarowany rzadziej niż lęk przed zwolnieniem, co także jest zmianą w porównaniu z poprzednimi wynikami badania. Spośród osób planujących zmianę pracy co trzecia obawia się zwolnienia. Również co trzecia osoba obawiająca się utraty pracy zamierza ją zmienić.

Jak wygląda ta kwestia patrząc na branże? Częściej o zmianie pracy myślą pracownicy zatrudnieni w produkcji, usługach i handlu, w najmniejszym stopniu pracownicy sektora publicznego. Na decyzję wpływa także stanowisko – im wyższe, tym mniejsza chęć zmiany. W lipcu taką możliwość rozważało 7,1 proc. kierowników, 12,1 proc. młodszych specjalistów, 18,1 proc. pracowników fizycznych.

Obecnie ofert zatrudnienia szuka co piaty obawiający się utraty pracy lub zamierzający ją zmienić. Zdecydowana większość badanych (79,7 proc.) nie podejmuje takich kroków.

Gdzie szukają pracy? Króluje internet. Większość osób, które obawiają się utraty pracy lub planują ją zmienić, zamierza szukać ofert na portalach pracy, stronach internetowych pracodawców oraz przez znajomych. Źródłem informacji są portale społecznościowe i aplikacje mobilne. W stosunku do lutego 2020 wzrósł odsetek osób szukających zatrudnienia przez znajomych, na portalach internetowych firm oraz przez zgłoszenie się do agencji pracy.

- Prawie 16 proc. pracujących Polaków liczy się z utratą zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch lat. Jest to wynik wprawdzie wzrostowy w porównaniu do lat ubiegłych, ale mimo wszystko dość dobry. Z badania wynika, że poczucie zagrożenia mają przede wszystkich młodzi pracownicy (w wieku 18-24 lata), wśród których obawa utraty pracy sięga prawie 26 proc.. To najgorsza prognoza dla rynku pracy, ponieważ dotyczy osób będących u progu kariery zawodowej, co może istotnie wpłynąć na ich osobiste plany. Interesująca wśród respondentów jest także chęć zmiany zawodu, którą odczuwa ponad 40 proc. obawiających się utraty pracy lub rozważających jej zmianę. To ważna informacja, ukazująca zmianę mentalności, a zarazem świadomość potrzeby otwarcia się na nowe wyzwania zawodowe - komentuje wyniki badania dr hab. Monika Gładoch, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i radca prawny.

Oczekiwania płacowe i przekwalifikowanie się

W lipcu 2020 odsetek osób spodziewających się podwyżki spadł o 15,5 proc. w stosunku do lutego i wyniósł 43,6 proc.. Autorzy raportu zwracają uwagę, że po raz pierwszy od 2013 roku był niższy od odsetka osób oczekujących utrzymania wynagrodzenia. Jednocześnie o 15,8 proc. zwiększyło się grono liczących na utrzymanie płac (49,3 proc.), co jest najwyższym wzrostem na przestrzeni ostatnich lat. Liczba spodziewających się zmniejszenia dochodów oraz liczba niezdecydowanych pozostała na tym samym poziomie (1,9 proc.).

Na podwyżki liczą pracownicy produkcji i usług. W porównaniu z lutym 2020 r. spadły natomiast oczekiwania pracowników handlu i sektora publicznego. Także osoby na stanowiskach kierowniczych dużo rzadziej spodziewają się podniesienia uposażenia. Najczęściej liczy na to grupa młodszych specjalistów.

Ciekawie wygląda też kwestia zainteresowania potencjalnym przekwalifikowaniem się pracowników. Obecnie 10,2 proc. Polaków bierze pod uwagę zmianę wykonywanego zawodu. To ponad 40 proc. obawiających się utraty pracy i/lub planujących jej zmianę. 59 proc. badanych nie rozważa takiej możliwości. Odsetek zamierzających zmienić zawód (wśród obawiających się straty lub rozważających zmianę pracy) jest znacznie niższy niż dwa lata temu.

W ubiegłym roku było mniej zdecydowanie wyrażających taką chęć, ale wszystkich rozważających przebranżowienie było także więcej. Najczęściej rozważają zmianę zawodu młodzi pracownicy niższego szczebla. Rzadziej dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistów. Wśród zastanawiających się nad przekwalifikowaniem się dużą grupę stanowią pracownicy sektora produkcji i usług.

- Plan zmiany pracy jest najbardziej popularny wśród najmłodszych pracowników – tych samych, którzy jeszcze w 2019 roku mogli dyktować warunki zatrudnienia. Jest to naturalna kolej rzeczy. W obecnym miejscu pracy są jeszcze „tymi młodymi” z najniższą stawką. W kolejnej firmie będą już tymi z doświadczeniem i stażem pracy - wskazuje Karolina Makijewska, ekonomistka z Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej.

W drogę za pracą

Eksperci WS zapytali również o potencjalne plany ruszenia w świat lub w Polskę za lepszą pracą. Okazało się, że prawie 10 proc. badanych osób powyżej 18 roku życia, pracujących, bezrobotnych, uczących się, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych rozważa wyemigrowanie w celach zarobkowych w ciągu najbliższego roku. Zdecydowanie rozważa taki wyjazd ponad 3 proc. badanych. Nie ma natomiast takich planów 87 proc., co stanowi 91 proc. pracujących. Jednocześnie znacząco wzrósł odsetek osób niezdecydowanych, zmalał tych, które stanowczo nie zamierzają podejmować takich kroków.

O wyjeździe za pracą najczęściej myślą mężczyźni w wieku 25-44 lat, z wykształceniem średnim i zawodowym, rzadziej te z wykształceniem wyższym. Znacznie częściej to osoby bezrobotne. Najczęściej rozważa emigrację pokolenie Y. Pokolenie X zdecydowanie nie bierze takiej opcji pod uwagę, z kolei pokolenie Z jest najbardziej niepewne takich decyzji.

TOP pięć krajów do których myślą wyjechać Polacy to: Niemcy (33,1 proc.), Holandia (21,5 proc.),

Wielka Brytania (12,1 proc.), Belgia (8,3 proc.) oraz Norwegia (3,5 proc.).

- Polacy zachowali ostrożny optymizm, co w najbliższych miesiącach będzie pozytywnie wpływać na gospodarkę. Niestety pomiary pod koniec roku pewnie będą zdecydowanie gorsze. Gdyby wyniki badania nastrojów Polaków miały kształtować sytuację gospodarczą, można byłoby przyjąć, że nie grozi nam kryzys, a tylko czasowe spowolnienie. Choć pracownicy zachowują dużą ostrożność w swoich planach zawodowych i raczej zamierzają przeczekać trudny okres, nie obawiają się utraty pracy, a co za tym idzie radykalnego pogorszenia sytuacji materialnej. Powściągliwiej myślą o perspektywach zawodowych, ale nie postrzegają przyszłości w czarnych barwach - podsumowuje wyniki badania dr hab. Jacek Męcina, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, szef Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy i doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.