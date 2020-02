Ogłoszenie o pracę bez banałów i ogólników. Tylko takie może przykuć uwagę kandydata

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, dlatego bardzo ważne jest, jak pracodawca konstruuje ogłoszenie o pracę. Bardzo często to właśnie oferta pracy jest dla kandydata pierwszym kontaktem z firmą. Warto więc o nią zadbać.

– Wrażenie, jakie robi pracodawca, ma znaczenie i często decyduje o tym, czy kandydat ostatecznie zaaplikuje na stanowisko czy nie. Dlatego warto zadbać o to, by to pierwsze wrażenie było dobre i zachęcające do współpracy – mówi Anna Macnar, CEO w HRM Institute.

Niestety w wielu ogłoszeniach pojawiają się banalne sformułowania, np. "możliwości rozwojowe", "atrakcyjne wynagrodzenie", "praca w miłej/przyjaznej atmosferze", "ciekawe benefity". W ten sposób firma nie tylko nie przeciągnie uwagi kandydatów, ale może ich również zniechęcić do aplikowania na dane stanowisko.

Jeśli oferta rozpoczyna się od słów: „poszukujemy zdolnej osoby do młodego, prężnie rozwijającego się zespołu”, to jest spora szansa, że po ich przeczytaniu potencjalny pracownik odrzuci z góry możliwość pracy w danej firmie. Dlaczego? Tego typu sformułowania znajdują się w wielu ogłoszeniach w różnych branżach.

– Te standardowe hasła to zwykle wypełniacze, które pokazują, że firma nie odrobiła pracy domowej – nie zastanowiła się nad tym, co konkretnie znaczą w niej: rozwój, atmosfera czy międzynarodowość. Dobra strategia nie tylko wypełnia tego rodzaju pojęcia indywidualnymi przykładami, ale też tłumaczy je w różny sposób w poszczególnych segmentach grupy docelowej. Tego nie da się zrobić bez rozmów z pracownikami, bez poświęcenia czasu na refleksję, czy rozwój oznacza w konkretnej firmie ciekawe, innowacyjne projekty, czy może wysoki budżet szkoleniowy – komentuje Anna Mikulska, partner w MJCC.

– Oczywiście, te konkrety muszą być także atrakcyjne i ważne z punktu widzenia odbiorcy, nie mogą być po prostu zbędnymi gadżetami. Tak stało się z owocowymi czwartkami, tak często obecnie wyśmiewanymi w mediach społecznościowych. Na pewnym etapie był to ciekawy wyróżnik, ale kiedy firmy masowo wstawiają ten punkt do ogłoszeń, obok ogólnikowych frazesów, stało się to śmieszne i nie wnosi nic do zrozumienia, w jakiej kulturze organizacyjnej będziemy pracować i na jaką ofertę możemy liczyć – dodaje Mikulska.

Ogłoszenie powinno być dopasowane do kandydata, którego firma chce zachęcić do aplikowania. (Fot. Shutterstock)

Atrakcyjne ogłoszenie o pracę

Chociaż uniwersalna recepta na idealne ogłoszenie nie istnieje – każda firma jest inna, a swoją ofertę kieruje do rożnych grup, mających inne oczekiwania – to jednak istnieją elementy, które warto wziąć pod uwagę, tworząc ofertę pracy.

Jak wskazuje Anna Macnar, należy zwrócić uwagę na nazwę stanowiska. Im bardziej skomplikowana albo fantazyjna (np. ninja, evangelist, król, ogarniacz), tym trudniej będzie kandydatowi odnaleźć takie ogłoszenie. Prosta i jasna nazwa stanowiska ułatwia komunikację z kandydatem.

Kolejny krok to tworzenie leadu ogłoszenia. – W tym miejscu zamiast opisu firmy typu "powstaliśmy w 1925 roku...", "jesteśmy największym dostawcą produktu…", "mamy tylu pracowników, tyle oddziałów" itp., warto stworzyć krótkie, dwu-trzyzdaniowe wyjaśnienie: dlaczego warto dla nas pracować? Dlaczego ta firma, a nie inna? To jest miejsce na zainteresowanie kandydata naszą spółką. Jeśli chcemy opowiedzieć o firmie więcej, zróbmy to na końcu ogłoszenia albo na stronie internetowej w zakładce "kariera" – podkreśla Macnar.

Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę podczas tworzenia atrakcyjnej oferty pracy, to grupa targetowa. Ogłoszenie powinno być dopasowane do kandydata, którego firma chce zachęcić do aplikowania. Ważna jest zatem znajomość jego oczekiwań.

– Przykładowo specjaliści IT i inżynierowie chcą poznać konkrety już w ogłoszeniu (w jakich technologiach będą pracować, jakie będą systemy, jaki sprzęt), z kolei pracownicy fizyczni chcą znać stawki, system zmian w pracy czy warunki pracy – wyjaśnia Anna Macnar.

Istotny jest także język ogłoszenia. Trzeba znaleźć sposób, aby przekazać ważne informacje, jednocześnie unikając powtarzających się banałów.

– Z jednej strony informacja o „atrakcyjnym wynagrodzeniu” i „przyjaznej atmosferze” jest ważna dla większości polskich kandydatów, z drugiej strony wiele firm oferuje te atrybuty marki w ogłoszeniach. Jak więc się wyróżnić? Warto poszukać „zamienników” tych sformułowań, identyfikując w firmie wewnętrznie, co dla pracowników oznacza np. dobra atmosfera albo oferta rozwojowa. Skojarzenia stworzone wewnątrz firmy mają większą moc niż typowa copywriterska praca i stają się wyróżnikami firmy – ocenia Anna Macnar.

Rekruterzy muszą znaleźć sposób, aby przekazać ważne informacje, jednocześnie unikając powtarzających się banałów. (Fot. Shutterstock)

Konkret i widełki płacowe

O tym, jak ważne są konkrety w ogłoszeniu, mówi także Krystyna Kacperska z firmy HRK. Jak zaznacza, rekruterzy powinny zadbać o to, by było ono atrakcyjne, dobrze skonstruowane i zawierało jak największą liczbę informacji o danym stanowisku pracy.

– Wbrew teoriom mówiącym o przewadze grafiki nad treścią, kandydaci największą uwagę zwracają na jasny i konkretny przekaz. Liczą się dla nich szczegółowo przedstawione oczekiwania względem kandydata oraz zakres obowiązków. Standardowe slogany mogą być niezrozumiane – mówi Krystyna Kacperska.

– Bardzo doceniane, choć wciąż rzadko spotykane, są widełki płacowe. Dobrym pomysłem jest także wypisanie zadań w przyszłej pracy lub opisanie, jak wygląda dzień z życia pracownika na oferowanym stanowisku – dodaje ekspert HRK.

Tymczasem jawność wysokości wynagrodzeń to w Polsce nadal temat tabu. Z badania Hays Poland „(Nie)jawne oferowane wynagrodzenie. Przyszłość rynku pracy” wynika, że zaledwie 18 proc. firm w Polsce zamieszcza informację o zakresie oferowanego wynagrodzenia przynajmniej w części publikowanych ogłoszeń rekrutacyjnych.

Pracodawca może się wyróżnić również za pomocą benefitów. Warto jednak je wymienić i podać konkretne atuty firmy, zamiast pisać ogólnikowo „atrakcyjne benefity”.

– Choć karta multisport czy opieka medyczna najczęściej nie są głównymi czynnikami decydującymi o złożeniu aplikacji do firmy, to benefity wciąż są dla kandydatów ważne. W ogłoszeniu można stworzyć z nich osobną sekcję i przedstawić je ikonograficznie – takie ogłoszenia są dla kandydatów bardziej atrakcyjne i chętniej na nie aplikują. Można pomyśleć o benefitach szerzej, nie tylko o tych standardowych: dobra kawa, atrakcyjne biuro z widokiem, pożyczka niskooprocentowana, dzień na wolontariat mogą być dla kandydata interesujące. Nie jest prawdą, że wszyscy pracodawcy mają podstawowe benefity w firmie, więc warto je umieścić w ogłoszeniu – ocenia Anna Macnar.

Dla kandydatów istotna jest także długość ogłoszenia o pracę. Powinno być ono zwięzłe i niezbyt długie. Trzy lub cztery strony A4 tekstu to zdecydowanie zbyt długi materiał i jest ryzyko, że osoba szukająca nowej pracy go nie przeczyta.

– W ogłoszeniu powinny znaleźć się najważniejsze elementy, a więcej o firmie i ofercie będzie można opowiedzieć podczas spotkania rekrutacyjnego – dodaje ekspert HRM Institute.

Pracodawca może również podkreślić w ogłoszeniu, jak będzie przebiegał proces rekrutacji na dane stanowisko. Przedstawienie etapów takiego procesu będzie ważne dla kandydata.

– Dzięki temu ten może się uzbroić w cierpliwość, jeśli proces jest długi, ale stanowisko i firma na tyle atrakcyjne, że uzna, iż warto poczekać. Brak informacji o procesie rekrutacji może spowodować, że ucieknie nam wartościowy kandydat, który przecież szuka pracy najczęściej w więcej niż jednym miejscu, a może konkurencja ma krótszy proces – wskazuje Macnar.

Na końcu ogłoszenia warto dołączyć dowody, które mogą potwierdzić, że przedstawiona oferta jest prawdziwa. Jak wyjaśnia Anna Macnar, może być to wypowiedź pracownika ze zdjęciem, wideo pokazujące biuro, EVP (employee value proposition – unikalne wartości pracodawcy) czy dział, do którego osoba dołączy. Dodatkowo można pokazać tutaj certyfikaty, jeśli firma je posiada, a także dobre pozycje w rankingach atrakcyjnych pracodawców bądź etycznych firm.

Kandydaci mówią "sprawdzam"

Warto pamiętać, że doświadczenia kandydata i pracownika powinny być spójne na wszystkich etapach kontaktu z firmą. To zdaniem Anny Mikulskiej recepta na brak rozczarowań. Obietnice z procesu rekrutacji trzeba spełnić po zatrudnieniu, w przeciwnym wypadku firma skończy z wysoką rotacją i brakiem zaangażowania.

– Sam proces rekrutacji to zwykle pierwszy punkt styku z żywym człowiekiem z organizacji i dlatego warto inwestować również w przygotowanie rekruterów (także merytoryczne, w obszarze, do którego rekrutują), przemyślane warunki do prowadzenia procesu i jego sprawny przebieg. Kluczem jest tutaj najczęściej dobra współpraca z menedżerami zatrudniającymi – to oni określają oczekiwania, to do nich najczęściej należy ostateczna decyzja (czyli de facto od nich zależy, jak długo potrwa rekrutacja). Sama marka personalna konkretnego rekrutera czy marka działu HR może dodatkowo pomóc – najlepsi budują relacje, cieszą się zaufaniem, bywają polecani w konkretnej branży. To może przeważyć szalę w przypadku niezdecydowanych kandydatów – komentuje Anna Mikulska.

Według badania Universum, młodzi kandydaci, np. studenci, sprawdzają pracodawcę średnio w pięciu kanałach komunikacji. Pytają o opinię kolegów, rodzinę, sprawdzają stronę www firmy, zakładkę pracodawcy, czytają przewodniki drukowane. Podobnie jest w przypadku osób z doświadczeniem zawodowym.

- Według naszego badania "Wymarzony pracodawca dla profesjonalisty" informacje poszukiwane są w kilku kanałach, a najbardziej wiarygodni są pracownicy firmy – dodaje Anna Macnar.