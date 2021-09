Oglądaj rozgrywki Counter Strike i ustrzel pracę

Pracuj.pl zostało partnerem jesiennych rozgrywek Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) w ramach Polskiej Ligi Esportowej. Co czwartek po godz. 20 podczas zawodów wyświetlane będą na żywo oferty pracy w IT dostępne na Pracuj.pl, opatrzone komentarzami prowadzących i specjalnymi linkami (rozgrywki ruszyły 22 września). Oferty prezentowane będą całą jesień.

km

km • 28 wrz 2021 19:00





Podczas zawodów wyświetlane będą na żywo oferty pracy w IT dostępne na Pracuj.pl (fot. Shutterstock)

Serwis Pracuj.pl jest partnerem Polskiej Ligi Esportowej od dwóch lat. W tegorocznej, jesiennej edycji zawodów serwis został Oficjalnym Dostawcą PGE Dywizji Mistrzowskiej oraz Lotto Dywizji Profesjonalnej w CS:GO – najważniejszych tego typu rozgrywek w Polsce.

Mecze będą transmitowane na żywo na kanale Polsat Games, a także jego profilach na YouTube i Twitchu. W najnowszej edycji zawodów, obserwatorzy rozgrywek w każdy czwartek po godzinie 20:00 będą mogli zapoznać się z wybranymi ogłoszeniami z branży IT zamieszczonymi w serwisie it.pracuj.pl. Każde promowane ogłoszenie zostanie przedstawione na żywo przez komentatorów w studio, a używając komendy „!pracuj” uczestnicy uzyskają dedykowany link do serwisu. Oferty pracy w IT będą widoczne w każdy czwartek od 23 września do 4 grudnia 2021 r.

