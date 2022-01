Oferty pracy zalewają rynek. Wyróżniają się dwie branże

W grudniu 2021 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 236 tys. nowych ofert pracy. To o 34 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z badania Grant Thornton i firmy Element.

Kolejny miesiąc z rzędu z rynku pracy płyną optymistyczne wieści. Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, liczba nowych ogłoszeń o pracę utrzymuje się na wysokim poziomie. W grudniu 2021 roku pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych 236 tys. nowych ofert. To o 34 proc. wyższy wynik niż w grudniu 2020 roku oraz – co jeszcze bardziej cieszy – o 12 proc. wyższy niż w grudniu 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– To kolejna edycja naszego raportu, która daje nam powody do optymizmu i napawa dumą z polskich pracodawców. Jak wynika bowiem z naszej analizy, przez ostatnie siedem miesięcy liczba nowych ofert pracy osiąga rekordowe wyniki i jest nawet wyższa niż przed pandemią. W pierwszych miesiącach walki z koronawirusem trudno było sobie wyobrazić tak pozytywny scenariusz. Jednak te dane pokazują, że rodzimi pracodawcy w brawurowy sposób potrafili poradzić sobie ze skutkami pandemii i rozwijają się w jeszcze szybszym tempie niż przed jej wybuchem. Te wyniki to także dobry prognostyk na przyszłość, dlatego jestem przekonana, że polska gospodarka jest na tyle silna, że będzie w stanie skutecznie uporać się z kolejnymi falami koronawirusa – komentuje wyniki badania Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Dobrą sytuację na rynku pracy potwierdzają dane "Raportu płacowego 2022" przygotowanego przez firmę doradczą Hays Poland. Okazuje się, że aż 95 proc. pracodawców przewiduje, że w 2022 będzie prowadzić rekrutacje. Z raportu wynika jednak, że najczęściej wskazywanym przez pracodawców powodem zaplanowanych rekrutacji jest rozwój biznesu i konieczność pozyskania nowych pracowników, często posiadających unikatowe kompetencje. Na drugim miejscu (33 proc. wskazań) pojawiła się jednak potrzeba znalezienia zastępstwa za pracowników, którzy zdecydują się odejść, a na trzecim (9 proc.) zmiany strukturalne. Procesy rekrutacyjne przewidziane na 2022 rok często nie będą zatem powiązane ze zwiększeniem zatrudnienia, lecz naturalną rotacją pracowników oraz zmianą potrzeb kompetencyjnych organizacji.

Kogo szukają pracodawcy?

W grudniu 2021 roku największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano wśród zawodów prawniczych (o 108 proc. rok do roku). Niemal o 300 proc. wzrosło zapotrzebowanie na aplikantów radcowskich/adwokackich. Poszukiwani są także specjaliści ds. ochrony danych osobowych (wzrost o 210 proc.).

Źródło: Element i Grant Thornton

Wzmożone zainteresowanie obserwujemy również wśród specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi – odnotowujemy wzrost liczby ofert pracy o 59 proc. Najczęściej rekruterzy poszukują HR Business Partnerów – liczba ogłoszeń skierowanych do nich zwiększyła się o 86 proc.

Na celowniku rekruterów są również specjaliści ds. HR (wzrost o 63 proc.) oraz specjaliści ds. kadr i płac (wzrost o 58 proc.).

Źródło: Element i Grant Thornton

– Na przestrzeni ostatnich miesięcy wyraźnie widać duży popyt na nowych pracowników i dotyczy to niemal każdej profesji. Jak pokazują grudniowe dane, w ostatnim miesiącu w zasadzie nie było branży, w której popyt na pracowników byłby niższy niż rok wcześniej. Oczywiście tak duże zapotrzebowanie na pracowników jest też wyzwaniem dla pracodawców, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Muszą się też liczyć z coraz większą presją płacową. Jednak z punktu widzenia makroekonomicznego duża liczba ofert pracy jest z pewnością objawem dużej dynamiki rozwoju gospodarczego. W nowy rok możemy wejść zatem z optymizmem, jeśli chodzi o polski rynek pracy – wydaje się on na tyle silny, że jest w stanie wyjść obronną ręką z kolejnych wstrząsów wywołanych pandemią – komentuje wyniki raportu Maciej Michalewski, CEO firmy Element.

Gdzie najłatwiej znaleźć pracę?

W grudniu 2021 roku w Warszawie opublikowano 32,6 tys. ofert pracy (66 proc. więcej niż rok temu). Za stolicą Polski zawsze znajduje się Kraków (15,8 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 87 proc. rok do roku) oraz Wrocław (9,1 tys. ogłoszeń, wzrost rok do roku o 49 proc.).

Z raportu wynika również, że w największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 10,7 ofert pracy (wobec 7,1 rok temu). W grudniu 2021 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków - 20,3 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 18,2 ofert na tysiąc mieszkańców. Nadal najgorzej wypada Poznań – w grudniu wskaźnik ten wyniósł tylko 3,7.

Walka o pracowników

Z raportu Hays Poland wynika, że pracodawcy mają świadomość, iż realizacja ich planów zatrudnienia może być niezwykle trudna. Wyzwań rekrutacyjnych spodziewa się aż 74 proc. z nich, co jest wynikiem o 34 pkt. proc. wyższym od poziomu uzyskanego w badaniu przeprowadzonym pod koniec 2020 roku. Trudności będą podyktowane szybkim odbudowaniem rynku pracy po pandemii oraz rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników, którzy coraz częściej mogą wybierać najlepszą spośród kilku ofert.

Andzej Korkus, prezes EWL, przekonany jest, że zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie na rynku pracy, tylko pogłębią problem pozyskiwania pracowników.

– Trend hybrydowych modeli pracy tylko go pogłębił, wakaty przestały być bowiem związane z lokalnym rynkiem pracy, a stały się globalne. Teraz o pracowników, o których wcześniej konkurowały tylko firmy związane z globalnym rynkiem, walczą firmy z całego świata. By wykorzystać wszystkie możliwości z tym związane, musimy zacząć korzystać z globalnych zasobów – zarówno w branży IT, jak i outsourcingu usług oraz działaniach back office – wskazuje Korkus.

Czytaj więcej: Specjaliści radzą, jak wygrać walkę o pracowników

Również Piotr Wielgomas, prezes Bigramu, podkreśla, że silnie odczuwanym przez rynek zjawiskiem jest wojna o talenty, która nabiera na sile. Do tego trzeba dodać najsilniejszy od lat rynek pracownika.

– Widoczny boom biznesowy, połączony ze zwiększoną liczbą nowych inwestycji i wchodzeniem kolejnych firm do Polski, powoduje, że mamy rekordowe ilości nowych ofert pracy. Jawnych i niejawnych. To skutkuje naturalną konkurencją na rynku pracy, czyli przykładaniem dużej wagi do jakości i skuteczności procesów rekrutacji, atrakcyjnej polityki employer branding oraz kreatywności w ściąganiu talentów – wskazuje Wielgomas.