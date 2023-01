Ofert pracy przybywa, pensje wciąż rosną. Kto wybrał tę branżę, teraz śpi spokojnie

Od stycznia do końca marca 2023 roku specjaliści branży IT mogą liczyć na nowe oferty pracy (Fot. Danial Idgery/Unsplash)

Dane płynące z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wskazują, że od stycznia do końca marca 2023 roku specjaliści branży IT mogą liczyć na nowe oferty pracy. Plany rekrutacyjne pracodawców są bowiem optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi +3 proc. Jest to wynik mniejszy o 4 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym, jednak analizując dane rok do roku, można zauważyć dużo większy spadek na poziomie 41 punktów procentowych.

- Mniejsza liczba ofert pod koniec czwartego kwartału 2022 roku była efektem spowolnienia gospodarczego, które kładzie się cieniem na wiele sektorów. Globalna sytuacja ekonomiczna nie jest aktualnie najbardziej optymistyczna, choć widać pewne symptomy jej poprawy płynące z Azji i tamtejszych silnych, dużych gospodarek Chin i Indii. Wojna w Europie, jej skutki dla rynku energii niestety odbijają się na każdej branży, w tym również IT – dodaje.

111 tysięcy ofert pracy kierowanych do specjalistów branży IT

Według danych Job Market Insights, w ostatnim kwartale 2022 roku w polskiej sieci ukazało się ponad 111 tysięcy ofert pracy kierowanych do specjalistów branży IT. Miesiącem, w którym kandydaci mogli liczyć na najwięcej możliwości, był październik z liczbą ponad 57 tysięcy ogłoszeń. Najwięcej pracowników poszukiwały firmy z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

Na najwięcej ofert pracy mogli liczyć kandydaci starający się o stanowisko Java Developera, DevOps Engineera, Frontend Developera. Zdaniem dyrektora Experis, trend zapotrzebowania wśród organizacji na tych specjalistów ustabilizował się i pozostanie w tej formie jeszcze przez jakiś czas.

– Dane te są zbieżne z potrzebami organizacji dotyczącymi rozwoju w obszarach angażujących właśnie tego typu specjalistów. Na rynku pracy pojawi się również więcej ofert kierowanych do osób zajmujących się „data engineeringiem”. Organizacje zdają sobie sprawę z tego, że bez właściwego wykorzystania ogromnych zbiorów danych, jakimi dysponują, nie będą w stanie z sukcesem konkurować na coraz bardziej wymagającym runku. Presję płacową w branży IT, bardziej niż konkurencja i walka o kandydatów, podbija aktualna sytuacja ekonomiczna, a dokładnie wysoka inflacja. Specjaliści z branży IT, mając na uwadze, że czasy są mimo wszystko mniej pewne niż jeszcze parę miesięcy temu, zamiast decydować się na polepszenie swojego statusu ekonomicznego poprzez zmianę pracy, otwierają rozmowy w aktualnym miejscu zatrudnienia – mówi Adam Wojtaszek.

Również dane serwisu Pracuj.pl potwierdzają, że popyt na specjalistów IT nie słabnie. To do nich kierowano w minionym roku aż 25 proc. ogłoszeń, czyli blisko 280 tysięcy. Na wynik ten złożyły się oferty pracy dla specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16 proc. wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (9 proc.). Ten wynik potwierdza wzmocnienie pozycji ekspertów od technologii na liście najbardziej pożądanych pracowników. Podkreśla także rosnącą rolę kompetencji cyfrowych w oczekiwaniach pracodawców.

IT w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA)

Plany pracodawców na pierwszy kwartał 2023 roku w branży IT regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są bardziej optymistyczne niż prognozy odnoszące się do polskiego rynku pracy.

Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze na I kwartał 2023 roku wynosi bowiem +27 proc. Zwolnienia deklaruje 16 proc. organizacji, a 4 na 10 firm (43 proc.) planuje nowe rekrutacje. Niemal tyle samo pracodawców (39 proc.) chce pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.

IT pozostaje niezwykle mobilnym sektorem, bez granic

Niezmiennie sektor IT pozostaje niezwykle mobilnym, a pandemia była swego rodzaju katalizatorem zmian, udowodniła, że jest to branża globalna, w naturalny sposób ponadgraniczna.

- Jeśli chodzi o zainteresowanie specjalistami z Polski, najprościej byłoby powiedzieć, że jest ono aktualnie wszędzie i niezmiennie duże. Warto dodać, że talenty z Polski w krajach Europy oraz za Atlantykiem mają wypracowaną swego rodzaju markę. Natomiast z racji logistyki stanowią najbardziej naturalny zasób talentów dla krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii - komentuje Adam Wojtaszek.

Wojtaszek zwraca uwagę na fakt, że otwartość specjalistów IT na zmiany pracy nieznacznie osłabła jako efekt niepewności, która wkradła się również w szeregi kandydatów tego obszaru.

- Niemniej nadal są oni relatywnie bardziej skorzy do poszukiwań nowego miejsca pracy, niż kształtuje się to w innych sektorach. Zmienia się tutaj motywacja, wśród kandydatów pojawiają się aspekty pozapłacowe, takie jak atmosfera w pracy, a coraz częściej również pozycja i podejście firmy do zagadnień z obszaru ESG. Rośnie nasza świadomość w tym zakresie, śmiem twierdzić, że w branży IT nawet szybciej niż średnia dla całego rynku. Proporcje dotyczące modelu współpracy pozostają niezachwiane, głównie jest to B2B, może z lekkim wzrostem zainteresowania umową o pracę z racji identyfikowanych ryzyk. Trudno jednak powiedzieć, czy ten trend się utrzyma, gdy sytuacja się unormuje, a ryzyka z nią związane znikną bądź zostaną oswojone – podsumowuje Adam Wojtaszek.

Pięciocyfrowe wypłaty i czterocyfrowe podwyżki w IT

Branża IT należy także do najlepiej wynagradzanych w Polsce. Jak wynika z raportu Just Join IT, w 2022 r. tylko juniorzy nie mogli liczyć na średnie wynagrodzenie powyżej 10 tys. zł/mies., choć i tak ich pensje wzrosły w porównaniu do 2021 o odpowiednio 1040 zł na umowę o pracę (15,9 proc.) i 1239 zł na B2B (działalność gospodarcza - red.) (16,5 proc.).

Zarobki midów kształtowały się na średnim poziomie 14 527 zł/mies. na umowie o pracę (wzrost o 24,6 proc.) i 16 690 zł (wzrost o 18,3 proc.) przy samozatrudnieniu. Oznacza to, że względem 2021 r., w 2022 mogli oni zarobić o ponad 2,5 tys. zł więcej.

Największe wzrosty i przekroczenie bariery 20 tys. zł zanotowali seniorzy. W przypadku umowy o pracę ich średnie wynagrodzenie wzrosło o 28,3 proc., czyli ponad 4,5 tys. zł. Na B2B to wzrost odpowiednio o 25,1 proc. i 4,8 tys. zł.

