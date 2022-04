Ofert pracy przybywa jak grzybów po deszczu. Mamy kolejny rekord

W marcu 2022 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w internecie 360 tys. nowych ofert pracy - to najwięcej w trzyletniej historii badania prowadzonego przez firmy Grant Thornton i Element. To aż o 30 proc. więcej niż przed rokiem i o 55 proc. więcej niż dwa lata temu.

Łącznie w marcu 2022 roku aktywnych było w sieci 681,5 tys. ofert pracy (Fot. Shutterstock)

Łącznie w marcu 2022 roku w sieci aktywnych było 681,5 tys. ofert pracy.

Od początku pandemii Poznań notuje najniższą liczbę nowych ofert pracy wśród największych polskich miast. I niemal za każdym razem na przedostatniej pozycji towarzyszą mu Katowice.

W marcu 2022 roku największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku odnotowano wśród zawodów z branży IT (o 100 proc. więcej niż w marcu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z HR i rekrutacją (o 57 proc.).

Według najnowszej edycji raportu firmy Grant Thornton i systemu rekrutacyjnego Element „Oferty pracy w Polsce” w marcu 2022 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowanych zostało 360 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To najwyższy wynik w trzyletniej historii badania – o 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 55 proc. wyższy niż dwa lata temu, kiedy rozpoczynała się pandemia.

Jak zaznaczają autorzy badania, wynik ten potwierdza przedstawianą od kilku edycji raportu tezę, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty wywołane koronawirusem, ale zrobił to wręcz z silną nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie znacznie wyższy niż przed pandemią.

Ofert pracy coraz więcej

Łącznie w marcu 2022 roku aktywnych było w sieci 681,5 tys. ofert pracy (nie tylko tych opublikowanych w marcu, ale też w poprzednich miesiącach, a nadal aktualnych i dostępnych dla kandydatów). Oznacza to wzrost o 93 tys. w porównaniu z lutym. Wzrost ten wynika prawdopodobnie z wysypu ofert pracy sezonowej, np. w budownictwie, przetwórstwie spożywczym czy gastronomii.

Tak bogata oferta ofert pracy w Polsce to przede wszystkim dobra wiadomość dla osób, które szukają w Polsce schronienia przed wojną na Ukrainie. Do 5 kwietnia PESEL (uprawniający do legalnej pracy) od polskiego państwa otrzymało 352,7 tys. osób w wieku produkcyjnym, czyli 18-65 lat. Teoretycznie nawet jeśli wszystkie te osoby podjęłyby pracę - co jest często trudne, ponieważ wiele z nich to matki mające pod opieką małe dzieci - zapełniłyby jedynie połowę wakatów na polskim rynku pracy.

- Pomimo pandemii, a teraz także wojny na Ukrainie, polski rynek pracy pozostaje bardzo silny. Pracodawcy nadal są aktywni – chętnie poszukują pracowników do swoich zespołów i robią to nie tylko częściej niż przed rokiem, ale też częściej niż dwa lata temu, a więc przed pandemią. Silne odbicie rynku pracy widoczne w całym 2021 roku jest kontynuowane i marzec – a więc wysoka inflacja i wojna – nie zmienił tego obrazu. Oczywiście przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się z wyzwaniami, jakie niosą wysokie ceny, wysokie stopy procentowe i ogólny wzrost niepewności gospodarczej, jednak wydaje się, że pozostają optymistami, a ich firmy są przygotowane na przetrwanie ewentualnych trudności. Skoro poradzili sobie z szokami, jakimi były globalne lockdowny w czasie pandemii, mrożenie całych branż i zrywanie łańcuchów dostaw, wierzę, że z nowymi wyzwaniami również sobie spokojnie poradzą - komentuje wyniki badania Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton. Również z „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service wynika, że firmy mają ambitne plany rekrutacyjne. Zatrudnianie nowych osób planuje 24 proc. pracodawców. Im większa firma, tym więcej rekrutacji – wśród najmniejszych szukanie pracowników planuje 16 proc., średnich 20 proc., a największych - aż 35 proc. Gdzie jest praca? Z raportu Grant Thornton i Element wynika, że od początku pandemii Poznań notuje najniższą liczbę nowych ofert pracy wśród największych polskich miast. I niemal zawsze na przedostatniej pozycji towarzyszą mu Katowice. Nie inaczej było w marcu 2022 roku – w Poznaniu pojawiło się zaledwie 2,7 tys. nowych ogłoszeń o pracę (o 0,5 tys. więcej niż w analogicznym okresie rok temu), a w Katowicach – tylko 3,7 tys. ogłoszeń (o 1,2 tys. więcej niż w marcu 2021 roku). Najlepiej pod względem liczby aktywnych ofert pracy radzi sobie Warszawa. W marcu 2022 roku, w stolicy opublikowano aż 44,8 tys. ofert pracy (41 proc. więcej niż rok temu). Źródło: Grant Thornton i Element - Marzec 2022 roku był kolejnym miesiącem, w którym wyraźnie widać silny popyt na nowych pracowników i dotyczy to niemal każdej badanej przez nas profesji. Po pierwsze, to bardzo dobrze świadczy o kondycji polskich firm – niezależnie od wojny na Ukrainie i wysokiej inflacji, przedsiębiorcy i menedżerowie pozostają optymistami i zamierzają dalej rozwijać swoje organizacje. Właściwie nie ma grup zawodowych ani miast, w których dynamiki ofert pracy nie byłyby wyraźnie dodatnie w ujęciu rocznym. Po drugie, mnogość ofert pracy w Polsce to dobra wiadomość dla obywateli Ukrainy uciekających do naszego kraju przez wojną. Być może nie zawsze będą oni w stanie znaleźć pracę w swoim zawodzie, ale z pewnością będą w stanie się tu utrzymać, podejmując – przy najmniej na początku – oferty poniżej swoich kwalifikacji - ocenia wyniki raportu szef firmy Element Maciej Michalewski. Kogo szukają firmy? W marcu 2022 roku największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku odnotowano wśród zawodów z branży IT (o 100 proc. więcej niż w marcu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z HR i rekrutacją (o 57 proc.). Źródło: Grant Thornton i Element Warto przypomnieć wyniki innego raportu przeprowadzonego przez Grant Thornton i Element, który skupiał się na branży HR. Okazuje się, że w 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 92,3 tys. ogłoszeń o pracę dla pracowników obszaru human resources, czyli aż o 49 proc. więcej niż rok wcześniej. Aż 2 098 ogłoszeń dotyczyło rekrutacji na stanowisko IT rekrutera. To wzrost aż o 652 proc. w stosunku do 2020 roku. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: Gdzie mogą znaleźć pracę i na jakie zarobki mogą liczyć HR-owcy?

