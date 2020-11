Ofert pracy powoli przybywa. Kto rekrutuje?

Wbrew rekordowej i ciągle rosnącej liczbie zakażeń oraz ograniczeniom epidemicznym nałożonym głównie na sektory, których działalność oparta na relacjach interpersonalnych, pracodawcy wciąż zatrudniają, choć nie wszędzie. Jakie sektory szukały pracowników w październiku?

Autor:Justyna Koc

• 10 lis 2020 17:30





Ponad połowa obserwowanych wakatów pochodzi z regionów o największej liczbie zakażeń (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w październiku nieoczekiwanie wzrósł.

Wzrost liczby ofert zatrudnienia, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym październiku notujemy we wszystkich województwach.

Ponad połowa obserwowanych wakatów pochodzi z regionów o największej liczbie zakażeń.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w październiku nieoczekiwanie wzrósł (z 220,3 punktu we wrześniu do 242,2 punktu w październiku). Pomimo wysokiego tempa odbudowy w okresie odmrożenia gospodarki wartość wskaźnika nadal jest niższa niż przez okresem epidemii.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, we wrześniu po raz kolejny nie zmieniła się i pozostała na poziomie sprzed miesiąca równym 6,3 proc.

Firmy szukają pracowników

Wbrew rekordowej i ciągle rosnącej liczbie zakażeń oraz ograniczeniom epidemicznym nałożonym głównie na sektory, których działalność oparta na relacjach interpersonalnych, pracodawcy wciąż zatrudniają, choć nie wszędzie. Mimo wszystko reakcja biznesu na drugą falę zakażeń na razie okazała się stosunkowo łagodna.

Spośród pojawiających się zagrożeń, poza drugą falą recesji, możemy wyróżnić możliwy spadek mobilności podaży pracy spowodowany m.in. obawą zakażenia. Może to w konsekwencji przełożyć się m.in. na wydłużenie okresu obsadzenia wakatów. Problem ten jest istotny chociażby z tego powodu, że ponad połowa obserwowanych wakatów pochodzi z regionów o największej liczbie zakażeń.

Oferty pracy w październiku

Jak wynika z Barometru Ofert Pracy, wzrost liczby ofert zatrudnienia, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym październiku notujemy we wszystkich województwach. Najwięcej ofert pracy w skali miesiąca napłynęło do woj. dolnośląskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, zaś najmniej do lubuskiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Spośród szerokich grup ofert pracy, w październiku notujemy same wzrosty. Najwięcej ofert zatrudnienia napłynęło dla przedstawicieli prac fizycznych i prostych oraz zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych. Najmniej wakatów z kolei odnotowano w grupie zawodów społecznych i prawnych. Nauki społeczne i prawne Liczba ofert zatrudnienia skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych, w październiku wzrosła w większości kategorii. Najwięcej ofert pracy w skali miesiąca napłynęło do kategorii zawodów związanych z zasobami ludzkimi, kontrolą jakości oraz branżą bankową. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kategoria dot. pracy w jednostkach prawnych, w przypadku której liczba ofert powoli wzrasta od maja 2020 r. Spadek liczby wakatów obserwujemy przede wszystkim w branży nieruchomości oraz kategorii ofert związanych z pracą w call center. Mimo pojedynczych wzrostów, w ostatnich kilku miesiącach oraz wysokiego tempa odbudowy w pierwszych miesiącach po odmrożeniu gospodarki, ogólny poziom wakatów w poszczególnych kategoriach wciąż pozostaje na poziomie niższym niż na początku roku. Z punktu widzenia przyszłych wzrostów, najbardziej obiecująco wygląda obecnie kategoria ofert związanych z marketingiem, sektorem publicznym oraz działach przedsiębiorstw ds. zakupów firmowych. Praca dla inżyniera Wśród grupy obejmującej oferty pracy dla przedstawicieli zawodów przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych, w październiku notujemy solidne wzrosty we wszystkich kategoriach za wyjątkiem branży energetycznej oraz BHP i ochrony środowiska. Najwięcej ofert napłynęło dla sektora IT (zarówno stanowiska administracyjne jak również programistyczne), badań i rozwoju oraz e-commerce. Wbrew pojedynczym wzrostom, ogólna sytuacja panująca w grupie nadal pozostaje niejednoznaczna. Z jednej strony są kategorie wyraźnie wzrostowe. W relacji do stycznia 2020 r. wzrost obserwujemy w przypadku IT – przede wszystkim e-commerce, następnie programowanie, a kolejno administracja, a także w badaniach. Wzrost ten był spowodowany w głównej mierze specyfiką szoku spowodowanego lockdownem. Przyczyniło się do niego nasilenie zainteresowania zakupami online, spowodowane restrykcją nałożoną na tradycyjne zakupy, zaś potrzeba obsługi platform i serwisów internetowych przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na pracowników IT. Z drugiej strony, w pozostałych kategoriach ofert notujemy już mniej ofert niż na początku roku. Z punktu widzenia trwalszych tendencji rozwojowych, atrakcyjnymi wciąż pozostają zawody związane z badaniami, BHP i ochroną środowiska oraz branżą budowlaną i e-commerce. Usługi i logistyka W zawodach usługowych w październiku spadek liczby ofert zatrudnienia odnotowano głównie w branży hotelarskiej. Spadek ten spowodowany nowymi ograniczeniami epidemicznymi. Najwięcej ofert pracy w skali miesiąca napłynęło zaś z szeroko pojętej logistyki, branży spedycyjnej, która ostatnio mocno ograniczała wakaty oraz medialnej. Spośród determinantów wzrostu w tak trudnych czasach możemy wyróżnić wzrost sprzedaży internetowej. Branża edukacyjna zmniejszała liczbę ofert z powodu masowego odwoływania tradycyjnych szkoleń. Dużych spadków udało się uniknąć głównie dzięki przejściu w tryb online, o czym świadczy chociażby znaczny wzrost liczby wyszukiwanych kursów i szkoleń zdalnych w wyszukiwarkach internetowych. Pod względem przyszłych wzrostów, najbardziej perspektywicznie obecnie wygląda sytuacja w branży zdrowotnej. W tej kategorii notujemy wyraźne tendencje wzrostowe i spodziewamy się dalszych wzrostów. Wsparcie dla biznesu Oprócz negatywnych wiadomości dla polskiej gospodarki można wyróżnić także te pozytywne. Po pierwsze, od października przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą liczyć na wsparcie z Tarczy 5.0. Po drugie, zamknięci na przymusową kwarantannę przedsiębiorcy z branży hotelarskiej i gastronomicznej, rozrywkowej, zdrowotnej i pozostałych od listopada mogą ubiegnąć o pomoc w ramach kolejnego programu wsparcia gospodarki (Tarcza 6.0). Po trzecie, w samym październiku notujemy wzrost nowych zamówień w przemyśle. Także obiecująco wygląda wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej dla branży finansowej, który ze względu na nadchodzący sezon złożenia sprawozdań finansowych poprawił się. *Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.