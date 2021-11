Ofert pracy oraz więcej. Te miasta królują w zestawieniu

Dobra passa polskiego rynku pracy trwa. Liczba nowych ogłoszeń o pracę utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet lekko rośnie. Najwięcej ofert pracy publikowanych jest w Warszawie oraz Krakowie i Wrocławiu.

Liczba ofert pracy piąty miesiąc z rzędu jest wyższa niż w analogicznym okresie 2019 roku (Fot. Shutterstock)

W październiku 2021 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 324 tys. nowych ofert pracy.

To 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z badania Grant Thornton i firmy Element.

Liczba ofert pracy piąty miesiąc z rzędu jest wyższa niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Autorzy analizy stwierdzają, że pandemiczny kryzys przeszedł już do historii. Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki.

Także najnowsze dane potwierdzają tę tendencję. W październiku 2021 roku pracodawcy opublikowali 324 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 34,8 proc. w porównaniu do października 2020 roku. To także najwyższa dynamika od pięciu miesięcy.

Warto zaznaczyć, że październikowy wynik jest wyższy niż w lipcu (o 17 tys. ofert) i sierpniu (o 7 tys. ofert).

- Większość polskich pracodawców w dobrej formie przetrwało trudny czas lockdownów. Ponownie szybko się rozwijają i tworzą więcej miejsc pracy niż przed pandemią. Warto przypomnieć, że lata 2018 i 2019 to był jeden z najlepszych okresów dla polskiego rynku pracy w historii, z rekordowo niskim bezrobociem, tymczasem obecnie aktywność rekrutacyjna pracodawców w Polsce jest jeszcze wyższa niż wtedy. To oznacza, że pracownikom jest prawdopodobnie statystycznie najłatwiej znaleźć

pracę od początków transformacji. Oczywiście dla pracodawców jest to duży problem, bo powoduje niedobór rąk do pracy i presję kosztową, a to jest istotną barierą w rozwoju. Jednak z punktu widzenia makroekonomicznego duża liczba ofert pracy jest z pewnością objawem dużej dynamiki rozwoju gospodarczego - komentuje wyniki raportu Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Miasta i rynek pracy

Okazuje się też, że sytuacja na rynku pracy wśród 10 badanych aglomeracji nadal najgorsza jest w Poznaniu. To tam publikowanych było najmniej ogłoszeń o pracę, a także notowane były największe spadki w ujęciu rocznym. - Sytuacja nieco zmieniła się w czerwcu 2021 roku, kiedy Poznań opuścił ostatnie miejsce i pod względem liczby ofert wyprzedził Katowice. W lipcu stolica Wielkopolski powróciła jednak na ostatnią pozycję, a sierpień, wrzesień i październik nie przyniosły w tej kwestii zmiany - wskazują autorzy badania. Grafika: GT W Poznaniu w październiku pojawiło się 2,7 tys. nowych ogłoszeń o pracę, a w Katowicach 3,3 tys. Wśród badanych miast od początku pandemii najlepiej pod względem liczby aktywnych ofert pracy najlepiej wypada Warszawa. Tak samo było w październiku 2021 roku, kiedy opublikowano w stolicy 43 tys. ofert pracy (70 proc. więcej niż rok temu), a za stolicą Polski zawsze znajduje się Kraków (21 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 80 proc. rok do roku) i Wrocław (12 tys. ogłoszeń, wzrost rok do roku o 45 proc.). Mniej benefitów Dane z października wskazują, że pracodawcy oferują coraz mniej benefitów. Z raportu wynika, że od kwietnia 2021 roku atrakcyjność ofert pracy utrzymywała się na poziomie 6,3-6,6 benefitów na ofertę. W październiku 2021 roku na jedno ogłoszenie przypadło średnio tylko 6,2 różnego rodzaju zachęt. To spadek o 0,3 w porównaniu z wrześniem 2021 roku oraz najniższy wynik od sześciu ostatnich miesięcy. To również o 0,1 mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku oraz o 0,3 mniej niż we wrześniu 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią. Grafika: GT - Możliwe, że to efekt jesiennego nasilenia się pandemii – pracodawcy wolą zachować ostrożność w oferowaniu przyszłym pracownikom szerokiego wachlarza benefitów, gdyż nie są pewni jak dalej rozwinie się sytuacja i nie chcą inwestować w zbyt duży pakiet zachęt - czytamy w raporcie. Nadal najczęściej oferowaną zachętą były szkolenia, jednak proponowało je o 5 pkt. proc. mniej pracodawców niż jeszcze we wrześniu. Podobny spadek odsetka miał miejsce w przypadku zachęty w postaci wysokiego wynagrodzenia (z 59 proc. we wrześniu na 54 proc. w październiku) oraz

w przypadku lekcji językowych (spadek o 5 pkt. proc. z miesiąca na miesiąc). Mniej pracodawców oferuje teraz przyszłym pracownikom pakiet medyczny – 55 proc. (spadek z 56 proc.), pakiet sportowy – 46 proc. (spadek z 50 proc.) oraz darmowe owoce – spadek z 15 proc. na 13 proc. Z kolei w październikowych ofertach nieco wzrósł odsetek zachęty w postaci pracy zdalnej (z 11 proc. we wrześniu na 13 proc. obecnie), a odsetek elastycznego czasu pracy wyniósł tyle samo co we wrześniu (40 proc.). Mniej wymagań Wraz ze spadkiem liczby zachęt zmniejszyły się też wymagania prawodawców. W październiku pracodawcy stawiali średnio 5,3 wymagań przyszłym pracownikom. To wynik o 0,1 niższy niż w październiku 2020 roku oraz o 0,6 niższy niż wynik z października 2019 roku. Grafika: GT W październiku wykształcenia wymagało za to 50 proc. pracodawców, co stanowi dokładnie taki sam wynik jak w poprzednim miesiącu, a dyspozycyjności aż 40 proc., co stanowi wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do września. - Na obniżoną średnią liczbę wymagań w ofertach pracy składa się zmniejszony odsetek wymagania doświadczenia od kandydatów (z 81 proc. we wrześniu na 72 proc. w październiku) oraz spadek odsetka pracodawców wymagających od przyszłego pracownika znajomości języka obcego (z 34 proc. na 28 proc.) - czytamy w raporcie.

