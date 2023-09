Ofert pracy jest coraz mniej i są coraz mniej atrakcyjne

Autorzy raportu podkreślają, że spadki nadal są niewielkie i mogą mieć charakter krótkotrwały, wynikać przykładowo z zaburzeń sezonowych – złej pogody w sierpniu 2023 roku w porównaniu z sierpniem 2022 roku, co mogło wpłynąć na spadek rok do roku liczby ofert pracy w turystyce. Kolejne miesiące pokażą, czy to jednorazowe potknięcie, czy początek dłuższego trendu.

– Choć sierpniowe wyniki przyniosły spadki dynamiki nowych ofert pracy, to spadki te są nadal na tyle nieznaczne, że nie wyciągałbym z nich alarmujących wniosków. Jeśli spojrzymy na nie z szerszej, kilkuletniej perspektywy, wyraźnie widać, że rok 2023 to na razie rok wyjątkowego spokoju na polskim rynku rekrutacyjnym. Miesięcznie przyrosty nowych ofert pracy oscylują wokół poziomu 290-300 tys. Do rekordowych czasów 2022 roku, kiedy wskaźnik ten sięgał 360 tys., jest więc dość daleko, ale równie daleko jest nam do czasów pandemicznych, kiedy przyrosty sięgały zaledwie 150-200 tys. Ten spokój po latach turbulencji był pracodawcom potrzebny, żeby ustabilizować swoje przedsiębiorstwa do – miejmy nadzieję – czekającego nas kolejnego przyspieszenia – ocenia CEO firmy Element Maciej Michalewski.

Również z danych GUS-u wynika, że popyt na pracę słabnie. Na koniec drugiego kwartału 2023 r. było 113,2 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 1,5 proc. mniej niż na koniec pierwszego kwartału tego roku. Największy spadek w skali roku wystąpił w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Największe spadki ofert pracy widoczne są w branży HR

Z raportu Grant Thornton i firmy Element wynika, że w sierpniu 2023 roku w większości badanych zawodów widoczne były spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym. Największy przypada na branżę HR – pracodawcy opublikowali aż o 35 proc. mniej ofert niż w sierpniu 2022 roku.

– Kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie spada liczba ofert pracy dla HR-owców. Częściowo to tylko efekt statystyczny, tzw. wysokiej bazy (porównujemy się z bardzo wysokimi wynikami sprzed roku), ale to nie tłumaczy wszystkiego. Może to sugerować, że walka o talenty i zadowolenie kadry przestały być priorytetem dla pracodawców, ponieważ nie planują oni w najbliższych latach szybkiego wzrostu pod kątem zatrudnienia – komentuje wyniki badania menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton Monika Łosiewicz.

Warto przypomnieć, że raport „HR-owiec na rynku pracy” przygotowany przez Grant Thornton i Element potwierdza osłabienie popytu na HR-owców. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku na 50 największych portalach z ogłoszeniami o pracę pojawiły się 42 772 skierowane do nich ogłoszenia. To o 39 569 (-48 proc.) ofert mniej niż w I półroczu 2022 roku.

Spadki są widoczne również wśród informatyków (-29 proc.), prawników (-24 proc.) i finansistów (-20 proc.).

Z kolei w zawodach związanych z opieką medyczną oraz pracą fizyczną odnotowaliśmy w sierpniu lekkie wzrosty rok do roku (po 5 proc.).

Źródło: Raport Grant Thornton i Element

Pracodawcy ograniczają benefity. Oferty pracy są mniej atrakcyjne

Pierwsze półrocze 2023 roku cechowało się dużo mniejszą zmiennością atrakcyjności ofert pracy (liczoną liczbą benefitów i zachęt oferowanych pracownikom średnio w jednej ofercie) niż analogiczny okres 2022 roku. Jak jednak wynika z raportu Grant Thornton i Element, dobra passa nie utrzymała się w sierpniu i średnia liczba benefitów na jedną ofertę spadła do 6,4.

Źródło: Raport Grant Thornton i Element

- Mimo że atrakcyjność ofert pracy w sierpniu zaliczyła spadek, to aktualny wynik nadal jest dość wysoki i utrzymuje się w średniej z ostatnich kilku miesięcy – czytamy w raporcie Grant Thornton i Element.

Jakie benefity oferują pracodawcy? W tej kwestii niewiele się zmieniło – od wielu miesięcy pierwsze miejsce zajmują szkolenia. W sierpniu były w 84 proc. ogłoszeń (spadek o 2 pkt proc. względem lipca). Na drugim miejscu znalazły się pakiety medyczne (67 proc. – wzrost z 65 proc. w ubiegłym miesiącu), a na trzecim – obietnica wysokiego wynagrodzenia, którą oferowało 62 proc. pracodawców (wobec 64 proc. w lipcu).

Źródło: Raport Grant Thornton i Element

Jeśli chodzi o dofinansowania do kart sportowych, ten benefit proponowało 57 proc. pracodawców, co stanowi wzrost o 3 pkt proc. względem lipca. Za to ofert pracy z benefitem elastycznego czasu pracy nieco ubyło – z 55 proc. w lipcu do 48 proc. w sierpniu.

- W ostatnim roku oferta benefitowa pracodawców dość wyraźnie się rozrastała. Widać było, że pracodawcy patrzyli sobie nawzajem na ręce i nie chcieli mieć gorszego pakietu pozapłacowego niż konkurenci. W sierpniu ta tendencja uległa przełamaniu i liczba benefitów przypadających na jedną ofertę pracy lekko spadła. Czy to tylko jednorazowy, przypadkowy spadek? A może sytuacja na rynku pracy zaczęła się odwracać i pracodawcy zaczynają nieco bardziej zachowawczo podchodzić do kosztów pracy, w tym tych pozapłacowych? Miejmy nadzieję, że prawdziwy jest ten pierwszy scenariusz, ponieważ gospodarka przyspiesza, inflacja spada i nic nie zapowiada zbliżających się kłopotów. Jednak na dzisiaj nie da się tego jednoznacznie rozstrzygnąć. Odpowiedź przyniosą kolejne miesiące – mówi Magdalena Marcinowska, partner w Grant Thornton.

Wymagania pracodawców maleją. Czego oczekują od kandydatów?

Wraz ze spadkiem atrakcyjności ofert pracy spadły również oczekiwania pracodawców. W sierpniu 2023 roku pracodawcy stawiali średnio 5,5 wymagań przyszłym pracownikom. To o 0,2 mniej niż w lipcu tego roku, kiedy to zanotowano najwyższy wynik od początku badania. Wynik wrócił więc do poziomu z kwietnia tego roku.

Czego oczekują pracodawcy? Na pierwszym miejscu jest odpowiednie doświadczenie – oczekuje go aż 80 proc. pracodawców (spadek o 4 pkt proc. w stosunku do lipca).

Pracodawcy wymagają również odpowiedniego wykształcenia – 41 proc. (spadek z 51 proc. w lipcu) oraz znajomości języka obcego – 40 proc. (wzrost z 38 proc.). Z kolei dyspozycyjności wymaga teraz 38 proc. pracodawców (wobec 39 proc. w lipcu).

Źródło: Raport Grant Thornton i Element

