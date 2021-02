Ofert pracy coraz mniej. To drugi największy spadek w czasie pandemii

Wychodzenie z kryzysu okazuje się trudniejsze, niż można się było spodziewać. Jak wynika z badania Grant Thornton i Element, w styczniu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali aż o 24 proc. mniej ofert pracy niż przed rokiem.

Poznań – to tam notowane są największe spadki liczby ogłoszeń o pracę (Fot. Shutterstock)

Jak wynika z badania Grant Thornton i Element, w styczniu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali 224 tys. nowych ofert pracy, czyli aż o 24,3 proc. mniej niż w styczniu 2020 roku.

To drugi, największy spadek od maja 2020 r.

Wśród 10 aglomeracji przez całą pandemię najgorzej sytuacja wygląda w Poznaniu – to tam notowane są największe spadki liczby ogłoszeń o pracę.

Pierwsza, wiosenna fala pandemii wywołała prawdziwy paraliż pracodawców w Polsce. Jak wynika z danych firmy Element zebranych dla Grant Thornton na bazie 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, w szczytowym momencie, czyli w kwietniu 2020 roku, liczba nowych ofert pracy spadła o ponad 50 proc. rok do roku. Na szczęście, ten wstrząs był krótki i w czerwcu sytuacja zaczęła wyraźnie się poprawiać. W okresie czerwiec-wrzesień roczne spadki ograniczyły się już tylko do około 10-20 proc. Wydawało się, że sytuacja wraca powoli do normy i rynek pracy wychodzi na prostą.

Trudny powrót do "normalności"

Niestety, powrót do stanu sprzed pandemii okazuje się bardzo trudny i od kilku miesięcy trudno dopatrzeć się sygnałów poprawy. W styczniu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali 224 tys. nowych ofert pracy, czyli aż o 24,3 proc. mniej niż w styczniu 2020 roku, co jest drugim największym spadkiem od maja. Być może to tylko jednorazowy słaby wynik, wywołany np. wyjątkowo mroźną zimą, która negatywnie wpłynęła na liczbę ofert pracy w budownictwie, ale na jednoznaczną ocenę sytuacji trzeba będzie poczekać do kolejnych miesięcy.

Źródło: Grant Thornton i Element

- Pandemia nadal trwa i choć pracodawcy przyzwyczaili się z nią żyć, to nie ma się co dziwić, że popyt na pracowników mierzony liczbą nowych ofert pracy nadal nie wrócił do stanu sprzed pandemii. O ile jeszcze latem, kiedy rynek pracy odbudowywał się bardzo szybko, można było mieć nadzieję, że kłopoty były przejściowe, o tyle obecnie raczej podstaw do optymizmu nie ma - mówi Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Wśród 10 aglomeracji przez całą pandemię najgorzej sytuacja wygląda w Poznaniu – to tam notowane są największe spadki liczby ogłoszeń o pracę. W styczniu 2021 roku było ich 1,67 tys. czyli o 52 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Szczecinie czy Krakowie. Tutaj liczba nowych rekrutacji nadal nie wróciła do poziomu sprzed lockdownu, ale różnica jest niewielka – wynosi zaledwie odpowiednio 4 i 9 proc.

Źródło: Grant Thornton i Element - Jeszcze kilka miesięcy temu nasze badanie nastrajało optymistycznie. Dane sugerowały, że początkowy szok, jakim był lockdown dla pracodawców, już dawno minął i sytuacja powoli wraca do normy. Niestety, dane z ostatnich miesięcy pokazują, że poprawa była krótkotrwała i styczniowe wyniki tę diagnozę wzmacniają. Rynek pracy ugrzązł w stagnacji, z liczbą ofert pracy niższą o około 1/5 w stosunku do stanu sprzed pandemii i wygląda na to, że to nasza „nowa normalność”, przynajmniej na jakiś czas - komentuje Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton. Zatrudnienie maleje Również dane GUS pokazują opisywaną tendencję. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost. Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach. Z kolei w styczniu 2021 r. odnotowano niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia o ok. 14,5 tys. etatów (zwykle w styczniu w relacji do grudnia poprzedniego roku był obserwowany wzrost, w tym w styczniu 2020 r. w stosunku do grudnia 2019 odnotowano wzrost o ok. 45 tys. etatów). Czytaj też: Najnowsze dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Wpływ COVID-19 coraz bardziej widoczny - W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano natomiast kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, który w styczniu 2021 był nawet silniejszy niż w grudniu 2020 r. (odpowiednio o 2,0 proc. i o 1,0 proc.). Zmiany te były wynikiem m.in. zakończenia i nieprzedłużania w styczniu 2021 r. umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), zwolnień pracowników, odejść na emeryturę oraz opisanej powyżej weryfikacji klasy wielkości badanych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw wraz z doborem próby jednostek średnich - wyjaśniają analitycy GUS.

