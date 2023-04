Ofert prac przybyło, ale optymizm jest umiarkowany

W przypadku zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych najtrudniejsza sytuacja panuje w zawodach związanych z reklamą i grafiką oraz sprzedażą. Obserwowane w tych kategoriach spadki mają charakter strukturalny.

Liczba ukazujących się na stronach portali rekrutacyjnych ogłoszeń dla tych zawodów ustawicznie maleje od 2018 r. - Skala zatrudnienia sprzedawców jest wprawdzie nadal duża, a ekspansja fiskalna i napływ uchodźców wspierając popyt krajowy zwiększa zapotrzebowanie na sprzedawców, ale sprzedaż internetowa i samoobsługowe kasy fiskalne powoli to zmieniają” - czytamy.

Spadki zauważalne są także w przypadku wakatów na stanowiska związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ogłoszeń dla przedstawicieli tego zawodu jest o połowę mniej niż przed rokiem. Relatywnie duże spadki odnotowano także w call center.

Wyhamowały za to spadki w marketingu, administracji biurowej, finansach i ekonomii oraz nieruchomościach. - Pozytywnie wyróżnić można oferty pracy w pracy dotyczącej zakupów firmowych, gdyż spowolnienie gospodarki nie przyczyniło się do większych spadków w tej kategorii - zauważają autorzy Barometru.

Wzrost w ubiegłym miesiącu odnotowano w przypadku pracy dla prawników.

Nurkują oferty dla programistów, B+R i handlu internetowego

Wyraźniej skutki spowolnienia koniunktury gospodarczej widać wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych. - Wyjątkowo ostro w stosunku do wartości sprzed roku zanurkowała liczba wakatów dla przedstawicieli badań i rozwoju, programistów oraz handlu internetowego. Pandemiczny bardzo dynamiczny rozkwit ofert pracy dla programistów obecnie poddawany jest korekcie spadkowej, a tendencje w internetowych ofertach pracy dla zawodów IT prawdopodobnie powrócą na ścieżkę długofalowego sukcesywnego, a nie gwałtownego wzrostu - napisano w komentarzu do wyników badania.

Mniejszy spadek odnotowano w budownictwie oraz inżynierii. Pozytywnie wyróżnić można kategorie ofert związanych z BHP i ochroną środowiska. W mniejszym stopniu ucierpiały one z powodu spowolnienia gospodarki i jako jedyne w tej grupie zawodów charakteryzują się słabym wzrostem liczby ogłoszeń w I kwartale 2023 roku.

Najlepsza sytuacja pozostaje w administracji teleinformatycznej, w której dekoniunktura przyczyniła się do spadków najpóźniej spośród wszystkich obserwowanych kategorii ofert. W związku z tym liczba publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu dla tego typu pracowników nadal pozostaje znaczna.

Turystyka odbija się od pandemicznych problemów

W zawodach usługowych w I kwartale najlepszą sytuację odnotowano w turystyce. Poza znacznymi fluktuacjami od ponad dwóch lat obserwujemy w tej kategorii sukcesywny wzrost liczby ogłoszeń o zatrudnieniu. Ponadto, liczba wakatów ogłoszonych w marcu 2023 roku wzrosła i była zbliżona do maksimum historycznego, który odnotowano we wrześniu ubiegłego roku.

Stosunkowo dobra sytuacja dotyczy także branży edukacyjnej, którą koniunkturalne spadki nie dotknęły prawie w ogóle. Gorsza koniunktura panuje w logistyce, pomimo długofalowych optymistycznych perspektyw rozwojowych tego sektora w Polsce. Podobna koniunkturalna sytuacja panuje w branży medialnej. Istotna różnica polega na zmianach długofalowych. W branży medialnej od 2019 r. obserwujemy załamanie trendu wzrostowego, po którym za wyłączeniem fluktuacji koniunkturalnych liczba ogłoszeń ustawicznie maleje.

