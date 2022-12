OEX VCC otwiera centrum operacyjne. Planuje rekrutacje

- Wybór Rzeszowa jako kolejnej lokalizacji centrum operacyjnego poprzedziliśmy badaniem potencjału rekrutacyjnego i możliwości pozyskiwania specjalistów do obsługi w języku polskim, ale również w językach obcych. Podobnie jak w przypadku Lublina, gdzie działają już dwa nasze centra, Rzeszów przyciąga wielu studentów, dla których praca w contact center jest atrakcyjna ze względu na elastyczność i możliwość dostosowania grafiku. Oferujemy również wiele szkoleń, które pozwalają szybko poznać specyfikę naszych systemów i technologii – mówi Krzysztof Banaś, Operations & Client Director w VCC.

Wynajęty na centrum operacyjne lokal o powierzchni 330 metrów kwadratowych znajduje się w ścisłym centrum Rzeszowa, w Karowa Office przy ul. Rejtana. Pomieszczenia są odnowione i zaaranżowane na potrzeby contact center.

W planie jest powiększanie rzeszowskiego oddziału oraz rekrutacja kolejnych konsultantów. Aktualnie przygotowano 50 stanowisk operacyjnych.

Voice Contact Center ma również biura w Warszawie, Łodzi, oraz w Lublinie. Wraz z nowo otwartym biurem w Rzeszowie, firma dysponuje 915 stanowiskami contact center i współpracuje z blisko 1500 specjalistami. Od momentu rozpoczęcia pandemii spółka wprowadziła model pracy zdalnej, a potem hybrydowej.

- Praca zdalna była początkowo koniecznością, a później stała się popularną, a często wręcz pożądaną przez konsultantów formą realizacji usług. Wdrożyliśmy takie rozwiązania z powodu pandemii, ale obecnie postrzegamy taki model jako oczekiwany przez pracowników, a jednocześnie wydajny i skuteczny. Zwiększa to również naszą elastyczność i możliwość szybkiego zwiększania skali operacyjnej. Gdy jest to możliwe i akceptowane przez naszych klientów, staramy się taką możliwość zapewniać. Kluczową wartością, jaką kierujemy się we współpracy z naszymi klientami jest jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług, co wymaga wdrożenia odpowiednich standardów pracy zdalnej – tłumaczy Krzysztof Banaś.

