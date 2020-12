Odbudowa rynku pracy i dialogu społecznego. Rok 2021 przyniesie sporo wyzwań

Pracodawcy RP przestrzegają, aby ostrożnie snuć prognozy na rok 2021. Te na rok 2020 stały się nieaktualne już chwilę po ich opublikowaniu. Eksperci nie mają wątpliwości co do jednego - nadchodzący czas będzie trudny, a powrót do normalności będzie wymagać wiele pracy i poświęceń.

Wszystkie prognozy wskazują, że jeszcze w 2021 będziemy obserwować spadki zatrudnienia (Fot. Pixabay)

Jak zauważają Pracodawcy RP, wszystkie prognozy wskazują, że jeszcze w 2021 będziemy obserwować spadki zatrudnienia.

W przyszłym roku będzie widoczne załamanie rynku - wciąż pozostaje wiele wątpliwości dotyczących przyszłości pandemii, a pracownicy rzadziej zmieniają pracę.

Odpływ migrantów zarobkowych, szczególnie z Ukrainy - w 2021 roku to zjawisko może się utrzymać z uwagi na kolejno wprowadzane lockdowny.

Pracodawcy RP przypominają, że prognozy na rok 2020 zdezaktualizowały się w ciągu kilku pierwszych jego tygodni za sprawą wybuchu epidemii koronawirusa. Doprowadziła ona do poważnych perturbacji gospodarczych i społecznych na całym świecie. W przypadku Polski będziemy mieli do czynienia z pierwszym spadkiem PKB od czasów transformacji ustrojowej, a budżet państwa zakłada ponad 80 mld zł deficytu na 2021 r. (budżet na 2020 r., przynajmniej w teorii i na papierze, był zrównoważony, czyli nie zakładał ani deficytu, ani nadwyżki).

Według Pracodawców RP, należy się spodziewać, że część 2021 roku również upłynie pod znakiem koronawirusowych ograniczeń i utrudnień. Wcale nie musi on być łatwiejszy niż roku 2020.

- Oczywiście więcej wiemy o wirusie. Mamy szczepionkę. Przeżyliśmy lockdown, kwarantannę i zamykanie granic. Jesteśmy bogatsi o doświadczenie funkcjonowania w pandemii. Ale wirus mutuje. Pozostaje więc ogromna niepewność. A bałagan w zarządzaniu walką z wirusem tylko tę niepewność potęguje - komentują Pracodawcy RP.

Aby sprostać wyzwaniom roku 2021, w pierwszym rzędzie konieczne jest zaszczepienie jak największej części społeczeństwa. Zdaniem Pracodawców RP to gwarantuje, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej będą luzowane. Ten proces się jednak nie uda, jeśli rządowi i autorytetom społecznym nie uda się wzbudzić poczucia odpowiedzialności społecznej oraz skłonić obywateli do jedności i współpracy.

- Kolejnym istotnym punktem jest sprawna, efektywna absorpcja funduszy europejskich, szczególnie z programu NGEU (Fundusz Odbudowy). Niestety blef z wetowaniem unijnego budżetu opóźnił prace na przygotowaniem się do tego programu. W przyszłym roku więc raczej jego efektów nie zobaczymy. A te fundusze mogłyby istotnie wesprzeć ożywienie gospodarcze - wskazują Pracodawcy RP.

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy w 2021 r. najprawdopodobniej mocno odbije, ale musimy pamiętać, że odbijamy się od dna. Nie jest pewne, czy wrócimy do poziomów przedkryzysowych. - Rozstrzał prognoz wzrostu PKB jest ogromny. Zresztą rewizje prognoz falują od powściągliwości do hurraoptymizmu. Jest wiele prognoz wskazujących, że PKB odbije o mniej niż 3 proc. (tak twierdzą m.in. OECD, IMF, NBP). To scenariusz dużej niepewności w gospodarce, niskich inwestycji i pełzających lockdownów na skutek niskiego stopnia zaszczepienia społeczeństwa. Ale są też prognozy wskazujące na wzrost powyżej 4 proc., a nawet powyżej 5 proc. Prognoza rządowa zakłada wzrost o 4,1 proc. A niektórzy ekonomiści rynkowi nawet powyżej 5 proc. Takie scenariusze muszą zakładać m.in. brak istotnych obostrzeń pandemicznych, co zapewne wymaga powszechnego zaszczepienia społeczeństwa - wskazują Pracodawcy RP. Należy mieć również na względzie, że PKB to tylko wskaźnik statystyczny. Sytuację ekonomiczną należy oceniać kompleksowo. W poszczególnych branżach będzie ona bardzo zróżnicowana. Przemysł radzi sobie bardzo dobrze. Napędzają go otwarte granice i wspólny rynek unijny. - Jeżeli koniunktura u naszych partnerów handlowych się utrzyma i Brexit nie zahamuje eksportu, to w przemyśle będzie odbicie. Jednak sytuacja w branżach usługowych, w szczególności w gastronomi, zakwaterowaniu, w przemyśle spotkań i wydarzeń, będzie nadal trudna. A powrót do normalności będzie dłuższy - mówią Pracodawcy RP. Rynek pracy po nowemu Na rynku pracy normalizacja też nastąpi z opóźnieniem. Wszystkie prognozy wskazują na to, że jeszcze w 2021 będziemy obserwować spadki zatrudnienia. W bieżącym roku, dzięki okresom ochronnym oraz programy pomocowym, udało się w pewnym zakresie zahibernować miejsca pracy. Jednak nie wszystkie z nich uda się utrzymać. Wiele firm nie przetrwa lub będzie wymagała restrukturyzacji. Zmieni się również sytuacja pracowników. Rok 2019 utwierdził nas w przekonaniu, że mamy do czynienia z rynkiem pracy, który daje przewagę pracownikom. Była to duża zmiana wywołana brakami kadrowymi związanymi z niżem demograficznym. Rekrutacja pracowników nie była prosta, a pracodawcy konkurowali między sobą o najlepszych specjalistów. W 2020 roku można było zauważyć odwrócenie tego trendu. Jak podkreślają Pracodawcy RP, w przyszłym roku będzie widoczne załamanie rynku, bowiem wciąż pozostaje wiele wątpliwości dotyczących przyszłości pandemii. Ponadto pracownicy rzadziej zmieniają pracę, a zachowania stron mają charakter raczej „bezpieczny” niż wskazujący na otwartość i chęć podejmowania nowych wyzwań. W roku 2021, podobnie jak w roku 2020, nastąpi wyhamowanie rynku pracownika (Fot. Shutterstock) Aneta Andruszkiewicz, dyrektor personalna Unibepu potwierdza, że w roku 2021, podobnie jak w roku 2020, nastąpi wyhamowanie rynku pracownika, choć na pewno nie można przewidywać, że trend gwałtownie odwróci się na korzyść rynku pracodawcy. Niewątpliwie ma na to wpływ wiele czynników wywołanych pandemią. - Ludzie w obliczu sytuacji gospodarczej będą zapewne mieli dużo mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka decyzji o zmianie pracodawcy, zwłaszcza w dobrych, stabilnych organizacjach. Natomiast niewątpliwie branża IT, branże wysokich, specjalistycznych technologii będą tymi, gdzie specjaliści tego obszaru będą dyktować warunki pracy pracodawcom - mówi Aneta Andruszkiewicz. Czytaj więcej: 14 menedżerów o rynku pracy 2021. Co nas czeka? Pracodawcy RP oczekują też, że w 2021 roku zostanie uregulowana praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy covidowej, dotyczące pracy zdalnej, są niewystarczające. 2020 rok pokazał, że praca zdalna zyskała na popularności. Koronawirus kiedyś zniknie, a praca zdalna z nami zostanie. Dlatego tak ważne jest, aby regulacje dotyczące tej formy świadczenia pracy znalazły się w kodeksie jako jedna z możliwych form świadczenia pracy. Pracownicy z zagranicy Widzimy też odpływ migrantów zarobkowych, szczególnie z Ukrainy. W 2021 roku to zjawisko może się utrzymać z uwagi na kolejno wprowadzane lockdowny. Mimo trudnej sytuacji na polskim rynku pracy, wciąż istnieje zapotrzebowanie na zatrudnianie cudzoziemców przy niektórych rodzajach prac. - Konieczne jest, aby w nadchodzącym roku zadbać o stabilność regulacyjną w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę przez cudzoziemców. Ważne jest też skrócenie czasu oczekiwania na legalizację zatrudnienia - mówią Pracodawcy RP. Warto przypomnieć, że w tym roku zanotowaliśmy ujemne saldo migracji, co oznacza, że więcej pracowników od nas wyjechało, niż przyjechało. Największy odpływ odnotowaliśmy w marcu, kiedy według danych Straży Granicznej wyjechało z Polski około 250 tys. pracowników z Ukrainy. - Na szczęście w tarczy antykryzysowej pojawił się zapis pozwalający na automatyczne odnawianie wiz dla pracowników z zagranicy na czas obowiązywania stanu epidemicznego i dwa tygodnie po jego zakończeniu. Dzięki temu zatrzymaliśmy w kraju nawet do 500 tys. osób z Ukrainy - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Ujemne saldo migracyjne utrzyma się najprawdopodobniej na początku przyszłego roku, a jak długo to potrwa, będzie zależało od sytuacji epidemicznej w kraju. - Jeżeli chodzi o cały 2021 rok i kolejne lata, popyt na zagranicznych pracowników nie spadnie. Polska nadal będzie potrzebować rąk do pracy z Ukrainy. Zapotrzebowanie w danym momencie będzie korygowane przez to, co będzie się działo w poszczególnych sektorach rynku. Utrzyma się na pewno popyt na pracowników średniego i niższego szczebla, szczególnie w rozwijających się branżach, takich jak automotive, logistyka (głównie magazyny), branża spożywcza czy zyskujący w czasie pandemii e-commerce. Również sami Ukraińcy, ze względu na niepewną sytuację gospodarczą, wysokie bezrobocie i niskie płace w ich kraju nadal będą poszukiwać pracy za granicą. A Polska pozostanie dla nich pierwszym wyborem ze względu na bliskość geograficzną i kulturową - ocenia Inglot. Czytaj więcej: Co dalej z pracownikami z zagranicy? Przepytaliśmy 15 specjalistów Czas na autentyczny dialog społeczny Rok 2020 był bardzo trudny dla dialogu społecznego i najważniejszego ciała dedykowanego dialogowi, jakim jest Rada Dialogu Społecznego. Jak zauważają Pracodawcy RP, rząd w dużej mierze ignorował RDS, zwyczajnie nie konsultując z radą projektów ustaw, w szczególności kolejnych wersji tzw. tarcz antykryzysowych. - Co więcej, w ramach jednej z nich parlament uchwalił korzystne dla rządu prawo do usuwania członków Rady przez premiera wedle własnego uznania. Tymczasem w warunkach tak kompleksowego i głębokiego kryzysu tylko trójstronny dialog społeczny, oparty na dobrej wierze i woli współpracy, może przywrócić kraj na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Wraz z objęciem funkcji przewodniczącego RDS (w ramach corocznej rotacji tej funkcji pomiędzy trzema stronami dialogu) przez wicepremiera Jarosława Gowina, który jest jednocześnie ministrem rozwoju, pracy i technologii, pojawiła się nadzieja na przywrócenie dialogowi znaczenia. A spraw wymagających uzgodnień jest mnóstwo: od funkcjonowania ochrony zdrowia w trakcie pandemii i po niej przez transformację energetyczną po przyszłość rynku pracy w obliczu postępujących zmian technologicznych - zauważają Pracodawcy RP. Rok 2021 przyniesie rozwój nowych technologii oraz automatyzacji i robotyzacji w procesie pracy (Fot. Shutterstock) Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. rynku pracy i dialogu społecznego podkreśla, że w dużej mierze przyszłość organizacji zależy od nich samych. Czasy PRL i politycznych nominacji wymiotła demokracja. - Przetrwają te organizacje, które lepiej, skuteczniej będą działać na rzecz swoich członków. Żeby nie było za łatwo, należy dopowiedzieć, że to „lepiej i skuteczniej” jest zmienne w czasie. Tego świadomość muszą mieć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy - komentuje Żurek. Jaka będzie przyszłość organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników? Według Zbigniewa Żurka - różna, ponieważ tego się nie da odcisnąć jednym stemplem. - Organizacje będą się łączyć. I będą się dzielić. Będą dostosowywać do potrzeb (tak, tak) rynku. Jedne przetrwają, a inne nie. I nie jest powiedziane, że te, które przetrwają, będą za jakiś czas takie, jakie są dziś - dodaje Żurek. Czytaj więcej: Jaka przyszłość dialogu społecznego? Rozwój technologii, automatyzacji i robotyzacji Rok 2021 przyniesie rozwój nowych technologii oraz automatyzacji i robotyzacji w procesie pracy. Praca zdalna spowodowała konieczność zainwestowania w programy zapewniające bezpieczny przepływ danych. Pracodawcy RP widzą również upowszechniającą się formę elektroniczną w obiegu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Ponadto coraz częściej można dostrzec, że firmy wprowadzają różne rozwiązania technologiczne, aby ułatwić proces produkcji i usprawnić organizację pracy. - Automatyzacja i robotyzacja dotyczy w szczególności zastępowania prac prostych i powtarzalnych. Z tym z kolei wiążę się konieczność zmiany kwalifikacji zawodowych. Przekwalifikowanie może być jednak trudne z uwagi na rosnący niepokój i obawę o brak stabilności zatrudnienia. Dlatego działania promujące kształcenie ustawiczne i podkreślające konieczność zmiany kwalifikacji zawodowych powinny być podejmowane już teraz - zauważają Pracodawcy RP.

