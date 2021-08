Odbicie na rynku pracy. Pracownicy znów mogą przebierać w ofertach

W serwisach ogłoszeniowych lawinowo przybywa ofert pracy. Pracodawcy poszukują m.in. do branży IT. Sporo propozycji jest również związanych z gastronomią, budownictwem oraz remontami. Natomiast niewielki wybór dotyczył roznoszenia ulotek, franczyzy i własnego biznesu oraz hostess.

Od stycznia do czerwca 2021 roku w serwisie OLX zostało zamieszczonych ponad 541 tysięcy unikalnych ofert pracy. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich niespełna 430 tysięcy.

Więcej tego typu ogłoszeń mieli do wyboru również internauci odwiedzający portal Praca.pl. Ostatnio liczba ogłoszeń wyniosła blisko 272 tysiące, a rok wcześniej - przeszło 205 tysięcy.

Natomiast ponad 440 tysięcy propozycji zamieścili pracodawcy w pierwszym półroczu tego roku w serwisie Pracuj.pl. W stosunku do II połowy 2020 roku wzrost wyniósł 45 proc.

- Pierwsze miesiące 2020 r. to początek pandemii i okres ogromnej niepewności. Pracodawcy analizowali, czy trzeba zwalniać ludzi, czy też jakiś czas odczekać, aby skorzystać z ich usług. Generalnie przedsiębiorstwa bardzo cenią pracowników z wysokimi kwalifikacjami i raczej z nich nie rezygnują. Skupiono się więc na utrzymaniu personelu, a nie na szukaniu nowych kandydatów. Wstrzymanie się z zatrudnianiem kogokolwiek było najprostszym rozwiązaniem, żeby ograniczyć ryzyko - komentuje prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.

Jak zaznacza Paulina Rezmer z OLX, w pierwszym półroczu 2020 r. pracodawcy praktycznie zaprzestali dodawać ogłoszenia w tak kluczowych kategoriach, jak gastronomia, hotelarstwo oraz praca sezonowa. Szczególnie to było widoczne w marcu i kwietniu.

Natomiast Aleksandra Skwarska z Grupy Pracuj, podkreśla, że od początku 2021 r. liczba ofert rosła z miesiąca na miesiąc. W czerwcu opublikowano ich prawie 83,5 tysiąca. Ma to związek z sytuacją wywołaną COVID-19 - zniesieniem restrykcji, a także coraz lepszymi prognozami na przyszłość zachęcającymi pracodawców do zatrudniania nowych osób.

- Jeszcze pod koniec ubiegłego roku była ogromna niepewność ws. programu szczepień. W drugim kwartale on wyraźnie przyspieszył. Zostały uruchomione punkty szczepień na dużą skalę. Nawet część z nich utworzono w zakładach pracy. To jest ważna niespodzianka in plus w tym okresie rocznym. To sprawiło, że dziś sytuacja na rynku pracy jest lepsza – dodaje prof. Gomułka.

O tym, że na rynku pracy widać wyraźną poprawę świadczy także analiza BIEC, z której wynika, że liczba ukazujących się w internecie ofert pracy jest obecnie większa niż przed epidemią. Co więcej, odsetek ofert pracy zdalnej w ciągu ostatniego roku wzrósł trzykrotnie - choć nie we wszystkich branżach. O szczegółach przeczytacie tutaj.

Kogo szukali pracodawcy?

Od stycznia do czerwca 2021 r. najwięcej nowych i przedłużonych ogłoszeń w serwisie OLX dotyczyło budownictwa i remontów. Ta kategoria była też najpopularniejsza rok wcześniej, o czym informuje Paulina Rezmer. Ostatnio drugie miejsce w zestawieniu należało do gastronomii, a trzecie, tak jak rok wcześniej, do transportu oraz spedycji.

Natomiast w portalu Praca.pl ostatnio poszukiwano przede wszystkim pracowników w obszarze informatyki i programowania. Dalej znalazły się takie obszary, jak sprzedaż, praca fizyczna, budownictwo i inżynieria oraz projektowanie.

- Porównując I półrocze 2021 roku z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost o 370 proc. liczby ogłoszeń w IT. Jeśli weźmiemy pod lupę tylko II kwartał, zobaczymy zmianę aż o 597 proc. Przybyło też ofert w gastronomii, od kwietnia do czerwca było ich o 47 proc. więcej niż rok wcześniej. Związane jest to z poluzowaniem obostrzeń w maju i otwarciem, początkowo ogródków restauracyjnych, a następnie – samych restauracji. Dodatkowo branża boryka się z trudnościami ze znalezieniem pracowników. Wynika to m.in. z utraty zaufania wśród ludzi młodych, będących głównymi adresatami publikowanych ogłoszeń – podkreśla Aleksandra Wesołowska.

Najczęściej nowe miejsca pracy zamierzają tworzyć firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznes SSC/BPO (Fot. Shutterstock)

Według danych Pracuj.pl w I półroczu br. firmy najchętniej poszukiwały pracowników zajmujących się handlem i sprzedażą (29 proc. wszystkich ogłoszeń). Dalej widzimy IT (20 proc.) oraz obsługę klienta (15 proc.). Dużym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się także pracownicy fizyczni (11 proc.), inżynierowie (10 proc.) i specjaliści ds. finansów (9 proc.).

- Usługi, w tym gastronomia, zostały najmocniej dotknięte na początkowym etapie pandemii. Ale niedawno rząd się zdecydował na zmniejszenie restrykcji, zakładając spadek liczby zachorowań. Można przypuszczać, że istotnie zaczyna się odbicie gospodarcze. Rośnie produkcja, nie tylko przemysłowa czy w budownictwie. Coraz lepiej radzą sobie różne usługi, a ludzie chcą z nich korzystać. A przecież nie było pewności, czy Polacy wrócą do hoteli czy restauracji. I to widać też na rynku pracy - zaznacza główny ekonomista BCC.

W serwisie OLX od stycznia do czerwca 2021 r. najrzadziej były dodawane propozycje związane z roznoszeniem ulotek. Na kolejnych miejscach znalazły się ogłoszenia dotyczące franczyzy i własnego biznesu, a także skierowane do hostess. Taka sama kolejność była rok wcześniej.

W portalu Praca.pl najmniej ofert, podobnie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, dotyczyło obszaru prawa, a także ochrony, sportu, tłumaczeń oraz mediów.

Optymistyczne plany pracodawców

Również z raportu firmy Randstad "Plany Pracodawców" płyną optymistyczne wnioski. Okazuje się, że odsetek firm, które planują tworzyć nowe miejsca pracy w drugim półroczu 2021 r., wzrósł o rekordowe 12 punktów proc. Takie zamierzenia ma obecnie blisko 30 proc. przedsiębiorców i to wyniki nie tylko lepszy od bardzo wstrzemięźliwych deklaracji w okresie pandemii, ale także lepszy od ostatniego badania przed pandemią z końca 2019 roku (24 proc.).

Największą otwartość na nowych pracowników deklarują przedsiębiorcy z regionu wschodniego oraz centralnego – tam aż jedna trzecia chce zwiększyć zatrudnienie. Najmniej chętni do tego są pracodawcy z regionów północnego i południowego.

Najczęściej nowe miejsca pracy zamierzają tworzyć firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznes SSC/BPO (deklaruje tak co drugi przedsiębiorca z tej branży). Zwiększyć zatrudnienie zamierza też ponad 1/3 pracodawców z branży przemysłowej, sektora budowlanego oraz logistyki.

Najwięcej redukcji planują firmy z branży handlu i napraw, działalności ubezpieczeniowej i finansowej (po 7 proc.) a także w pozostałej działalności usługowej (6 proc.).

- Na sytuację na polskim rynku pracy korzystnie wpłynęło luzowanie obostrzeń. Pracodawcy z mniejszą rezerwą spoglądają na tworzenie nowych miejsc pracy, widać też ożywienie w płacach. Te zmiany widoczne są najbardziej w sektorze usług. Firmy produkcyjne, logistyczne, ale także branże rekrutujące wykwalifikowanych specjalistów, już na początku roku sygnalizowały tworzenie nowych wakatów, a dziś coraz częściej mówią o większych wyzwaniach związanych z dostępnością odpowiednich kandydatów w wielu regionach kraju - mówi Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska.