Ochotnicze Hufce Pracy z nowym komendantem

Reforma organizacyjna, wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nowym komendantem głównym OHP. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powołał na to stanowisko Grzegorza Waltera.

Grzegorz Walter jest absolwentem elektrotechniki na Politechnice Szczecińskiej. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Ma wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz na stanowiskach kierowniczych. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą. Był kierownikiem sekcji w Telekomunikacji Polskiej, koordynatorem ds. inwestycji w spółce Enea Operator oraz członkiem zarządu w GK Enea.

- Powołanie nowego komendanta wiąże się z szeroko rozumianą reformą Ochotniczych Hufców Pracy. Główne cele, jakie stoją przed nowym szefem tej instytucji, to przede wszystkim jej reorganizacja, wyznaczenie kierunków działania, a także - odpowiadając oczekiwaniom i potrzebom współczesnego rynku pracy w Polsce - nowoczesne kształcenie pracowników w wymiarze zawodowym - zapowiada wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Reforma organizacyjna oraz wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży i osób wykluczonych społecznie - to kluczowe wyzwania przed nowym komendantem głównym OHP. Wicepremier @Jaroslaw_Gowin powołał na to stanowisko Grzegorza Waltera.👉 https://t.co/2wlbodb6Bi pic.twitter.com/OmVHPmF0f5

- Szczególny nacisk położymy na kształcenie młodzieży oraz na pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem. Przed nami również wyzwania związane z planowaną reformą OHP - dodaje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Resort podaje główne cele reformy OHP. Są to:

- reorganizacja i optymalizacja struktur terenowych OHP z naciskiem na zróżnicowanie potrzeb lokalnych związanych z Polską Strefą Inwestycji i innymi instytucjami podległymi MRPiT;

- implementacja systemu kwalifikacji zawodowych wraz z procesem rekwalifikacji gospodarczej w zakresie nowoczesnych technologii i konkurencyjności rynku pracy;

- poprawa warunków dostępu do usług OHP na terenie całej Polski wraz z wzbogacaniem oferty adresowanej do młodzieży;

- wykorzystanie połączenia resortów przedsiębiorczości i pracy w celu modernizacji i restrukturyzacji rynku pracy;

- budowa wizerunku OHP jako instytucji, która może wprowadzać na rynek dobrze wykwalifikowanych rzemieślników, jakich brakuje obecnie w zakładach pracy;

- nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami zawodowymi, przedsiębiorcami i administracją lokalną.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Do jej głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży; podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania; wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

O potrzebie reorganizacja OHP mówi się od dawna.

Czytaj też: Rok spokoju w OHP. "To skostniała instytucja, która potrzebuje zmian"

- Jesteśmy za tym, żeby reformy były skuteczne. To jest dla nas najistotniejsze - mówiła w ubiegłym roku w rozmowie z PulsHR.pl posłanka Małgorzata Wypych, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. OHP.

Podkreśla też wtedy , że obecne OHP są skostniałą i przestarzałą organizacją, działającą na zasadzie worka bez dna, do którego dokłada się tylko państwowe pieniądze.