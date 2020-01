Obsługa klienta, IT, finanse. W tych obszarach szukano pracowników w 2019 roku

Roczna liczba ogłoszeń na Pracuj.pl w latach 2010-2019 zwiększyła się ponad dwukrotnie – o 132 proc. - opublikowano 556 548 oferty pracy. To drugi najlepszy wynik w ostatnich 20 latach i zarazem trzeci rok z rzędu, w którym liczba ogłoszeń na portalu przekroczyła pół miliona.

Zachowania pracodawców dowodzą, że okresem wyjątkowo intensywnych rekrutacji jest początek roku. Wśród trzech miesięcy, w których pracodawcy zamieszczali najwięcej ofert, aż dwa pochodzą z I kwartału - styczeń (56 205 ogłoszeń) oraz marzec (49 897). Pracodawcy wyjątkowo chętnie poszukiwali także pracowników w maju (51 728) i październiku (49 147).

- Na rynku pracy wyraźnie widzimy kolejne oznaki stabilizacji, podsumowującej dekadę intensywnego wzrostu całej branży rekrutacyjnej i świata zarządzania kadrami. Dotyczy to zarówno ogólnych planów działów HR czy rekruterów, jak i samego rynku rekrutacji online - mówi Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl.

- Należy jednocześnie podkreślić, że jest to stabilizacja na bardzo wysokim poziomie. Utrzymuje się duże zainteresowanie kandydatami i aktywność rekrutacyjna firm. Ponadto na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań technologicznych wspierających cyfrową rekrutację - dodaje.

Blisko co trzecie ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w 2019 roku dotyczyło specjalistów z zakresu handlu i sprzedaży (30 proc.). Ta grupa od wielu lat pozostaje zdecydowanie najbardziej popularna wśród pracodawców. Jednocześnie jednak z roku na roku jej udział w całej puli ofert systematycznie maleje. W 2018 roku do handlowców i sprzedawców skierowano 31 proc. ogłoszeń, w 2017 – 35 proc., a w 2016 – 37 proc.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęli specjaliści ds. obsługi klienta (21 proc.). Zainteresowanie nimi w ostatnich trzech latach utrzymuje się na stabilnym poziomie, podobnie jak w przypadku ekspertów IT (15 proc.). Czołówka 2019 roku przynosi więc potwierdzenie tendencji obserwowanych w minionych latach. Topową piątkę specjalizacji zamykają finansiści (13 proc.) oraz inżynierzy (11 proc.).

2019 rok przyniósł także potwierdzenie mocnego zainteresowania pracownikami fizycznymi, o którym informują branżowi eksperci. Do tej grupy (w ramach wszystkich specjalizacji) skierowano łącznie 13 proc. ogłoszeń na Pracuj.pl w minionych 12 miesiącach. Dla porównania, w 2018 roku było to 12 proc., a w 2017 – 8 proc. wszystkich ofert.

Które branże rekrutowały najczęściej?

Oprócz najpopularniejszych grup specjalistów, eksperci Pracuj.pl co roku sprawdzają także, w których branżach poszukiwano najwięcej kandydatów. W 2019 roku najbardziej aktywnie rekrutowały firmy z sektora bankowości i finansów – zamieściły one 11 proc. ogłoszeń na portalu.

W czołówce zestawienia znaleźli się także pracodawcy z branży handlu i sprzedaży B2C (10 proc.) oraz produkcji FMCG (9 proc.). Kolejne miejsca należały do firm zajmujących się handlem i sprzedażą B2B (8 proc.) oraz IT (7 proc.).

Warto zauważyć, że najnowsze zestawienie Pracuj.pl wskazuje na zainteresowanie specjalistami IT w wielu branżach – nie tylko bezpośrednio wśród pracodawców z sektora nowych technologii. Liczba poszukiwanych ekspertów w tej dziedzinie (15 proc.) jest bowiem ponad dwukrotnie większa, niż udział firm IT w całej puli ogłoszeń na Pracuj.pl. Zwraca także uwagę fakt, że pracodawcy z kategorii handel i sprzedaż B2C i B2B zamieścili łącznie blisko co piąte (19 proc.) ogłoszenie na portalu. Wskazuje to na ich wciąż ważną pozycję na rynku rekrutacji online.

Gdzie rekrutowano najwięcej osób?

Co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl w 2019 roku pochodziło z województwa mazowieckiego (25 proc.). Z roku na rok umacnia się ono na pozycji lidera rekrutacji. W 2018 roku pochodziło z niego 24 proc. ogłoszeń na Pracuj.pl, w 2017 – 23 proc., a w 2016 – 22 proc.

Kolejne trzy miejsca zajęły województwa południowej Polski: dolnośląskie (10 proc.), małopolskie oraz śląskie (po 9 proc.). Do najczęściej rekrutujących zaliczali się także pracodawcy ulokowani w województwach wielkopolskim (8 proc.), pomorskim (7 proc.) oraz łódzkim (6 proc.).

Inaczej przedstawia się czołówka zestawienia województw pod kątem liczby ofert na tysiąc mieszkańców. Trzecie jest w nim Pomorskie (16 ofert) – na liście ogólnej liczby ogłoszeń sklasyfikowane dopiero jako szóste.

Z kolei odwrotnie jest w przypadku województwa śląskiego. Pod względem udziału w całej puli ofert na Pracuj.pl zajmuje ono czwarte miejsce, ale w zestawieniu liczby ogłoszeń na 1 tys. mieszkańców jest dopiero dziesiąte.