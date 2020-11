Objectivity rozpoczyna działalność w Gdańsku. Zatrudni 200 osób

Objectivity, firma z sektora IT, otwiera w Gdańsku swoje nowe biuro, w którym do końca 2021 roku planuje zatrudnić 200 specjalistów z różnych dziedzin.

Do końca 2021 roku Objectivity planuje zatrudnić 200 specjalistów (Fot. Shutterstock)

- Ponad dekadę po otwarciu wrocławskiego oddziału sięgamy po kolejne centrum gospodarcze, kulturalne i naukowe, jakim jest stolica Trójmiasta - mówi Piotr Hepner, dyrektor nowej placówki Objectivity.

Do końca 2021 roku Objectivity planuje zatrudnić 200 specjalistów w swoim gdańskim biurze na Garnizonie, w tym programistów, testerów, analityków biznesowych, kierowników projektów, a także pracowników administracyjnych.

- Przywiódł nas tutaj potencjał Gdańska i jego strategia rozwoju bliska wartościom, na których 30 lat temu w Wielkiej Brytanii zbudowaliśmy naszą firmę. Polityka społeczna Gdańska zawiera się w hasłach: mieszkańcy, kształcenie, współpraca, mobilność i otwartość i jest odzwierciedleniem wartości, którym hołdujemy - dodaje kierownik.

Zdaniem Pauliny Roszczak-Śliwy, dyrektor People & Culture w Objectivity rozwinięte otoczenie biznesowe Gdańska to tylko jeden z czynników, które doprowadziły do ​​podjęcia decyzji o otwarciu nowego oddziału firmy właśnie tutaj.

- Początkowo stolica Pomorza zwróciła naszą uwagę przede wszystkim jako atrakcyjne miejsca do życia. Przyciągnęły nas wyróżnienia i nagrody, jakie w ostatnich latach zdobył region, a zwłaszcza Trójmiasto. Jednak dopiero kiedy przyjechaliśmy do Gdańska utwierdziliśmy się w swojej decyzji. Poczuliśmy że to miejsce dla nas, właściwy krok na naszej drodze rozwoju - dodaje Paulina Roszczak-Śliwa.

Wyjście poza krajową arenę jest również ważnym czynnikiem inwestycyjnym dla brytyjskiego software house'u. Międzynarodowe aspiracje Objectivity to strategiczne zwiększenie widoczności marki w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

