Obawy o polski rynek pracy okazały się przesadzone

W lutym pracodawcy opublikowali 297 tys. ogłoszeń o pracę. To o 1 proc. więcej niż przed rokiem. Lutowy odczyt liczby ofert pracy jest najwyższy dla tego miesiąca od co najmniej czterech lat.

"Dodatnia dynamika z lutego na tym tle sugeruje, że styczniowe tąpnięcie było przejściowe i sytuacja na rynku pracy nie pogarsza się tak znacząco, jak mogłoby się wydawać. Potwierdza się więc teza, którą stawialiśmy w poprzedniej edycji badania, że styczniowy spadek nie zwiastował istotnego kryzysu na rynku pracy, a stanowił raczej chwilowe zaburzenie, głównie o charakterze statystycznym (np. był to efekt przesunięć liczby ofert pracy między grudniem a styczniem w tym i poprzednim roku). Sytuacja z pewnością jest jednak zmienna i kolejne miesiące powinny pokazać, w jakim kierunku rozwija się koniunktura na polskim rynku pracy" - podkreślają autorzy raportu.

Rynek pracy ma się dobrze - w lutym wzrost ofert pracy

Tegoroczny luty pod względem liczby rekrutacji był wyjątkowy. Opublikowane w tym miesiącu 297 tys. nowych ofert pracy to najwyższy wynik odnotowany w lutym w ostatnich 4 latach.

W lutym 2023 roku opublikowano o ponad 2 tys. więcej ogłoszeń niż w lutym przed rokiem, o 62 tys. więcej niż dwa lata temu i o 29 tys. więcej niż trzy lata temu. Jak zaznaczają autorzy raportu, rynek ponownie wszedł więc na poziom wyższy nawet niż tuż przed pandemią (2020) i przed wybuchem wojny w Ukrainie (2022), kiedy to koniunktura na rynku pracy była bardzo silna.

- Publikowane przed miesiącem styczniowe dane, pokazujące spadek liczby ofert pracy aż o 17 proc., były mocno niepokojące i sugerowały, że być może w polskich pracodawcach coś pękło i zaczęli oni wstrzymywać procesy rekrutacyjne. Na szczęście najnowsze dane za luty pokazały, że były to przesadne obawy. Rynek pracy w Polsce nadal jest silny. Pracodawcy chętnie tworzą nowe miejsca pracy, a wahania występujące w poszczególnych miesiącach to tylko różnego rodzaju zaburzenia statystyczne. Fakt, że na portalach rekrutacyjnych nadal każdego miesiąca pojawia się około 300 tys. nowych ogłoszeń, jest imponujący i daje nadzieję, że przejdziemy przez obecne spowolnienie gospodarcze szybko i w dobrej formie - komentuje Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Tegoroczny luty pod względem liczby rekrutacji wyjątkowy (fot. Adam Borkowski/Unsplash)

Pracodawcy kuszą nowych pracowników benefitami

Liczba zachęt w ofertach pracy nie zmieniła się od stycznia 2023 roku i na jedno ogłoszenie w lutym nadal przypada średnio 6,4 benefitów.

Analizując poprzednie badania, widać jednak, że pracodawcy ograniczają liczbę zachęt w ogłoszeniach. Na początku 2022 roku oferty pracy utrzymywały stały, wysoki poziom atrakcyjności - liczba zachęt (np. darmowa opieka medyczna, karta sportowa czy lekcje językowe) wynosiła wtedy około 6,5-6,7. W drugim półroczu nastąpiło lekkie przełamanie trendu i liczba obiecywanych benefitów obniżyła się nawet do 6,2 w listopadzie. W styczniu 2023 roku wróciła do poziomu 6,4.

Mimo wysokich kosztów funkcjonowania firm pracodawcy tylko w niewielkim stopniu zredukowali ofertę zachęt – nadal jest ona wyższa niż np. w roku 2020.

W lutym 2023 roku najczęściej oferowaną zachętą były szkolenia – obecne były aż w 82 proc. badanych ofert. Drugimi najczęściej pojawiającymi się benefitami były pakiety medyczne (69 proc. – wzrost z 66 proc. w ubiegłym miesiącu), a na trzecim miejscu znalazły się karty sportowe, które oferowało już 61 proc. pracodawców (wobec 59 proc. w styczniu). Z kolei w przypadku zachęty w postaci wysokiego wynagrodzenia zanotowano dokładnie taki sam odsetek jak w poprzednim miesiącu – 52 proc. Nieco spadł za to odsetek zachęty w postaci elastycznego czasy pracy (z 48 proc. na 47 proc.), lekcji językowych (z 32 proc. na 31 proc.) oraz benefitu w formie samochodu służbowego (z 5 proc. w styczniu na 2 proc. w lutym).

źródło: dane systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton

- Mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego polscy pracodawcy nie tylko chętnie rekrutują nowych pracowników, ale też utrzymują wysoką atrakcyjność swoich ofert pracy. Jednocześnie tylko nieznacznie podnoszą swoje oczekiwania wobec kandydatów. To potwierdza, że polski rynek pracy jest mocny i po raz kolejny wykazuje się dużą odpornością na zawirowania w gospodarce. Pracownik, zwłaszcza wykwalifikowany, nadal ma dosyć silną pozycję wobec pracodawcy i swoje bardzo konkretne wymagania. Nic nie wskazuje na to, aby musiał on akceptować oferty, które pod względem pakietu benefitów czy wymagań odbiegałyby od utartych w ostatnich latach standardów - komentuje Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton.

Pracodawcy kuszą benefitami, ale też wymagają

W analizowanych ofertach pracy można zauważyć wzrost wymagań pracodawców. Na jedną ofertę pracy przypada około 5,4 wymagań. To wzrost o 0,2 w stosunku do stycznia i najwyższy wynik od sierpnia 2022 roku, kiedy pracodawcy stawiali 5,5 wymagań. Jednak jeśli porównamy aktualny wynik z analogicznym miesiącem zarówno w 2022, jak i 2021 roku, to jest on niższy o 0,2 wymagania.

Pracodawcy oczekują głównie doświadczenia (82 proc.) i znajomości języka obcego (49 proc.). Tym samym konieczność znajomości języków wyprzedziła wymaganie dotyczące odpowiedniego wykształcenia (w lutym było to 43 proc., bez zmian miesiąc do miesiąca).

źródło: dane systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton

